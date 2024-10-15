16-річного хлопця судитимуть за підпал авто військового у Дніпрі, - прокуратура
У Дніпрі судитимуть 16-річного хлопця, який за гроші підпалив авто військовослужбовця.
Про це повідомила пресслужба прокуратури, інформує Цензор.НЕТ.
Юнак погодився на пропозицію замовника за грошову винагороду здійснювати підпали військових автомобілів.
"Так, хлопець облив заздалегідь підготовленою горючою рідиною та підпалив автівку військовослужбовця в одному із районів м. Дніпра. Наразі обвинувачений перебуває на цілодобовому домашньому арешті", - йдеться в повідомленні.
Його підозрюють у перешкоджанні законній діяльності Збройних Сил України та інших військових формувань в особливий період (ч. 1 ст. 114-1 КК України).
Топ коментарі
+18 Владтмир Пометун
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+13 Олександр Томах
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+9 володимир омельянов
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Пишіть правильно - 16 - річна потвора.
Немає поганих дітей є середовище до якого вони пристосовуються і яке їх вчить бути такими. В школах зараз немає якогось виховання, у вчителей низькі зарплати та багато непотрібного навантаження, немає якихось гуртків, в мій час в школі було купа гуртків, навіть кари були гоночні, аеромоделювання, спорт а зараз ніх там немає одні запроси на штори,
тому якщо в сім'ї жопа то в дітей немає якогось напряму до чого вони б рухались тому цим користуються інші злочинці.
якщо вони в цьому віці попадуть під вплив старших що вже пішли не тою дорогою то в них і виробляється такий світогляд. Батьки нічого не вчать, в школі також тому вчиться у них, а ті користуються для своїх цілей.