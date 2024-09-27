У Ніжині керівник райуправління поліції збив на смерть військового: ДБР відкрило провадження. ФОТОрепортаж
Сьогодні, 27 вересня, керівник Ніжинського райуправління поліції скоїв наїзд на військовослужбовця, який вибіг на дорогу. Чоловік помер на місці внаслідок травм.
Про це повідомили у пресслужбі ДБР, передає Цензор.НЕТ.
Як зазначається, сьогодні близько 11:00, правоохоронець на службовому автомобілі рухався до одного з перехресть у середмісті Ніжина. Раптово на проїжджу частину вибіг чоловік. Уникнути зіткнення не вдалося, від травм військовослужбовець помер на місці.
За попередніми даними, водій був тверезий.
За кермом авто, яке скоїло наїзд, перебував один з керівників Ніжинського райуправління поліції, пише ДБР.
Кримінальне провадження здійснюється за ознаками правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 286 КК України (порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особою, яка керує транспортним засобом, що спричинило смерть потерпілого).
Проводяться необхідні слідчі дії, з метою повного та всебічного дослідження обставин дорожньо-транспортної пригоди.
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такі вм'ятини металевого кузова авто не можуть бути при наїзді на людину на швидкості 60 км
у крайньому випадку лєс, в которий можно тіхо уйті, открИт для всьЄх гАспод раскатавших на гівно якихось-там спринтерів-інвалідів кріпаків..
не вірте?
то поставте того поліцая-вбивцю і в'є..ть в нього на швидкісті 100 км
До речі, як там було зі швидкістю і її обмеженням в населених пунктах? Якщо була в нормі, то він не міг не помітити
Пиячити та людей давити