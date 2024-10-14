Поджигали релейные шкафы "Укрзалізниці" по заказу РФ: на Черниговщине задержана группа подростков. ФОТОрепортаж
Служба безопасности и Национальная полиция нейтрализовали группу поджигателей, которые по заказу РФ уничтожали релейные шкафы "Укрзалізниці" на Черниговщине.
Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на СБУ и Нацполицию.
По данным следствия, рашисты действовали через 15-летнего жителя Нежинского района. Юноша активно искал "легких заработков" на Телеграм-каналах, из-за чего попал в поле зрения российских спецслужб.
По инструкции оккупантов фигурант привлек к подрывной деятельности двух одноклассников и еще одного несовершеннолетнего знакомого.
Отмечается, что для выполнения вражеских задач подростки сначала устанавливали геолокации железнодорожного оборудования, а затем поджигали его с помощью легковоспламеняющейся смеси.
Таким образом они повредили релейный шкаф, который отвечает за безопасное движение поездов на стратегически важном участке железной дороги.
Правоохранители задержали всех четырех поджигателей по горячим следам, а вместо денег из РФ им грозит пожизненное заключение.
На основании полученных доказательств следователи Службы безопасности сообщили задержанным о подозрении по ч. 2 ст. 28, ч. 2 ст. 113 Уголовного кодекса Украины (диверсия, совершенная по предварительному сговору группой лиц в условиях военного положения).
Злоумышленники находятся под стражей.
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Може поліцейськи там усе облапали ??
Невже розстріляли?!!!
https://wiki.legalaid.gov.ua/index.php/%D0%A3%D0%BC%D0%B8%D1%81%D0%BD%D0%B5_%D0%B2%D0%B1%D0%B8%D0%B2%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE:_%D1%81%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D0%B4_%D0%B7%D0%BB%D0%BE%D1%87%D0%B8%D0%BD%D1%83_%D1%82%D0%B0_%D0%BA%D0%B2%D0%B0%D0%BB%D1%96%D1%84%D1%96%D0%BA%D1%83%D1%8E%D1%87%D1%96_%D0%BE%D0%B7%D0%BD%D0%B0%D0%BA%D0%B8 умисне вбивство ;
https://wiki.legalaid.gov.ua/index.php/%D0%9D%D0%B0%D0%BD%D0%B5%D1%81%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8F_%D1%82%D1%8F%D0%B6%D0%BA%D0%B8%D1%85_%D1%82%D1%96%D0%BB%D0%B5%D1%81%D0%BD%D0%B8%D1%85_%D1%83%D1%88%D0%BA%D0%BE%D0%B4%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D1%8C умисне тяжке тілесне ушкодження ;
https://wiki.legalaid.gov.ua/index.php/%D0%A3%D0%BC%D0%B8%D1%81%D0%BD%D0%B5_%D1%81%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%B4%D0%BD%D1%8C%D0%BE%D1%97_%D1%82%D1%8F%D0%B6%D0%BA%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%96_%D1%82%D1%96%D0%BB%D0%B5%D1%81%D0%BD%D0%B5_%D1%83%D1%88%D0%BA%D0%BE%D0%B4%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8F умисне середньої тяжкості тілесне ушкодження ;
https://wiki.legalaid.gov.ua/index.php/%D0%94%D0%B8%D0%B2%D0%B5%D1%80%D1%81%D1%96%D1%8F:_%D0%BF%D0%BE%D0%BD%D1%8F%D1%82%D1%82%D1%8F_%D1%82%D0%B0_%D1%84%D0%BE%D1%80%D0%BC%D0%B8 диверсію ;
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В нас більше немає культу освіти, науки тим більше, а щодо культу працю, то він ліквідований взагалі.
Немає і поваги до законів.