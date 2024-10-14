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Поджигали релейные шкафы "Укрзалізниці" по заказу РФ: на Черниговщине задержана группа подростков. ФОТОрепортаж

Служба безопасности и Национальная полиция нейтрализовали группу поджигателей, которые по заказу РФ уничтожали релейные шкафы "Укрзалізниці" на Черниговщине.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на СБУ и Нацполицию.

По данным следствия, рашисты действовали через 15-летнего жителя Нежинского района. Юноша активно искал "легких заработков" на Телеграм-каналах, из-за чего попал в поле зрения российских спецслужб.

По инструкции оккупантов фигурант привлек к подрывной деятельности двух одноклассников и еще одного несовершеннолетнего знакомого.

Смотрите также: Пятеро поджигателей военных авто и объектов "Укрзалізниці" задержаны в Одессе и Киевской области, - СБУ. ФОТОрепортаж

На Чернігівщині затримали групу підлітків, які палили об'єкти Укрзалізниці

Отмечается, что для выполнения вражеских задач подростки сначала устанавливали геолокации железнодорожного оборудования, а затем поджигали его с помощью легковоспламеняющейся смеси.

Таким образом они повредили релейный шкаф, который отвечает за безопасное движение поездов на стратегически важном участке железной дороги.

Правоохранители задержали всех четырех поджигателей по горячим следам, а вместо денег из РФ им грозит пожизненное заключение.

Также читайте: Около 300 авто военных и волонтеров сожгли с начала года

На основании полученных доказательств следователи Службы безопасности сообщили задержанным о подозрении по ч. 2 ст. 28, ч. 2 ст. 113 Уголовного кодекса Украины (диверсия, совершенная по предварительному сговору группой лиц в условиях военного положения).

Злоумышленники находятся под стражей.

На Чернігівщині затримали групу підлітків, які палили об'єкти Укрзалізниці
На Чернігівщині затримали групу підлітків, які палили об'єкти Укрзалізниці

Автор: 

поджог (1091) Нацполиция (16549) СБУ (19988) Черниговщина (1485)


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Топ комментарии
+15
Підпалювачів ловлять, а де реальні вироки?
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14.10.2024 13:24
+8
Група підорів, а не підлітків.
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14.10.2024 13:43
+5
хуже
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14.10.2024 13:28
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Підпалювачів ловлять, а де реальні вироки?
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14.10.2024 13:24 Ответить
нафиг их вообще ловить? пропали без вести и всьо. или под поезд попали. так и освещать, а то загрожує довічне както неубедительно звучит.
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14.10.2024 14:07 Ответить
На фото поліцейський бере доказ голими руками !!!!!!!! Можна у суді заперечити і зірвати покарання.
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14.10.2024 14:17 Ответить
та какбы распалка не очень доказательство. так любой супермаркет на тюрячку отправить можно. там эта ерунда в особокрупных размерах на полках стоит, лапай не хочу.
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14.10.2024 14:51 Ответить
Читать умієш? "Взяли "на гарячому"... Тобто у межах залізниці з підпалювальною сумішшю у рюкзаку І поряд - саалена шафа... ... Та ще й переписку в мобільному знайшли... Непрямих доказів - "валом"... А якщо експертиза хімічна виявить сліди продуктів горіння підпалювача на одязі - то взагалі нічого прокурору говорить у суді не треба - і так все ясно буде...
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14.10.2024 15:24 Ответить
Все вірно, але поліцейський зкомпроментував докази.
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14.10.2024 17:37 Ответить
Це проблеми поліцейського...
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14.10.2024 18:00 Ответить
Так поліцейського. Слідства і прокурора. Якщо докази зкомпроментовано, у суда зникає довіра до результатів слідства.

Може поліцейськи там усе облапали ??
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14.10.2024 18:47 Ответить
Я там не був присутній...
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14.10.2024 19:01 Ответить
Вони є. Через якийсь час. Але про них вже менше згадують.
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14.10.2024 14:15 Ответить
"Служба безпеки та Національна поліція нейтралізували групу підпалювачів..." Джерело:

Невже розстріляли?!!!
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14.10.2024 13:26 Ответить
хуже
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14.10.2024 13:28 Ответить
на гіляку запроданців !!!
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14.10.2024 13:29 Ответить
Група підорів, а не підлітків.
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14.10.2024 13:43 Ответить
одне іншому не заважає
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14.10.2024 14:14 Ответить
І цих тварюк не можна мобілізувати до 25 років??!!!
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14.10.2024 13:46 Ответить
Ні в якому разі.
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14.10.2024 13:59 Ответить
Нафіга? Щоб там здохли, а за їх смерть ще по 15 лимонів недобатькам виплатили? Ніт, у них інша місія - пожиттєво в рангі опущених бути)))
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14.10.2024 15:41 Ответить
А що, дуже хочеться збільшити кількість пацюків, що на свої підрозділи ворожу арту наводять?! Он, подивіться Цензор за два-три останніх дні - результати "бусифікації", як жартував Театр КВН ДДУ "на обличчі"!
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16.10.2024 01:23 Ответить
Цим "підліткам" ніхрена не буде - "нісавєршєналєтніє", лише паском по сраці та вуха накрутити їм і батькам. А потім відправляти на ТОТ - нехай там з таким "опитам" підпалюють піdарам залізниці і нафтобази з мостами.
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14.10.2024 13:52 Ответить
Згідно з частиною другою статті 22 https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2341-14#n100 КК України особи, що вчинили злочини у віці від 14 до 16 років, підлягають кримінальній відповідальності за:

