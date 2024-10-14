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Підпалювали релейні шафи "Укрзалізниці" на замовлення РФ: на Чернігівщині затримано групу підлітків. ФОТОрепортаж

Служба безпеки та Національна поліція нейтралізували групу підпалювачів, які на замовлення РФ знищували релейні шафи "Укрзалізниці" на Чернігівщині.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на СБУ та Нацполіцію

За даними слідства, рашисти діяли через 15-річного мешканця Ніжинського району. Юнак активно шукав "легких заробітків" на Телеграм-каналах, через що потрапив у поле зору російських спецслужб.

За інструкцією окупантів фігурант залучив до підривної діяльності двох однокласників та ще одного неповнолітнього знайомого.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": П’ятьох підпалювачів військових авто та об’єктів "Укрзалізниці" затримано в Одесі та на Київщині, - СБУ. ФОТОрепортаж 

На Чернігівщині затримали групу підлітків, які палили об'єкти Укрзалізниці

Зазначається, що для виконання ворожих завдань підлітки спочатку встановлювали геолокації залізничного обладнання, а потім підпалювали його за допомогою легкозаймистої суміші.

У такий спосіб вони пошкодили релейну шафу, яка відповідає за безпечний рух поїздів на стратегічно важливій ділянці залізниці.

Правоохоронці затримали всіх чотирьох підпалювачів по гарячих слідах, а замість грошей з РФ їм загрожує довічне ув’язнення.

Читайте також: У Ніжині керівник райуправління поліції збив на смерть військового: ДБР відкрило провадження. ФОТОрепортаж

На підставі отриманих доказів слідчі Служби безпеки повідомили затриманим про підозру за ч. 2 ст. 28, ч. 2 ст. 113 Кримінального кодексу України (диверсія, вчинена за попередньою змовою групою осіб в умовах воєнного стану).

Зловмисники перебувають під вартою.

На Чернігівщині затримали групу підлітків, які палили об'єкти Укрзалізниці
На Чернігівщині затримали групу підлітків, які палили об'єкти Укрзалізниці

Автор: 

підпал (693) Нацполіція (15262) СБУ (12921) Чернігівщина (1584)


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Топ коментарі
+15
Підпалювачів ловлять, а де реальні вироки?
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14.10.2024 13:24
+8
Група підорів, а не підлітків.
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14.10.2024 13:43
+5
хуже
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14.10.2024 13:28
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Підпалювачів ловлять, а де реальні вироки?
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14.10.2024 13:24 Відповісти
нафиг их вообще ловить? пропали без вести и всьо. или под поезд попали. так и освещать, а то загрожує довічне както неубедительно звучит.
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14.10.2024 14:07 Відповісти
На фото поліцейський бере доказ голими руками !!!!!!!! Можна у суді заперечити і зірвати покарання.
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14.10.2024 14:17 Відповісти
та какбы распалка не очень доказательство. так любой супермаркет на тюрячку отправить можно. там эта ерунда в особокрупных размерах на полках стоит, лапай не хочу.
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14.10.2024 14:51 Відповісти
Читать умієш? "Взяли "на гарячому"... Тобто у межах залізниці з підпалювальною сумішшю у рюкзаку І поряд - саалена шафа... ... Та ще й переписку в мобільному знайшли... Непрямих доказів - "валом"... А якщо експертиза хімічна виявить сліди продуктів горіння підпалювача на одязі - то взагалі нічого прокурору говорить у суді не треба - і так все ясно буде...
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14.10.2024 15:24 Відповісти
Все вірно, але поліцейський зкомпроментував докази.
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14.10.2024 17:37 Відповісти
Це проблеми поліцейського...
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14.10.2024 18:00 Відповісти
Так поліцейського. Слідства і прокурора. Якщо докази зкомпроментовано, у суда зникає довіра до результатів слідства.

Може поліцейськи там усе облапали ??
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14.10.2024 18:47 Відповісти
Я там не був присутній...
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14.10.2024 19:01 Відповісти
Вони є. Через якийсь час. Але про них вже менше згадують.
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14.10.2024 14:15 Відповісти
"Служба безпеки та Національна поліція нейтралізували групу підпалювачів..." Джерело:

