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Новости Война
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Наводил удары РФ по эшелонам ВСУ: Работник "Укрзализныци" приговорен к пожизненному, - СБУ

Російського агента засудили до довічного на Дніпропетровщині

Агента ФСБ, который был работником станции "Укрзализныци", приговорили к пожизненному лишению свободы за подготовку координат для российских атак на военную и критическую инфраструктуру.

Об этом сообщила пресс-служба СБУ, информирует Цензор.НЕТ.

Мужчина действовал на Днепропетровщине. Основными целями рашистов были железнодорожные узлы, которые используются для перевозки тяжелого вооружения и боеприпасов на передовую. Также оккупантов интересовали места сосредоточения личного состава и военной техники украинских войск, которые привлечены к боевым задачам.

"Контрразведчики Службы безопасности разоблачили предателя еще на начальном этапе его подрывной деятельности и задержали в январе этого года после документирования преступлений. По данным следствия, 39-летний железнодорожник попал в поле зрения оккупантов из-за своих комментариев в прокремлевских Телеграм-каналах, где одобрял войну РФ против Украины.

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После дистанционной вербовки агент находился на связи с кадровым сотрудником фсб, личность которого установлена Службой безопасности", - говорится в сообщении.

Во время обысков у предателя изъяли мобильный телефон с доказательствами работы на врага.

Суд признал его виновным по ч. 2 ст. 111 Уголовного кодекса Украины (государственная измена, совершенная в условиях военного положения).

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Поджигали авто ВСУ и релейные шкафы "Укрзализныци": В Днепре и Славянске задержаны два приспешника РФ. ФОТОрепортаж

Автор: 

СБУ (20023) пожизненное заключение (67) Днепропетровская область (4068)


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Топ комментарии
+17
Обличчя покажіть, обличчя, щоб люди його рідним життя не дали, а він не просто сидів, а мучився і всикався, що ж там з рідними!
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18.10.2024 16:17 Ответить
+15
Цензор! Суд признав вину. Не тільки можна, а й потрібно показувати обличчя!
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18.10.2024 16:54 Ответить
+8
А чому воно ще живе віддайте рідним загиблих під час обстрілів
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18.10.2024 16:16 Ответить
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Сірожу-Чорнийрот??
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18.10.2024 16:14 Ответить
ти залізничник? хто на фото?
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18.10.2024 16:17 Ответить
"при затриманні вкоротив собі віку, як тому вчили куратори при листуванні"
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18.10.2024 16:15 Ответить
А чому воно ще живе віддайте рідним загиблих під час обстрілів
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18.10.2024 16:16 Ответить
Обличчя покажіть, обличчя, щоб люди його рідним життя не дали, а він не просто сидів, а мучився і всикався, що ж там з рідними!
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18.10.2024 16:17 Ответить
>>> у зрадника вилучили мобільний телефон із доказами роботи на ворогу

Уявляю, як що вилучити телехвони у наших слух народу :\
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18.10.2024 16:26 Ответить
Цензор! Суд признав вину. Не тільки можна, а й потрібно показувати обличчя!
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18.10.2024 16:54 Ответить
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18.10.2024 16:58 Ответить
... і підараси...
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18.10.2024 18:18 Ответить
Оголосьте увесь список, будь ласка.
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18.10.2024 18:33 Ответить
Шо, себе не знайшли?
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18.10.2024 20:10 Ответить
 
 