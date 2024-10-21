Задержаны 7 поджигателей военных авто и объектов "УЗ" в 3 областях Украины, - СБУ. ФОТОРЕПОРТАЖ
В Одесской, Днепропетровской и Черкасской областях разоблачили семерых поджигателей военных авто и объектов Укрзализныци.
Об этом сообщила пресс-служба СБУ, информирует Цензор.НЕТ.
Соратники спецслужб РФ фиксировали поджоги на видео и "отчитывались" перед россиянами. Таким образом фигуранты надеялись получить "легкие" деньги от своих российских кураторов.
Поджог на Днепропетровщине
Разоблачены двое 16-летних жителей Никопольского района, которые подожгли авто ВСУ и релейный шкаф вблизи важной ветки железнодорожного сообщения.
Перед поджогами фигуранты выполняли "проверочные" задания российского куратора, в частности рисовали "Z-граффити" на стенах зданий.
Черкасская область
"По горячим следам" задержаны двое жителей Умани в возрасте 16 и 21 года, которые в течение суток сожгли мультивен и внедорожник ВСУ, проходившие техобслуживание после выполнения боевых задач на фронте", - говорится в сообщении СБУ.
Одесская область
Задержаны трое молодых людей, которые подожгли восемь релейных шкафов на железнодорожных линиях.
Таким образом россияне надеялись нарушить логистику Сил обороны в направлении южного фронта.
Всем задержанным сообщено о подозрении по:
- ч. 2 ст. 28, ч. 2 ст. 113 (диверсия, совершенная по предварительному сговору группой лиц в условиях военного положения);
- ч. 2 ст. 28, ч. 1 ст. 114-1 (препятствование законной деятельности ВСУ и других военных формирований, совершенное по предварительному сговору группой лиц);
- ч. 2 ст. 194 (умышленное повреждение имущества, совершенное путем поджога).
Им грозит от 8 лет тюрьмы до пожизненного лишения свободы с конфискацией имущества.
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