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У Ніжині керівник райуправління поліції збив на смерть військового: ДБР відкрило провадження. ФОТОрепортаж

Сьогодні, 27 вересня, керівник Ніжинського райуправління поліції скоїв наїзд на військовослужбовця, який вибіг на дорогу. Чоловік помер на місці внаслідок травм.

Про це повідомили у пресслужбі ДБР, передає Цензор.НЕТ.

Як зазначається, сьогодні близько 11:00, правоохоронець на службовому автомобілі рухався до одного з перехресть у середмісті Ніжина. Раптово на проїжджу частину вибіг чоловік. Уникнути зіткнення не вдалося, від травм військовослужбовець помер на місці.

За попередніми даними, водій був тверезий.

У Ніжині керівник райуправління поліції збив на смерть військового
У Ніжині керівник райуправління поліції збив на смерть військового
У Ніжині керівник райуправління поліції збив на смерть військового

За кермом авто, яке скоїло наїзд, перебував один з керівників Ніжинського райуправління поліції, пише ДБР.

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Кримінальне провадження здійснюється за ознаками правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 286 КК України (порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особою, яка керує транспортним засобом, що спричинило смерть потерпілого).

Проводяться необхідні слідчі дії, з метою повного та всебічного дослідження обставин дорожньо-транспортної пригоди.

У Ніжині керівник райуправління поліції збив на смерть військового
У Ніжині керівник райуправління поліції збив на смерть військового
У Ніжині керівник райуправління поліції збив на смерть військового

Автор: 

ДТП (4473) Ніжин (58) Чернігівщина (1584) ДБР (3509)


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Топ коментарі
+12
І що, хтось вірить тій експертизі? Що він був тверезий. Він же ***** начальник усіх експертиз.
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27.09.2024 15:10
+9
Судячи з тексту,винен військовий.Але ми на прикладі В'ячеслава Максимовича знаємо,що весь офіційний текст може бути суцільною брехнею
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27.09.2024 15:01
+9
а хіба у країні мрії Зєлєнскага керівник райуправління поліції може бути нетверезим та гарсати по місту як чума-хєр, нездатний тупо вчасно зупинитися перед перешкодою у ясний Божий день?..
у крайньому випадку лєс, в которий можно тіхо уйті, открИт для всьЄх гАспод раскатавших на гівно якихось-там спринтерів-інвалідів кріпаків..
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27.09.2024 15:10
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27.09.2024 14:59 Відповісти
Судячи з тексту,винен військовий.Але ми на прикладі В'ячеслава Максимовича знаємо,що весь офіційний текст може бути суцільною брехнею
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27.09.2024 15:01 Відповісти
Можливо. Але шось мені останій кадр не подобається. Це відео. Чому не дали фрагмент з ДТП? Машина взяла на ліве крило. Якщо пішоход біг зліва, то повина була бути якась реакція від водія, якщо справа, то водій би не встиг нічого зробити взагалі, але швидкість машини була досить висока, судячи по характеру ушкоджень зліва.
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27.09.2024 15:24 Відповісти
швидкість вбивці була шаленою !

такі вм'ятини металевого кузова авто не можуть бути при наїзді на людину на швидкості 60 км
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27.09.2024 15:48 Відповісти
хіба що це пластмасовий Трабант
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27.09.2024 16:06 Відповісти
Так, я теж звернув увагу на це. Це точно не 60 і не 70!
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27.09.2024 16:23 Відповісти
50 допустима у місті.
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27.09.2024 16:47 Відповісти
Взагалі то в західному автопомі була така фішка, шо капот повинен зминатися, шоб зменшити удар по пішоходу і дати йому більше шансів вижити. Але я не знаю чи це ще практикується.
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27.09.2024 17:02 Відповісти
а хіба у країні мрії Зєлєнскага керівник райуправління поліції може бути нетверезим та гарсати по місту як чума-хєр, нездатний тупо вчасно зупинитися перед перешкодою у ясний Божий день?..
у крайньому випадку лєс, в которий можно тіхо уйті, открИт для всьЄх гАспод раскатавших на гівно якихось-там спринтерів-інвалідів кріпаків..
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27.09.2024 15:10 Відповісти
І що, хтось вірить тій експертизі? Що він був тверезий. Він же ***** начальник усіх експертиз.
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27.09.2024 15:10 Відповісти
Ви ніпанімаєтє. Он забронірован от мобілізації.
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27.09.2024 15:12 Відповісти
Не потрібно перебігати дорогу в недозволеному місці. На перебіг доріг у недозволеному місці пільг немає.
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27.09.2024 15:21 Відповісти
так, порушив правила перехожий, але для того й встановлена швидкість в населеному пункті 60 км, щоб водій міг відреагувати і уникнути автокатастрофи
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27.09.2024 15:51 Відповісти
Уже начали отмазывать,сотку гнал не меньше.
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27.09.2024 15:27 Відповісти
по таких вмятинах не менше!

не вірте?
то поставте того поліцая-вбивцю і в'є..ть в нього на швидкісті 100 км
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27.09.2024 15:53 Відповісти
Відсутній гальмівний слід. Зовсім.
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27.09.2024 15:30 Відповісти
це фото є постановка. При руху автомобілдя з дозволеною швидкістью а саме 50км на годину неможливо так погнути капота . висновок автомобіль рухався із швидкістью більше як 80км на годину жодного гальмування невиконав
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27.09.2024 15:33 Відповісти
так, летів як скажений
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27.09.2024 15:54 Відповісти
Був би це Стан Війни, мента заарештувала військова поліція і далі займалася цим питанням військова прокуратура, а так у нас риг Татаров знищив військову прокуратуру і суди, віддавши військових під громадянські суди.
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27.09.2024 15:50 Відповісти
памятаю,в 14 році після Революції,міліції не було взагалі і злочинів не було. по даній ситуації-шкода військового,співчуття родині
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27.09.2024 15:58 Відповісти
Судя по всему это личный автомобиль, на который этот ментовский ухилянт нацепил номера МВС и затонировал в ночь. В этом ДТП целый букет преступлений.
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27.09.2024 16:27 Відповісти
Хтось віре мусорам?
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27.09.2024 16:37 Відповісти
Ні чо так виглядає службовий автомобіль. А десь гроші на поізжене збирають для нуля. Виявляється вони є !
До речі, як там було зі швидкістю і її обмеженням в населених пунктах? Якщо була в нормі, то він не міг не помітити
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27.09.2024 16:44 Відповісти
чим ще поліціянтам займатися в вільний від рекіту час??
Пиячити та людей давити
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27.09.2024 16:54 Відповісти
Пздц... рівна дорога, день, сонечко світить. Ну як так?
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27.09.2024 16:59 Відповісти
Судячи з пошкоджень на авто, він їхав зі швидкістю 20 км. на годину. На такий швідкісті важко реагувати на перепони на дорозі.
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27.09.2024 17:15 Відповісти
Є відео, але нам показують фото з цього відео. Питання -- чому ? І що це за практика після ДТП знімати номери реєстрації ?!!! Судячи з пошкоджень авто, було перевищення швидкості. Так що родичам слід звернутися до незалежних експертів, і не місцевих !!!
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27.09.2024 17:45 Відповісти
сотрудники вступали в сговор с тцк? Конституцию нарушали?
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27.09.2024 22:23 Відповісти
 
 