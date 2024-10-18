Поджигали авто ВСУ и релейные шкафы "Укрзализныци": В Днепре и Славянске задержаны двое приспешников РФ. ФОТОРЕПОРТАЖ

Служба безопасности и Национальная полиция задержали еще двух пособников российских спецслужб. Злоумышленники жгли военные авто и объекты "Укрзализныци" в Днепре и Славянске Донецкой области.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр СБУ.

Как отмечается, за выполнение вражеских задач оккупанты обещали фигурантам деньги. Однако вместо финансового вознаграждения вражеские приспешники получили подозрение от украинских правоохранителей.

Так, в Днепре:

Правоохранители "по горячим следам" задержали 32-летнего днепрянина, который поджег автомобиль Volkswagen с символикой ВСУ и два релейных шкафа, отвечающих за безопасное движение поездов на железной дороге.

Выполнив задание врага, пытался убежать. Однако уже через час злоумышленника задержали полицейские.

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В Славянске в Донецкой области:

СБУ и Нацполиция задержала 20-летнего наркозависимого, который "хотел быстро заработать на дозу" в Телеграмм-каналах. Там на него вышел кадровый сотрудник ФСБ и предложил деньги в обмен на сотрудничество.

По указанию российского спецслужбиста фигурант поджег внедорожник Сил обороны, который проходил техобслуживание на местной СТО после выполнения боевых задач на фронте.

Процесс поджога зафиксировал на видеокамеру телефона и отправил "работодателю".

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Подозрения поджигателям

Следователи СБУ сообщили обоим задержанным о подозрении по ч. 1 ст. 114-1 Уголовного кодекса Украины (препятствование законной деятельности ВСУ и других военных формирований в особый период).

Преступные действия фигуранта из Днепра дополнительно квалифицированы по ч. 2 ст. 194 (умышленное повреждение чужого имущества, совершенное путем поджога) и ч. 2 ст. 113 (диверсия, совершенная в условиях военного положения) Уголовного кодекса Украины.

Злоумышленники находятся под стражей. Им грозит от 8 лет тюрьмы до пожизненного лишения свободы с конфискацией имущества.

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