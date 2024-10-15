16-летнего юношу будут судить за поджог автомобиля военного в Днепре, - прокуратура

В Днепре будут судить 16-летнего юношу, который за деньги поджег автомобиль военнослужащего.

Об этом сообщила пресс-служба прокуратуры, информирует Цензор.НЕТ.

Юноша согласился на предложение заказчика за денежное вознаграждение осуществлять поджоги военных автомобилей.

"Так, парень облил заранее подготовленной горючей жидкостью и поджег машину военнослужащего в одном из районов г. Днепра. Сейчас обвиняемый находится на круглосуточном домашнем аресте", - говорится в сообщении.

Его подозревают в препятствовании законной деятельности Вооруженных Сил Украины и других военных формирований в особый период (ч. 1 ст. 114-1 УК Украины).

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