Невже розстріляли?!!!
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14.10.2024 13:26 Відповісти
хуже
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14.10.2024 13:28 Відповісти
на гіляку запроданців !!!
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14.10.2024 13:29 Відповісти
Група підорів, а не підлітків.
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14.10.2024 13:43 Відповісти
одне іншому не заважає
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14.10.2024 14:14 Відповісти
І цих тварюк не можна мобілізувати до 25 років??!!!
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14.10.2024 13:46 Відповісти
Ні в якому разі.
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14.10.2024 13:59 Відповісти
Нафіга? Щоб там здохли, а за їх смерть ще по 15 лимонів недобатькам виплатили? Ніт, у них інша місія - пожиттєво в рангі опущених бути)))
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14.10.2024 15:41 Відповісти
А що, дуже хочеться збільшити кількість пацюків, що на свої підрозділи ворожу арту наводять?! Он, подивіться Цензор за два-три останніх дні - результати "бусифікації", як жартував Театр КВН ДДУ "на обличчі"!
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16.10.2024 01:23 Відповісти
Цим "підліткам" ніхрена не буде - "нісавєршєналєтніє", лише паском по сраці та вуха накрутити їм і батькам. А потім відправляти на ТОТ - нехай там з таким "опитам" підпалюють піdарам залізниці і нафтобази з мостами.
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14.10.2024 13:52 Відповісти
Згідно з частиною другою статті 22 https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2341-14#n100 КК України особи, що вчинили злочини у віці від 14 до 16 років, підлягають кримінальній відповідальності за:

https://wiki.legalaid.gov.ua/index.php/%D0%A3%D0%BC%D0%B8%D1%81%D0%BD%D0%B5_%D0%B2%D0%B1%D0%B8%D0%B2%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE:_%D1%81%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D0%B4_%D0%B7%D0%BB%D0%BE%D1%87%D0%B8%D0%BD%D1%83_%D1%82%D0%B0_%D0%BA%D0%B2%D0%B0%D0%BB%D1%96%D1%84%D1%96%D0%BA%D1%83%D1%8E%D1%87%D1%96_%D0%BE%D0%B7%D0%BD%D0%B0%D0%BA%D0%B8 умисне вбивство ;
https://wiki.legalaid.gov.ua/index.php/%D0%9D%D0%B0%D0%BD%D0%B5%D1%81%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8F_%D1%82%D1%8F%D0%B6%D0%BA%D0%B8%D1%85_%D1%82%D1%96%D0%BB%D0%B5%D1%81%D0%BD%D0%B8%D1%85_%D1%83%D1%88%D0%BA%D0%BE%D0%B4%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D1%8C умисне тяжке тілесне ушкодження ;
https://wiki.legalaid.gov.ua/index.php/%D0%A3%D0%BC%D0%B8%D1%81%D0%BD%D0%B5_%D1%81%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%B4%D0%BD%D1%8C%D0%BE%D1%97_%D1%82%D1%8F%D0%B6%D0%BA%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%96_%D1%82%D1%96%D0%BB%D0%B5%D1%81%D0%BD%D0%B5_%D1%83%D1%88%D0%BA%D0%BE%D0%B4%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8F умисне середньої тяжкості тілесне ушкодження ;
https://wiki.legalaid.gov.ua/index.php/%D0%94%D0%B8%D0%B2%D0%B5%D1%80%D1%81%D1%96%D1%8F:_%D0%BF%D0%BE%D0%BD%D1%8F%D1%82%D1%82%D1%8F_%D1%82%D0%B0_%D1%84%D0%BE%D1%80%D0%BC%D0%B8 диверсію ;
....
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14.10.2024 14:23 Відповісти
Усіх на примусові роботи.
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14.10.2024 14:04 Відповісти
Чому ж за корупцію, яка розвалює державу, немає довічного позбавлення волі?
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14.10.2024 14:05 Відповісти
поліція, пожежники, депутати та інші державні ледацюги чи відвідували ви школярів, чи проводили ви профілактичні бесіди. Питання риторичне, втім як і багато інших питань до влади. А ***** проводить, виховує у нас під носом, на нашій території колаборантів, "павликів морозових"
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14.10.2024 14:18 Відповісти
НУШ. Не ругайте, не кричить, все дозволяйте, не навантажуйте, всебічно розвивайте, профорінтуйте. "Дитина це центр освіти." Поліція їм тільки про їх права і булінг. А тут тюрма відразу і надовго. Стаття гарна і довести її зміст треба до кожного учня, кожної школи. Фотки погані. Оголені руки і речові докази при огляді місця події несумісні.
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14.10.2024 14:19 Відповісти
не понимаю, как можно в 15 лет и быть такими дИбИлами
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14.10.2024 14:25 Відповісти
Їх мали залишити десь на колії назавжди
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14.10.2024 14:28 Відповісти
Чому б не віддати їх на десять хвилин розлюченим залізничникам хай вони откіздять ціх малолітніх зрадників до фіолетовового макіяжу всеї мордилиця.
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14.10.2024 14:30 Відповісти
Кастрировать и в лагеря к уркам.
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14.10.2024 14:52 Відповісти
А все тому, що в нас зараз культ легкого бабла добутого злочинним шляхом.
В нас більше немає культу освіти, науки тим більше, а щодо культу працю, то він ліквідований взагалі.
Немає і поваги до законів.
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14.10.2024 15:11 Відповісти
Які б вони не були, але це діти. Посадити в КПЗ на місяць, налякати і відпустити. Може дійде, вони ж тільки жити починають. Надивляться Інстаграму і легких грошей хочуть.
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14.10.2024 15:40 Відповісти
 
 