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В Украине задержали более 160 граждан за поджоги военных авто, - СБУ

Підпал авто

С мая по октябрь 2024 года в Украине задержали более 160 человек, поджигавших автомобили военных.

Как информирует Цензор.НЕТ, это в Службе безопасности Украины сообщили в ответ на запрос hromadske.

По информации СБУ, случаи поджогов автомобилей военнослужащих значительно участились с мая 2024 года. Только за этот период в разных регионах Украины задержали 160 подозреваемых.

Правоохранители также отметили, что поджоги авто квалифицируют в зависимости от обстоятельств каждого преступления. В частности, подозреваемым инкриминируют:

  • умышленное уничтожение или повреждение имущества (ст. 194 Уголовного кодекса Украины),
  • хулиганство (ст. 296 УКУ),
  • диверсию (ст. 113 УКУ),
  • препятствование законной деятельности ВСУ и других военных формирований (ст. 114-1 УКУ),
  • теракт (ст. 258 УКУ),
  • государственную измену (ст. 111 УКУ).

В службе безопасности рассказали, что на заказной характер поджогов авто российскими спецслужбами указывают показания подозреваемых и изъятые мобильные телефоны с соответствующими переписками с заказчиками.

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В большинстве случаев задержанные говорят, что искали легкого заработка через интернет, а в результате были завербованы и получили задание поджечь авто.

По материалам уголовных производств, которые расследует СБУ, одним из обязательных условий заказчиков поджогов является съемка преступления на видео. Таким образом спецслужбы рф получают ролики для расшатывания ситуации внутри страны.

Используя эти видеоматериалы, российские пропагандисты утверждают, якобы поджоги являются результатом деятельности пророссийских или "антивоенных" движений в Украине. СБУ отмечает, что на самом деле таких движений в Украине не существует, а мотивация задержанных поджигателей исключительно финансовая.

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Автор: 

поджог (1091) СБУ (19994)


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Топ комментарии
+3
Вони себе не пробували підпалювати? -- засвітяться!
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16.10.2024 21:20
+3
Каструвати і чипувати, як квадроберів !!
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16.10.2024 21:27
+3
не надо ни кастрировать ни чипировать, и никаких других зверств не надо - то кацапское все . Надо отдавать под трибунал и по законам военного времени, за саботаж расстреливать.
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16.10.2024 23:22
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Вони себе не пробували підпалювати? -- засвітяться!
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16.10.2024 21:20 Ответить
а може зрозуміти і пробачити?
ну діти ж в більшості - на мороженку там чи секс іграшку....
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16.10.2024 21:24 Ответить
буде їм секс на зоні
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16.10.2024 22:58 Ответить
Каструвати і чипувати, як квадроберів !!
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16.10.2024 21:27 Ответить
не надо ни кастрировать ни чипировать, и никаких других зверств не надо - то кацапское все . Надо отдавать под трибунал и по законам военного времени, за саботаж расстреливать.
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16.10.2024 23:22 Ответить
Та ви, дядечку, гуманіст!
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17.10.2024 08:46 Ответить
цілий "підрозділ", женіть потвор штурмувати ворога , на кулемети з каністрами
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16.10.2024 21:31 Ответить
Спалили 160 авто?
Ось "волонтери" просто вкрали та продали 300.
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16.10.2024 21:39 Ответить
Очільник фонду завіз як гуманітарну допомогу для потреб ЗСУ понад 230 авто. Надалі їх продавали, а до профільного міністерства надсилали підроблені звіти про передачу автівок військовослужбовцям. Затриманому оголосили підозру і тепер йому загрожує до семи років позбавлення волі.
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16.10.2024 21:47 Ответить
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17.10.2024 08:49 Ответить
Що, навіть вірша не треба вивчити?
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16.10.2024 21:50 Ответить
аказиваєтса - вигаднає дєло.
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16.10.2024 22:25 Ответить
Тільки затримані а не знищені?! А Далі що ? Відпущені.
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16.10.2024 22:34 Ответить
Безкарність породжує рецидив ...
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17.10.2024 12:01 Ответить
В будь якій, навіть найцивілізованішій країні світу!, таких уйобків розстрілювали б на місці підчас війни. Палили, палять і будуть палити бо в кожній нації є 15% покидьків. Єдине що таких зупиняє це страх смерті. А "покарання" то таке - зелений "суд як дишло - куди повернув туди й вийшло". Якби, наприклад, ці 160 завербованиз зрадників-диверсантів були страчені, то бажаючих "халявних кацапських грошей" більше б не було. Зовсім. Коли "зрада" означає смерть потенційні зрадники стають лояльними і навпаки демонструють патріотизм.
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16.10.2024 23:07 Ответить
Тільки не 15%, а 73%
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16.10.2024 23:22 Ответить
На щастя лише 15%, але ж і цього вистачає по самі вінця за умови безкарності...
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17.10.2024 00:36 Ответить
Точно авто? А може буси? Тоді причина інша.
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17.10.2024 05:05 Ответить
Хто ж про це прямо скаже.
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17.10.2024 08:51 Ответить
 
 