https://wiki.legalaid.gov.ua/index.php/%D0%A3%D0%BC%D0%B8%D1%81%D0%BD%D0%B5_%D0%B2%D0%B1%D0%B8%D0%B2%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE:_%D1%81%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D0%B4_%D0%B7%D0%BB%D0%BE%D1%87%D0%B8%D0%BD%D1%83_%D1%82%D0%B0_%D0%BA%D0%B2%D0%B0%D0%BB%D1%96%D1%84%D1%96%D0%BA%D1%83%D1%8E%D1%87%D1%96_%D0%BE%D0%B7%D0%BD%D0%B0%D0%BA%D0%B8 умисне вбивство ;
https://wiki.legalaid.gov.ua/index.php/%D0%9D%D0%B0%D0%BD%D0%B5%D1%81%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8F_%D1%82%D1%8F%D0%B6%D0%BA%D0%B8%D1%85_%D1%82%D1%96%D0%BB%D0%B5%D1%81%D0%BD%D0%B8%D1%85_%D1%83%D1%88%D0%BA%D0%BE%D0%B4%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D1%8C умисне тяжке тілесне ушкодження ;
https://wiki.legalaid.gov.ua/index.php/%D0%A3%D0%BC%D0%B8%D1%81%D0%BD%D0%B5_%D1%81%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%B4%D0%BD%D1%8C%D0%BE%D1%97_%D1%82%D1%8F%D0%B6%D0%BA%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%96_%D1%82%D1%96%D0%BB%D0%B5%D1%81%D0%BD%D0%B5_%D1%83%D1%88%D0%BA%D0%BE%D0%B4%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8F умисне середньої тяжкості тілесне ушкодження ;
https://wiki.legalaid.gov.ua/index.php/%D0%94%D0%B8%D0%B2%D0%B5%D1%80%D1%81%D1%96%D1%8F:_%D0%BF%D0%BE%D0%BD%D1%8F%D1%82%D1%82%D1%8F_%D1%82%D0%B0_%D1%84%D0%BE%D1%80%D0%BC%D0%B8 диверсію ;
....
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14.10.2024 14:23 Ответить
Усіх на примусові роботи.
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14.10.2024 14:04 Ответить
Чому ж за корупцію, яка розвалює державу, немає довічного позбавлення волі?
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14.10.2024 14:05 Ответить
поліція, пожежники, депутати та інші державні ледацюги чи відвідували ви школярів, чи проводили ви профілактичні бесіди. Питання риторичне, втім як і багато інших питань до влади. А ***** проводить, виховує у нас під носом, на нашій території колаборантів, "павликів морозових"
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14.10.2024 14:18 Ответить
НУШ. Не ругайте, не кричить, все дозволяйте, не навантажуйте, всебічно розвивайте, профорінтуйте. "Дитина це центр освіти." Поліція їм тільки про їх права і булінг. А тут тюрма відразу і надовго. Стаття гарна і довести її зміст треба до кожного учня, кожної школи. Фотки погані. Оголені руки і речові докази при огляді місця події несумісні.
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14.10.2024 14:19 Ответить
не понимаю, как можно в 15 лет и быть такими дИбИлами
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14.10.2024 14:25 Ответить
Їх мали залишити десь на колії назавжди
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14.10.2024 14:28 Ответить
Чому б не віддати їх на десять хвилин розлюченим залізничникам хай вони откіздять ціх малолітніх зрадників до фіолетовового макіяжу всеї мордилиця.
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14.10.2024 14:30 Ответить
Кастрировать и в лагеря к уркам.
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14.10.2024 14:52 Ответить
А все тому, що в нас зараз культ легкого бабла добутого злочинним шляхом.
В нас більше немає культу освіти, науки тим більше, а щодо культу працю, то він ліквідований взагалі.
Немає і поваги до законів.
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14.10.2024 15:11 Ответить
Які б вони не були, але це діти. Посадити в КПЗ на місяць, налякати і відпустити. Може дійде, вони ж тільки жити починають. Надивляться Інстаграму і легких грошей хочуть.
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14.10.2024 15:40 Ответить
 
 