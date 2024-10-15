16-річного хлопця судитимуть за підпал авто військового у Дніпрі, - прокуратура

У Дніпрі судитимуть 16-річного хлопця, який за гроші підпалив авто військовослужбовця.

Про це повідомила пресслужба прокуратури, інформує Цензор.НЕТ.

Юнак погодився на пропозицію замовника за грошову винагороду здійснювати підпали військових автомобілів.

"Так, хлопець облив заздалегідь підготовленою горючою рідиною та підпалив автівку військовослужбовця в одному із районів м. Дніпра. Наразі обвинувачений перебуває на цілодобовому домашньому арешті", - йдеться в повідомленні.

Його підозрюють у перешкоджанні законній діяльності Збройних Сил України та інших військових формувань в особливий період (ч. 1 ст. 114-1 КК України).

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