Поджигали релейные шкафы "Укрзалізниці" по заказу РФ: на Черниговщине задержана группа подростков. ФОТОрепортаж

Служба безопасности и Национальная полиция нейтрализовали группу поджигателей, которые по заказу РФ уничтожали релейные шкафы "Укрзалізниці" на Черниговщине.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на СБУ и Нацполицию.

По данным следствия, рашисты действовали через 15-летнего жителя Нежинского района. Юноша активно искал "легких заработков" на Телеграм-каналах, из-за чего попал в поле зрения российских спецслужб.

По инструкции оккупантов фигурант привлек к подрывной деятельности двух одноклассников и еще одного несовершеннолетнего знакомого.

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Отмечается, что для выполнения вражеских задач подростки сначала устанавливали геолокации железнодорожного оборудования, а затем поджигали его с помощью легковоспламеняющейся смеси.

Таким образом они повредили релейный шкаф, который отвечает за безопасное движение поездов на стратегически важном участке железной дороги.

Правоохранители задержали всех четырех поджигателей по горячим следам, а вместо денег из РФ им грозит пожизненное заключение.

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На основании полученных доказательств следователи Службы безопасности сообщили задержанным о подозрении по ч. 2 ст. 28, ч. 2 ст. 113 Уголовного кодекса Украины (диверсия, совершенная по предварительному сговору группой лиц в условиях военного положения).

Злоумышленники находятся под стражей.



