В Нежине руководитель райуправления полиции сбил насмерть военного: ГБР открыло производство. ФОТОрепортаж

Сегодня, 27 сентября, руководитель Нежинского райуправления полиции совершил наезд на военнослужащего, который выбежал на дорогу. Мужчина скончался на месте в результате травм.

Об этом сообщили в пресс-службе ГБР, передает Цензор.НЕТ.

Как отмечается, сегодня около 11:00, милиционер на служебном автомобиле двигался к одному из перекрестков в центре Нежина. Внезапно на проезжую часть выбежал мужчина. Избежать столкновения не удалось, от травм военнослужащий скончался на месте.

По предварительным данным, водитель был трезв.







За рулем авто, которое совершило наезд, находился один из руководителей Нежинского райуправления полиции, пишет ГБР.

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Уголовное производство осуществляется по признакам правонарушения, предусмотренного ч. 2 ст. 286 УК Украины (нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицом, управляющим транспортным средством, повлекшее смерть потерпевшего).

Проводятся необходимые следственные действия, с целью полного и всестороннего исследования обстоятельств дорожно-транспортного происшествия.





