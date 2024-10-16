В Украине задержали более 160 граждан за поджоги военных авто, - СБУ

С мая по октябрь 2024 года в Украине задержали более 160 человек, поджигавших автомобили военных.

Как информирует Цензор.НЕТ, это в Службе безопасности Украины сообщили в ответ на запрос hromadske.

По информации СБУ, случаи поджогов автомобилей военнослужащих значительно участились с мая 2024 года. Только за этот период в разных регионах Украины задержали 160 подозреваемых.

Правоохранители также отметили, что поджоги авто квалифицируют в зависимости от обстоятельств каждого преступления. В частности, подозреваемым инкриминируют:

умышленное уничтожение или повреждение имущества (ст. 194 Уголовного кодекса Украины),

хулиганство (ст. 296 УКУ),

диверсию (ст. 113 УКУ),

препятствование законной деятельности ВСУ и других военных формирований (ст. 114-1 УКУ),

теракт (ст. 258 УКУ),

государственную измену (ст. 111 УКУ).

В службе безопасности рассказали, что на заказной характер поджогов авто российскими спецслужбами указывают показания подозреваемых и изъятые мобильные телефоны с соответствующими переписками с заказчиками.

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В большинстве случаев задержанные говорят, что искали легкого заработка через интернет, а в результате были завербованы и получили задание поджечь авто.

По материалам уголовных производств, которые расследует СБУ, одним из обязательных условий заказчиков поджогов является съемка преступления на видео. Таким образом спецслужбы рф получают ролики для расшатывания ситуации внутри страны.

Используя эти видеоматериалы, российские пропагандисты утверждают, якобы поджоги являются результатом деятельности пророссийских или "антивоенных" движений в Украине. СБУ отмечает, что на самом деле таких движений в Украине не существует, а мотивация задержанных поджигателей исключительно финансовая.

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