16-летнего юношу будут судить за поджог автомобиля военного в Днепре, - прокуратура
В Днепре будут судить 16-летнего юношу, который за деньги поджег автомобиль военнослужащего.
Об этом сообщила пресс-служба прокуратуры, информирует Цензор.НЕТ.
Юноша согласился на предложение заказчика за денежное вознаграждение осуществлять поджоги военных автомобилей.
"Так, парень облил заранее подготовленной горючей жидкостью и поджег машину военнослужащего в одном из районов г. Днепра. Сейчас обвиняемый находится на круглосуточном домашнем аресте", - говорится в сообщении.
Его подозревают в препятствовании законной деятельности Вооруженных Сил Украины и других военных формирований в особый период (ч. 1 ст. 114-1 УК Украины).
Топ комментарии
+18 Владтмир Пометун
показать весь комментарий15.10.2024 11:29 Ссылка
+13 Олександр Томах
показать весь комментарий15.10.2024 11:30 Ссылка
+9 володимир омельянов
показать весь комментарий15.10.2024 11:32 Ссылка
Вход на форум Цензор.НЕТ
Пожалуйста, подождите...
Для входа по паролю, перейдите по ссылке
Использование имени пользователя в качестве логина больше не поддерживается!
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Пишіть правильно - 16 - річна потвора.
Немає поганих дітей є середовище до якого вони пристосовуються і яке їх вчить бути такими. В школах зараз немає якогось виховання, у вчителей низькі зарплати та багато непотрібного навантаження, немає якихось гуртків, в мій час в школі було купа гуртків, навіть кари були гоночні, аеромоделювання, спорт а зараз ніх там немає одні запроси на штори,
тому якщо в сім'ї жопа то в дітей немає якогось напряму до чого вони б рухались тому цим користуються інші злочинці.
якщо вони в цьому віці попадуть під вплив старших що вже пішли не тою дорогою то в них і виробляється такий світогляд. Батьки нічого не вчать, в школі також тому вчиться у них, а ті користуються для своїх цілей.