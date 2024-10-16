В Україні затримали понад 160 громадян за підпали військових авто, - СБУ

З травня по жовтень 2024 року в Україні затримали понад 160 людей, які підпалювали автомобілі військових.

Як інформує Цензор.НЕТ, це в Службі безпеки України повідомили у відповідь на запит hromadske.

За інформацією СБУ, випадки підпалів автомобілів військовослужбовців значно почастішали з травня 2024 року. Лише за цей період у різних регіонах України затримали 160 підозрюваних.

Правоохоронці також зазначили, що підпали авто кваліфікують залежно від обставин кожного злочину. Зокрема, підозрюваним інкримінують:

умисне знищення або пошкодження майна (ст. 194 Кримінального кодексу України),

хуліганство (ст. 296 ККУ),

диверсію (ст. 113 ККУ),

перешкоджання законній діяльності ЗСУ та інших військових формувань (ст. 114-1 ККУ),

теракт (ст. 258 ККУ),

державну зраду (ст. 111 ККУ).

У службі безпеки розповіли, що на замовний характер підпалів авто російськими спецслужбами вказують свідчення підозрюваних та вилучені мобільні телефони з відповідними листуваннями з замовниками.

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У більшості випадків затримані кажуть, що шукали легкого заробітку через інтернет, а в результаті були завербовані та отримали завдання підпалити авто.

За матеріалами кримінальних проваджень, які розслідує СБУ, однією з обов'язкових умов замовників підпалів є знімання злочину на відео. Таким чином спецслужби рф отримують ролики для розхитування ситуації всередині країни.

Використовуючи ці відеоматеріали, російські пропагандисти стверджують, нібито підпали є результатом діяльності проросійських чи "антивоєнних" рухів в Україні. СБУ наголошує, що насправді таких рухів в Україні не існує, а мотивація затриманих паліїв виключно фінансова.

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