Наводил удары РФ по эшелонам ВСУ: Работник "Укрзализныци" приговорен к пожизненному, - СБУ
Агента ФСБ, который был работником станции "Укрзализныци", приговорили к пожизненному лишению свободы за подготовку координат для российских атак на военную и критическую инфраструктуру.
Об этом сообщила пресс-служба СБУ, информирует Цензор.НЕТ.
Мужчина действовал на Днепропетровщине. Основными целями рашистов были железнодорожные узлы, которые используются для перевозки тяжелого вооружения и боеприпасов на передовую. Также оккупантов интересовали места сосредоточения личного состава и военной техники украинских войск, которые привлечены к боевым задачам.
"Контрразведчики Службы безопасности разоблачили предателя еще на начальном этапе его подрывной деятельности и задержали в январе этого года после документирования преступлений. По данным следствия, 39-летний железнодорожник попал в поле зрения оккупантов из-за своих комментариев в прокремлевских Телеграм-каналах, где одобрял войну РФ против Украины.
После дистанционной вербовки агент находился на связи с кадровым сотрудником фсб, личность которого установлена Службой безопасности", - говорится в сообщении.
Во время обысков у предателя изъяли мобильный телефон с доказательствами работы на врага.
Суд признал его виновным по ч. 2 ст. 111 Уголовного кодекса Украины (государственная измена, совершенная в условиях военного положения).
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Уявляю, як що вилучити телехвони у наших слух народу :\