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В Нежине руководитель райуправления полиции сбил насмерть военного: ГБР открыло производство. ФОТОрепортаж

Сегодня, 27 сентября, руководитель Нежинского райуправления полиции совершил наезд на военнослужащего, который выбежал на дорогу. Мужчина скончался на месте в результате травм.

Об этом сообщили в пресс-службе ГБР, передает Цензор.НЕТ.

Как отмечается, сегодня около 11:00, милиционер на служебном автомобиле двигался к одному из перекрестков в центре Нежина. Внезапно на проезжую часть выбежал мужчина. Избежать столкновения не удалось, от травм военнослужащий скончался на месте.

По предварительным данным, водитель был трезв.

У Ніжині керівник райуправління поліції збив на смерть військового
У Ніжині керівник райуправління поліції збив на смерть військового
У Ніжині керівник райуправління поліції збив на смерть військового

За рулем авто, которое совершило наезд, находился один из руководителей Нежинского райуправления полиции, пишет ГБР.

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Уголовное производство осуществляется по признакам правонарушения, предусмотренного ч. 2 ст. 286 УК Украины (нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицом, управляющим транспортным средством, повлекшее смерть потерпевшего).

Проводятся необходимые следственные действия, с целью полного и всестороннего исследования обстоятельств дорожно-транспортного происшествия.

У Ніжині керівник райуправління поліції збив на смерть військового
У Ніжині керівник райуправління поліції збив на смерть військового
У Ніжині керівник райуправління поліції збив на смерть військового

Автор: 

ДТП (7677) Нежин (67) Черниговщина (1485) ГБР (3000)


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Топ комментарии
+12
І що, хтось вірить тій експертизі? Що він був тверезий. Він же ***** начальник усіх експертиз.
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27.09.2024 15:10
+9
Судячи з тексту,винен військовий.Але ми на прикладі В'ячеслава Максимовича знаємо,що весь офіційний текст може бути суцільною брехнею
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27.09.2024 15:01
+9
а хіба у країні мрії Зєлєнскага керівник райуправління поліції може бути нетверезим та гарсати по місту як чума-хєр, нездатний тупо вчасно зупинитися перед перешкодою у ясний Божий день?..
у крайньому випадку лєс, в которий можно тіхо уйті, открИт для всьЄх гАспод раскатавших на гівно якихось-там спринтерів-інвалідів кріпаків..
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27.09.2024 15:10
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здається,не на переході
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27.09.2024 14:59 Ответить
Судячи з тексту,винен військовий.Але ми на прикладі В'ячеслава Максимовича знаємо,що весь офіційний текст може бути суцільною брехнею
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27.09.2024 15:01 Ответить
Можливо. Але шось мені останій кадр не подобається. Це відео. Чому не дали фрагмент з ДТП? Машина взяла на ліве крило. Якщо пішоход біг зліва, то повина була бути якась реакція від водія, якщо справа, то водій би не встиг нічого зробити взагалі, але швидкість машини була досить висока, судячи по характеру ушкоджень зліва.
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27.09.2024 15:24 Ответить
швидкість вбивці була шаленою !

такі вм'ятини металевого кузова авто не можуть бути при наїзді на людину на швидкості 60 км
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27.09.2024 15:48 Ответить
хіба що це пластмасовий Трабант
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27.09.2024 16:06 Ответить
Так, я теж звернув увагу на це. Це точно не 60 і не 70!
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27.09.2024 16:23 Ответить
50 допустима у місті.
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27.09.2024 16:47 Ответить
Взагалі то в західному автопомі була така фішка, шо капот повинен зминатися, шоб зменшити удар по пішоходу і дати йому більше шансів вижити. Але я не знаю чи це ще практикується.
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27.09.2024 17:02 Ответить
а хіба у країні мрії Зєлєнскага керівник райуправління поліції може бути нетверезим та гарсати по місту як чума-хєр, нездатний тупо вчасно зупинитися перед перешкодою у ясний Божий день?..
у крайньому випадку лєс, в которий можно тіхо уйті, открИт для всьЄх гАспод раскатавших на гівно якихось-там спринтерів-інвалідів кріпаків..
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27.09.2024 15:10 Ответить
І що, хтось вірить тій експертизі? Що він був тверезий. Він же ***** начальник усіх експертиз.
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27.09.2024 15:10 Ответить
Ви ніпанімаєтє. Он забронірован от мобілізації.
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27.09.2024 15:12 Ответить
Не потрібно перебігати дорогу в недозволеному місці. На перебіг доріг у недозволеному місці пільг немає.
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27.09.2024 15:21 Ответить
так, порушив правила перехожий, але для того й встановлена швидкість в населеному пункті 60 км, щоб водій міг відреагувати і уникнути автокатастрофи
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27.09.2024 15:51 Ответить
Уже начали отмазывать,сотку гнал не меньше.
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27.09.2024 15:27 Ответить
по таких вмятинах не менше!

не вірте?
то поставте того поліцая-вбивцю і в'є..ть в нього на швидкісті 100 км
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27.09.2024 15:53 Ответить
Відсутній гальмівний слід. Зовсім.
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27.09.2024 15:30 Ответить
це фото є постановка. При руху автомобілдя з дозволеною швидкістью а саме 50км на годину неможливо так погнути капота . висновок автомобіль рухався із швидкістью більше як 80км на годину жодного гальмування невиконав
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27.09.2024 15:33 Ответить
так, летів як скажений
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27.09.2024 15:54 Ответить
Був би це Стан Війни, мента заарештувала військова поліція і далі займалася цим питанням військова прокуратура, а так у нас риг Татаров знищив військову прокуратуру і суди, віддавши військових під громадянські суди.
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27.09.2024 15:50 Ответить
памятаю,в 14 році після Революції,міліції не було взагалі і злочинів не було. по даній ситуації-шкода військового,співчуття родині
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27.09.2024 15:58 Ответить
Судя по всему это личный автомобиль, на который этот ментовский ухилянт нацепил номера МВС и затонировал в ночь. В этом ДТП целый букет преступлений.
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27.09.2024 16:27 Ответить
Хтось віре мусорам?
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27.09.2024 16:37 Ответить
Ні чо так виглядає службовий автомобіль. А десь гроші на поізжене збирають для нуля. Виявляється вони є !
До речі, як там було зі швидкістю і її обмеженням в населених пунктах? Якщо була в нормі, то він не міг не помітити
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27.09.2024 16:44 Ответить
чим ще поліціянтам займатися в вільний від рекіту час??
Пиячити та людей давити
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27.09.2024 16:54 Ответить
Пздц... рівна дорога, день, сонечко світить. Ну як так?
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27.09.2024 16:59 Ответить
Судячи з пошкоджень на авто, він їхав зі швидкістю 20 км. на годину. На такий швідкісті важко реагувати на перепони на дорозі.
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27.09.2024 17:15 Ответить
Є відео, але нам показують фото з цього відео. Питання -- чому ? І що це за практика після ДТП знімати номери реєстрації ?!!! Судячи з пошкоджень авто, було перевищення швидкості. Так що родичам слід звернутися до незалежних експертів, і не місцевих !!!
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27.09.2024 17:45 Ответить
сотрудники вступали в сговор с тцк? Конституцию нарушали?
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27.09.2024 22:23 Ответить
 
 