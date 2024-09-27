В Нежине руководитель райуправления полиции сбил насмерть военного: ГБР открыло производство. ФОТОрепортаж
Сегодня, 27 сентября, руководитель Нежинского райуправления полиции совершил наезд на военнослужащего, который выбежал на дорогу. Мужчина скончался на месте в результате травм.
Об этом сообщили в пресс-службе ГБР, передает Цензор.НЕТ.
Как отмечается, сегодня около 11:00, милиционер на служебном автомобиле двигался к одному из перекрестков в центре Нежина. Внезапно на проезжую часть выбежал мужчина. Избежать столкновения не удалось, от травм военнослужащий скончался на месте.
По предварительным данным, водитель был трезв.
За рулем авто, которое совершило наезд, находился один из руководителей Нежинского райуправления полиции, пишет ГБР.
Уголовное производство осуществляется по признакам правонарушения, предусмотренного ч. 2 ст. 286 УК Украины (нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицом, управляющим транспортным средством, повлекшее смерть потерпевшего).
Проводятся необходимые следственные действия, с целью полного и всестороннего исследования обстоятельств дорожно-транспортного происшествия.
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такі вм'ятини металевого кузова авто не можуть бути при наїзді на людину на швидкості 60 км
у крайньому випадку лєс, в которий можно тіхо уйті, открИт для всьЄх гАспод раскатавших на гівно якихось-там спринтерів-інвалідів кріпаків..
не вірте?
то поставте того поліцая-вбивцю і в'є..ть в нього на швидкісті 100 км
До речі, як там було зі швидкістю і її обмеженням в населених пунктах? Якщо була в нормі, то він не міг не помітити
Пиячити та людей давити