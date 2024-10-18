Наводил удары РФ по эшелонам ВСУ: Работник "Укрзализныци" приговорен к пожизненному, - СБУ

Агента ФСБ, который был работником станции "Укрзализныци", приговорили к пожизненному лишению свободы за подготовку координат для российских атак на военную и критическую инфраструктуру.

Об этом сообщила пресс-служба СБУ, информирует Цензор.НЕТ.

Мужчина действовал на Днепропетровщине. Основными целями рашистов были железнодорожные узлы, которые используются для перевозки тяжелого вооружения и боеприпасов на передовую. Также оккупантов интересовали места сосредоточения личного состава и военной техники украинских войск, которые привлечены к боевым задачам.

"Контрразведчики Службы безопасности разоблачили предателя еще на начальном этапе его подрывной деятельности и задержали в январе этого года после документирования преступлений. По данным следствия, 39-летний железнодорожник попал в поле зрения оккупантов из-за своих комментариев в прокремлевских Телеграм-каналах, где одобрял войну РФ против Украины.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": На Харьковщине задержан агент ГРУ РФ, который шпионил за защитниками Купянска, - СБУ

После дистанционной вербовки агент находился на связи с кадровым сотрудником фсб, личность которого установлена Службой безопасности", - говорится в сообщении.

Во время обысков у предателя изъяли мобильный телефон с доказательствами работы на врага.

Суд признал его виновным по ч. 2 ст. 111 Уголовного кодекса Украины (государственная измена, совершенная в условиях военного положения).

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Поджигали авто ВСУ и релейные шкафы "Укрзализныци": В Днепре и Славянске задержаны два приспешника РФ. ФОТОрепортаж