Підпалювали релейні шафи "Укрзалізниці" на замовлення РФ: на Чернігівщині затримано групу підлітків. ФОТОрепортаж
Служба безпеки та Національна поліція нейтралізували групу підпалювачів, які на замовлення РФ знищували релейні шафи "Укрзалізниці" на Чернігівщині.
Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на СБУ та Нацполіцію.
За даними слідства, рашисти діяли через 15-річного мешканця Ніжинського району. Юнак активно шукав "легких заробітків" на Телеграм-каналах, через що потрапив у поле зору російських спецслужб.
За інструкцією окупантів фігурант залучив до підривної діяльності двох однокласників та ще одного неповнолітнього знайомого.
Зазначається, що для виконання ворожих завдань підлітки спочатку встановлювали геолокації залізничного обладнання, а потім підпалювали його за допомогою легкозаймистої суміші.
У такий спосіб вони пошкодили релейну шафу, яка відповідає за безпечний рух поїздів на стратегічно важливій ділянці залізниці.
Правоохоронці затримали всіх чотирьох підпалювачів по гарячих слідах, а замість грошей з РФ їм загрожує довічне ув’язнення.
На підставі отриманих доказів слідчі Служби безпеки повідомили затриманим про підозру за ч. 2 ст. 28, ч. 2 ст. 113 Кримінального кодексу України (диверсія, вчинена за попередньою змовою групою осіб в умовах воєнного стану).
Зловмисники перебувають під вартою.
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Може поліцейськи там усе облапали ??
Невже розстріляли?!!!
https://wiki.legalaid.gov.ua/index.php/%D0%A3%D0%BC%D0%B8%D1%81%D0%BD%D0%B5_%D0%B2%D0%B1%D0%B8%D0%B2%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE:_%D1%81%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D0%B4_%D0%B7%D0%BB%D0%BE%D1%87%D0%B8%D0%BD%D1%83_%D1%82%D0%B0_%D0%BA%D0%B2%D0%B0%D0%BB%D1%96%D1%84%D1%96%D0%BA%D1%83%D1%8E%D1%87%D1%96_%D0%BE%D0%B7%D0%BD%D0%B0%D0%BA%D0%B8 умисне вбивство ;
https://wiki.legalaid.gov.ua/index.php/%D0%9D%D0%B0%D0%BD%D0%B5%D1%81%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8F_%D1%82%D1%8F%D0%B6%D0%BA%D0%B8%D1%85_%D1%82%D1%96%D0%BB%D0%B5%D1%81%D0%BD%D0%B8%D1%85_%D1%83%D1%88%D0%BA%D0%BE%D0%B4%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D1%8C умисне тяжке тілесне ушкодження ;
https://wiki.legalaid.gov.ua/index.php/%D0%A3%D0%BC%D0%B8%D1%81%D0%BD%D0%B5_%D1%81%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%B4%D0%BD%D1%8C%D0%BE%D1%97_%D1%82%D1%8F%D0%B6%D0%BA%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%96_%D1%82%D1%96%D0%BB%D0%B5%D1%81%D0%BD%D0%B5_%D1%83%D1%88%D0%BA%D0%BE%D0%B4%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8F умисне середньої тяжкості тілесне ушкодження ;
https://wiki.legalaid.gov.ua/index.php/%D0%94%D0%B8%D0%B2%D0%B5%D1%80%D1%81%D1%96%D1%8F:_%D0%BF%D0%BE%D0%BD%D1%8F%D1%82%D1%82%D1%8F_%D1%82%D0%B0_%D1%84%D0%BE%D1%80%D0%BC%D0%B8 диверсію ;
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В нас більше немає культу освіти, науки тим більше, а щодо культу працю, то він ліквідований взагалі.
Немає і поваги до законів.