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Задержаны 7 поджигателей военных авто и объектов "УЗ" в 3 областях Украины, - СБУ. ФОТОРЕПОРТАЖ

В Одесской, Днепропетровской и Черкасской областях разоблачили семерых поджигателей военных авто и объектов Укрзализныци.

Об этом сообщила пресс-служба СБУ, информирует Цензор.НЕТ.

Соратники спецслужб РФ фиксировали поджоги на видео и "отчитывались" перед россиянами. Таким образом фигуранты надеялись получить "легкие" деньги от своих российских кураторов.

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Поджог на Днепропетровщине

Разоблачены двое 16-летних жителей Никопольского района, которые подожгли авто ВСУ и релейный шкаф вблизи важной ветки железнодорожного сообщения.

Перед поджогами фигуранты выполняли "проверочные" задания российского куратора, в частности рисовали "Z-граффити" на стенах зданий.

Черкасская область

"По горячим следам" задержаны двое жителей Умани в возрасте 16 и 21 года, которые в течение суток сожгли мультивен и внедорожник ВСУ, проходившие техобслуживание после выполнения боевых задач на фронте", - говорится в сообщении СБУ.

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Одесская область

Задержаны трое молодых людей, которые подожгли восемь релейных шкафов на железнодорожных линиях.

Таким образом россияне надеялись нарушить логистику Сил обороны в направлении южного фронта.

Всем задержанным сообщено о подозрении по:

  • ч. 2 ст. 28, ч. 2 ст. 113 (диверсия, совершенная по предварительному сговору группой лиц в условиях военного положения);
  • ч. 2 ст. 28, ч. 1 ст. 114-1 (препятствование законной деятельности ВСУ и других военных формирований, совершенное по предварительному сговору группой лиц);
  • ч. 2 ст. 194 (умышленное повреждение имущества, совершенное путем поджога).

Им грозит от 8 лет тюрьмы до пожизненного лишения свободы с конфискацией имущества.

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На Одещині, Черкащині та Дніпропетровщині затримали палії військових авто та об'єктів Укрзалізниці
На Одещині, Черкащині та Дніпропетровщині затримали палії військових авто та об'єктів Укрзалізниці
На Одещині, Черкащині та Дніпропетровщині затримали палії військових авто та об'єктів Укрзалізниці
На Одещині, Черкащині та Дніпропетровщині затримали палії військових авто та об'єктів Укрзалізниці
На Одещині, Черкащині та Дніпропетровщині затримали палії військових авто та об'єктів Укрзалізниці
На Одещині, Черкащині та Дніпропетровщині затримали палії військових авто та об'єктів Укрзалізниці
На Одещині, Черкащині та Дніпропетровщині затримали палії військових авто та об'єктів Укрзалізниці
На Одещині, Черкащині та Дніпропетровщині затримали палії військових авто та об'єктів Укрзалізниці
На Одещині, Черкащині та Дніпропетровщині затримали палії військових авто та об'єктів Укрзалізниці

Автор: 

Одесская область (3638) поджог (1094) СБУ (20042) Днепропетровская область (4079) Черниговская область (1173)


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Топ комментарии
+16
Пора розтрілювати на місці
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21.10.2024 13:20 Ответить
+12
допитати і на гіляку дибілів, збитки у 10-кратному розмірі мають компенсувати батьки, дідусі, бабусі !!!
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21.10.2024 13:27 Ответить
+9
На мінні поля потвор !
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21.10.2024 13:27 Ответить
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Правила форума Совет форумчан
вониж українськи наші діти не знушайтесь з них УРОДИ ***...батькам подяка за таке ....виховання.
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21.10.2024 13:16 Ответить
допитати і на гіляку дибілів, збитки у 10-кратному розмірі мають компенсувати батьки, дідусі, бабусі !!!
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21.10.2024 13:27 Ответить
Пора розтрілювати на місці
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21.10.2024 13:20 Ответить
Тут ,на форумі, з пів року тому ,коли це починалось ,за таку саму мою пропозицію купа "гуманістів" мене ледь не покусала.
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21.10.2024 13:48 Ответить
Закинути в окопи на передку, кожному до ноги прикувати гирю 32 -ку і дати лопату... іншого виходу не бачу.
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21.10.2024 13:24 Ответить
На мінні поля потвор !
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21.10.2024 13:27 Ответить
Дітки заробляють собі і своїм батькам на мсек.
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21.10.2024 13:31 Ответить
ВИМАГАЄМО ПІБЛІЧНИХ РОЗСТРІЛІВ ВОРОГІВ!!!
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21.10.2024 13:43 Ответить
Батьків і матерів, шо виховали цих виродків - на розмінування мінних полів і риття окопів, все майно конфіскувати!
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21.10.2024 13:45 Ответить
Внутрішніз ворогів потрібно знищувати в першу чергу!
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21.10.2024 13:46 Ответить
Почніть з дєрьмак
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21.10.2024 14:04 Ответить
а що ви хотіли, це ті потвори тих батьків. які у 19 році голосували за зелену потвору. так що нічого дивного я не бачу.
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21.10.2024 14:08 Ответить
потвори за потвору, нічого дивного і я не бачу...
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21.10.2024 14:27 Ответить
треба формувати команду з таких потвор для громадсько-корисної праці... й не просто десь там щось, а щоб працювали з ранку до вечора, вантаження та вивіз сміття, риття окопів... та й взагалі риття та робота з важким сміттям то головна праця... інакше воно посидить, похарчується задарма й вийде як нічого й не було...
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21.10.2024 14:25 Ответить
Це ще раз показує про бездіяльність нинішньої влади ось що дає "какая разница".
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21.10.2024 15:09 Ответить
Мразота недорозвинена,тепер мінімум 10 000 в місяць треба витратити на утримання одного виродка
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21.10.2024 15:51 Ответить
Домашнє завдання. Кожному Іуді, який спонукав підорашкостан до нападу на Україну,-свою осику. (Гілляку)...... ПС. Із таємного додатку Президента України. " План перемоги", над андрофагами трупоїдами.
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21.10.2024 16:04 Ответить
 
 