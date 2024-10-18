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Поджигали авто ВСУ и релейные шкафы "Укрзализныци": В Днепре и Славянске задержаны двое приспешников РФ. ФОТОРЕПОРТАЖ

Служба безопасности и Национальная полиция задержали еще двух пособников российских спецслужб. Злоумышленники жгли военные авто и объекты "Укрзализныци" в Днепре и Славянске Донецкой области.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр СБУ.

Как отмечается, за выполнение вражеских задач оккупанты обещали фигурантам деньги. Однако вместо финансового вознаграждения вражеские приспешники получили подозрение от украинских правоохранителей.

Так, в Днепре:

Правоохранители "по горячим следам" задержали 32-летнего днепрянина, который поджег автомобиль Volkswagen с символикой ВСУ и два релейных шкафа, отвечающих за безопасное движение поездов на железной дороге.

У Дніпрі та Слов'янську затримали двох паліїв автомобілів ЗСУ

Выполнив задание врага, пытался убежать. Однако уже через час злоумышленника задержали полицейские.

Читайте на "Цензор.НЕТ": В Украине задержали более 160 граждан за поджоги военных авто, - СБУ

В Славянске в Донецкой области:

СБУ и Нацполиция задержала 20-летнего наркозависимого, который "хотел быстро заработать на дозу" в Телеграмм-каналах. Там на него вышел кадровый сотрудник ФСБ и предложил деньги в обмен на сотрудничество.

У Дніпрі та Слов'янську затримали паліїв автомобілів ЗСУ

По указанию российского спецслужбиста фигурант поджег внедорожник Сил обороны, который проходил техобслуживание на местной СТО после выполнения боевых задач на фронте.

Процесс поджога зафиксировал на видеокамеру телефона и отправил "работодателю".

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": В Харькове разоблачены двое подростков, которые подожгли трансформаторную подстанцию, - прокуратура. ФОТО

Подозрения поджигателям

Следователи СБУ сообщили обоим задержанным о подозрении по ч. 1 ст. 114-1 Уголовного кодекса Украины (препятствование законной деятельности ВСУ и других военных формирований в особый период).

Преступные действия фигуранта из Днепра дополнительно квалифицированы по ч. 2 ст. 194 (умышленное повреждение чужого имущества, совершенное путем поджога) и ч. 2 ст. 113 (диверсия, совершенная в условиях военного положения) Уголовного кодекса Украины.

Злоумышленники находятся под стражей. Им грозит от 8 лет тюрьмы до пожизненного лишения свободы с конфискацией имущества.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ: Поджигали релейные шкафы "Укрзалізниці" по заказу РФ: на Черниговщине задержана группа подростков. ФОТОрепортаж

У Дніпрі та Слов'янську затримали паліїв автомобілів ЗСУ: деталі

У Дніпрі та Слов'янську затримали паліїв автомобілів ЗСУ: деталі
У Дніпрі та Слов'янську затримали паліїв автомобілів ЗСУ: деталі
У Дніпрі та Слов'янську затримали паліїв автомобілів ЗСУ: деталі
У Дніпрі та Слов'янську затримали паліїв автомобілів ЗСУ: деталі

Автор: 

Днепр (4440) поджог (1093) Нацполиция (16559) СБУ (20033) Славянск (2600)


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Топ комментарии
+6
А наФуя його саджати і кормити ще пожиттєво? Головою в отой шкаф чи оте спалене авто і хай фоткаєтья коли буде там горіти. Ну вже дістало - їх стає не менше, а більше, а ми все сюсюкаємось з ними.
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18.10.2024 13:27 Ответить
+4
Тим більше кацапам вони не потрібні. Прибити їх тапком і досвідос
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18.10.2024 13:29 Ответить
+4
Біосміття
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18.10.2024 13:41 Ответить
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А наФуя його саджати і кормити ще пожиттєво? Головою в отой шкаф чи оте спалене авто і хай фоткаєтья коли буде там горіти. Ну вже дістало - їх стає не менше, а більше, а ми все сюсюкаємось з ними.
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18.10.2024 13:27 Ответить
Тим більше кацапам вони не потрібні. Прибити їх тапком і досвідос
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18.10.2024 13:29 Ответить
Коли вже ці вишкребки закінчаться...?
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18.10.2024 13:28 Ответить
Здається ви мене про говнонародець питали, тиждень тому, то я про оціх казав, а ви на кого думали?
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18.10.2024 13:31 Ответить
Ці вишкребки - то є окремі випадки (скажемо - 1 на 50000).
"Народець" (народ) - це безвідповідальне узагальнення.
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18.10.2024 13:51 Ответить
Якщо для вас народ і говнонародець , чи можливо домбасіт, це узагальнення, то це ваші проблеми, можливо ви ще й лінгвіст?
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18.10.2024 14:24 Ответить
Скажіть Станіславу Асєєву що він - "домбасіт", або - "Фашику Донецькому". І - так, це ваше безвідповідальне узагальнення.
Ви можете як завгодно трактувати терміни та використовувати жаргон, але - не чекайте того що ваші альтернативні гасла усі зрозуміють та підтримують.
Про особисте я на форумі не розмовляю.
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18.10.2024 14:40 Ответить
Бачите як ви заплутались, Асєєва сюди приплили, якого я дуже поважаю, він якраз не домбасіт він Українець, домбаситів в нас пів ВР засідає, "народу служать", ...по ділах їх пізнаєте їх... такі речі треба розуміти, але про що я, це ж не про вас...
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18.10.2024 14:55 Ответить
На гімноїда час витрачати не збираюся.
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18.10.2024 14:57 Ответить
Ооо, бравіссімо, от з вас воно і полізло, Трофімов, не напружуйся так, образився за домбасіта? Я ж вашу породу лживу завжди чую, ви думаєте що такі вумні, маскуєтесь тут...
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18.10.2024 15:36 Ответить
І диверсіями займаютьця вже не діти та підлітки, а здорові дядьки. Тому таких гнид треба розтрілювати, як зрадників України, та агентів фсб, нічого їх кормити в тюрмах, за кошти платників податків!
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18.10.2024 13:33 Ответить
Біосміття
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18.10.2024 13:41 Ответить
Місцеві депутати від Слуг Народа?
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18.10.2024 14:03 Ответить
а чого "машини ЗСУ" шастають в тилу по місту може пора до бою ці машини бо інакше це машини тцк і це все міняє
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18.10.2024 15:22 Ответить
 
 