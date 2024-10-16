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Новини
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В Україні затримали понад 160 громадян за підпали військових авто, - СБУ

Підпал авто

З травня по жовтень 2024 року в Україні затримали понад 160 людей, які підпалювали автомобілі військових.

Як інформує Цензор.НЕТ, це в Службі безпеки України повідомили у відповідь на запит hromadske.

За інформацією СБУ, випадки підпалів автомобілів військовослужбовців значно почастішали з травня 2024 року. Лише за цей період у різних регіонах України затримали 160 підозрюваних.

Правоохоронці також зазначили, що підпали авто кваліфікують залежно від обставин кожного злочину. Зокрема, підозрюваним інкримінують:

  • умисне знищення або пошкодження майна (ст. 194 Кримінального кодексу України),
  • хуліганство (ст. 296 ККУ),
  • диверсію (ст. 113 ККУ),
  • перешкоджання законній діяльності ЗСУ та інших військових формувань (ст. 114-1 ККУ),
  • теракт (ст. 258 ККУ),
  • державну зраду (ст. 111 ККУ).

У службі безпеки розповіли, що на замовний характер підпалів авто російськими спецслужбами вказують свідчення підозрюваних та вилучені мобільні телефони з відповідними листуваннями з замовниками.

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У більшості випадків затримані кажуть, що шукали легкого заробітку через інтернет, а в результаті були завербовані та отримали завдання підпалити авто.

За матеріалами кримінальних проваджень, які розслідує СБУ, однією з обов'язкових умов замовників підпалів є знімання злочину на відео. Таким чином спецслужби рф отримують ролики для розхитування ситуації всередині країни.

Використовуючи ці відеоматеріали, російські пропагандисти стверджують, нібито підпали є результатом діяльності проросійських чи "антивоєнних" рухів в Україні. СБУ наголошує, що насправді таких рухів в Україні не існує, а мотивація затриманих паліїв виключно фінансова.

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Автор: 

підпал (693) СБУ (12933)


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Топ коментарі
+3
Вони себе не пробували підпалювати? -- засвітяться!
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16.10.2024 21:20
+3
Каструвати і чипувати, як квадроберів !!
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16.10.2024 21:27
+3
не надо ни кастрировать ни чипировать, и никаких других зверств не надо - то кацапское все . Надо отдавать под трибунал и по законам военного времени, за саботаж расстреливать.
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16.10.2024 23:22
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Вони себе не пробували підпалювати? -- засвітяться!
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16.10.2024 21:20 Відповісти
а може зрозуміти і пробачити?
ну діти ж в більшості - на мороженку там чи секс іграшку....
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16.10.2024 21:24 Відповісти
буде їм секс на зоні
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16.10.2024 22:58 Відповісти
Каструвати і чипувати, як квадроберів !!
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16.10.2024 21:27 Відповісти
не надо ни кастрировать ни чипировать, и никаких других зверств не надо - то кацапское все . Надо отдавать под трибунал и по законам военного времени, за саботаж расстреливать.
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16.10.2024 23:22 Відповісти
Та ви, дядечку, гуманіст!
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17.10.2024 08:46 Відповісти
цілий "підрозділ", женіть потвор штурмувати ворога , на кулемети з каністрами
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16.10.2024 21:31 Відповісти
Спалили 160 авто?
Ось "волонтери" просто вкрали та продали 300.
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16.10.2024 21:39 Відповісти
Очільник фонду завіз як гуманітарну допомогу для потреб ЗСУ понад 230 авто. Надалі їх продавали, а до профільного міністерства надсилали підроблені звіти про передачу автівок військовослужбовцям. Затриманому оголосили підозру і тепер йому загрожує до семи років позбавлення волі.
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16.10.2024 21:47 Відповісти
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17.10.2024 08:49 Відповісти
Що, навіть вірша не треба вивчити?
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16.10.2024 21:50 Відповісти
аказиваєтса - вигаднає дєло.
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16.10.2024 22:25 Відповісти
Тільки затримані а не знищені?! А Далі що ? Відпущені.
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16.10.2024 22:34 Відповісти
Безкарність породжує рецидив ...
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17.10.2024 12:01 Відповісти
В будь якій, навіть найцивілізованішій країні світу!, таких уйобків розстрілювали б на місці підчас війни. Палили, палять і будуть палити бо в кожній нації є 15% покидьків. Єдине що таких зупиняє це страх смерті. А "покарання" то таке - зелений "суд як дишло - куди повернув туди й вийшло". Якби, наприклад, ці 160 завербованиз зрадників-диверсантів були страчені, то бажаючих "халявних кацапських грошей" більше б не було. Зовсім. Коли "зрада" означає смерть потенційні зрадники стають лояльними і навпаки демонструють патріотизм.
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16.10.2024 23:07 Відповісти
Тільки не 15%, а 73%
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16.10.2024 23:22 Відповісти
На щастя лише 15%, але ж і цього вистачає по самі вінця за умови безкарності...
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17.10.2024 00:36 Відповісти
Точно авто? А може буси? Тоді причина інша.
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17.10.2024 05:05 Відповісти
Хто ж про це прямо скаже.
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17.10.2024 08:51 Відповісти
 
 