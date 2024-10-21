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Новости Война
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Готовил удары РФ "в обход" ПВО: СБУ задержала в Кропивницком агента ФСБ

На Кіровоградщині затримано агента ФСБ, який готував ракетні удари по області

В Кропивницком задержан российский агент, который передавал оккупантам места базирования и маршруты движения Сил обороны.

Об этом сообщила пресс-служба СБУ, информирует Цензор.НЕТ.

Задержанный - 34-летний местный житель. Мужчина объезжал территорию областного центра, где пытался найти зенитно-ракетные комплексы и радиолокационные станции ВСУ. Больше всего российских захватчиков интересовали огневые позиции ПВО и расположение логистических складов украинских войск.

"В случае обнаружения военных объектов он должен был сфотографировать или снять их на видео, а затем "привязать" соответствующие координаты к гугл-картам. Агентурная информация нужна была оккупантам для подготовки новой серии ракетно-дронных ударов по региону "в обход" украинской ПВО. Также фигурант отслеживал время и место перемещения военных колонн, которые двигались в направлении передовой", - говорится в сообщении.

Отмечается, что для конспирации злоумышленник постоянно менял маршруты разведывательных вылазок, которые проводил под видом прогулок.

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СБУ задержала агента РФ "на горячем", когда тот проводил доразведку вблизи военного объекта.

У него изъят мобильный телефон, на который он фотографировал объект Сил обороны. Также в гаджете обнаружен анонимный чат в популярном мессенджере, который агент использовал для коммуникации с ФСБ.

Злоумышленнику сообщено о подозрении по ч. 2 ст. 111 Уголовного кодекса Украины (государственная измена, совершенная в условиях военного положения).

Он находится под стражей. Ему грозит пожизненное заключение с конфискацией имущества.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Наводил удары РФ по эшелонам ВСУ: Работника "Укрзализныци" приговорили к пожизненному, - СБУ

Автор: 

Кропивницький (546) СБУ (20048) Кировоградская область (642)


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*****, так то не Червінський був виновний?
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21.10.2024 10:09 Ответить
Чергова мерзенна гнида...
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21.10.2024 10:12 Ответить
А в ОПі коли затримувати будуть?
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21.10.2024 10:35 Ответить
Повісити падлюку без вагань ,
бо він вбивця 😡
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21.10.2024 10:56 Ответить
А ***** дали, чи знову "цукорок на хлібі" пообіцяли?
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21.10.2024 12:47 Ответить
Чому живий ???!!!
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21.10.2024 12:57 Ответить
 
 