Задержаны 7 поджигателей военных авто и объектов "УЗ" в 3 областях Украины, - СБУ. ФОТОРЕПОРТАЖ

В Одесской, Днепропетровской и Черкасской областях разоблачили семерых поджигателей военных авто и объектов Укрзализныци.

Об этом сообщила пресс-служба СБУ, информирует Цензор.НЕТ.

Соратники спецслужб РФ фиксировали поджоги на видео и "отчитывались" перед россиянами. Таким образом фигуранты надеялись получить "легкие" деньги от своих российских кураторов.

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Поджог на Днепропетровщине

Разоблачены двое 16-летних жителей Никопольского района, которые подожгли авто ВСУ и релейный шкаф вблизи важной ветки железнодорожного сообщения.

Перед поджогами фигуранты выполняли "проверочные" задания российского куратора, в частности рисовали "Z-граффити" на стенах зданий.

Черкасская область

"По горячим следам" задержаны двое жителей Умани в возрасте 16 и 21 года, которые в течение суток сожгли мультивен и внедорожник ВСУ, проходившие техобслуживание после выполнения боевых задач на фронте", - говорится в сообщении СБУ.

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Одесская область

Задержаны трое молодых людей, которые подожгли восемь релейных шкафов на железнодорожных линиях.

Таким образом россияне надеялись нарушить логистику Сил обороны в направлении южного фронта.

Всем задержанным сообщено о подозрении по:

ч. 2 ст. 28, ч. 2 ст. 113 (диверсия, совершенная по предварительному сговору группой лиц в условиях военного положения);

ч. 2 ст. 28, ч. 1 ст. 114-1 (препятствование законной деятельности ВСУ и других военных формирований, совершенное по предварительному сговору группой лиц);

ч. 2 ст. 194 (умышленное повреждение имущества, совершенное путем поджога).

Им грозит от 8 лет тюрьмы до пожизненного лишения свободы с конфискацией имущества.

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