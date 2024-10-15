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16-річного хлопця судитимуть за підпал авто військового у Дніпрі, - прокуратура

У Дніпрі судитимуть 16-річного хлопця, який підпалив авто військового

У Дніпрі судитимуть 16-річного хлопця, який за гроші підпалив авто військовослужбовця.

Про це повідомила пресслужба прокуратури, інформує Цензор.НЕТ.

Юнак погодився на пропозицію замовника за грошову винагороду здійснювати підпали військових автомобілів.

"Так, хлопець облив заздалегідь підготовленою горючою рідиною та підпалив автівку військовослужбовця в одному із районів м. Дніпра. Наразі обвинувачений перебуває на цілодобовому домашньому арешті", - йдеться в повідомленні.

Його підозрюють у перешкоджанні законній діяльності Збройних Сил України та інших військових формувань в особливий період (ч. 1 ст. 114-1 КК України).

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Автор: 

Дніпро (3297) підпал (693) підлітки (421)


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Топ коментарі
+18
Це не хлопець це злочинець.А батьків?
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15.10.2024 11:29
+13
Хлопець?
Пишіть правильно - 16 - річна потвора.
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15.10.2024 11:30
+9
А батьки цього виродка мають відшкодувати за завану шкоду, ну і колонія для неповнолітніх.
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15.10.2024 11:32
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Онжерєбьонок
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15.10.2024 11:28 Відповісти
Танівінжеждебіл.
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15.10.2024 11:58 Відповісти
Це не хлопець це злочинець.А батьків?
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15.10.2024 11:29 Відповісти
Хлопець?
Пишіть правильно - 16 - річна потвора.
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15.10.2024 11:30 Відповісти
А батьки цього виродка мають відшкодувати за завану шкоду, ну і колонія для неповнолітніх.
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15.10.2024 11:32 Відповісти
Часто в таких дітей немає нормальних батьків, алкоголіки або вони сироти. В нас колись на районі один тренер по боксу взявся їх перевиховувати і вони за його підтримки стали досить успішними, відчувши якусь підтримку та попавши в нормальне середовище, а їх колишні друзі закінчили по колоніях або з наркотиками.

Немає поганих дітей є середовище до якого вони пристосовуються і яке їх вчить бути такими. В школах зараз немає якогось виховання, у вчителей низькі зарплати та багато непотрібного навантаження, немає якихось гуртків, в мій час в школі було купа гуртків, навіть кари були гоночні, аеромоделювання, спорт а зараз ніх там немає одні запроси на штори,

тому якщо в сім'ї жопа то в дітей немає якогось напряму до чого вони б рухались тому цим користуються інші злочинці.
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15.10.2024 11:40 Відповісти
Прямо Коуч з фільму Гая Річчі "Джентельмени" у реальому житті...
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15.10.2024 12:37 Відповісти
простите, почему одни у кого "немае нормальних батьків" дібіли , а другие , при сходных исходниках нормальные?
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15.10.2024 12:39 Відповісти
Виховувати дітей в нормальному руслі треба до 12 років, дальше уже складно хоча можливо проста біохімія,
якщо вони в цьому віці попадуть під вплив старших що вже пішли не тою дорогою то в них і виробляється такий світогляд. Батьки нічого не вчать, в школі також тому вчиться у них, а ті користуються для своїх цілей.
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15.10.2024 13:24 Відповісти
А може розстріляти, а то в колонії навчать усіляким гадостям?
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15.10.2024 11:55 Відповісти
Для неповнолітніх сиріт. Батьки не кращі за цю потвору.
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15.10.2024 13:36 Відповісти
************* вчасно.. майте клопіт..
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15.10.2024 11:34 Відповісти
А чому домашній арешт? У СІЗО його, суку!
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15.10.2024 11:43 Відповісти
Деткам до 25-ти лет нечем заняться. Онижедети, просто хотели денег и их низзя призывать.
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15.10.2024 11:46 Відповісти
СБУ має зайнятися батьками цього вилупка. Якщо він на 11му році війни почав працювати на ворога, то вся його родина є колаборантами, бо хто ж ще його таким виховав? Йому ж 5-6 років було на початку війни!
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15.10.2024 12:35 Відповісти
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15.10.2024 16:34 Відповісти
10 виродку.....
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15.10.2024 12:36 Відповісти
 
 