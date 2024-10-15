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16-летнего юношу будут судить за поджог автомобиля военного в Днепре, - прокуратура

У Дніпрі судитимуть 16-річного хлопця, який підпалив авто військового

В Днепре будут судить 16-летнего юношу, который за деньги поджег автомобиль военнослужащего.

Об этом сообщила пресс-служба прокуратуры, информирует Цензор.НЕТ.

Юноша согласился на предложение заказчика за денежное вознаграждение осуществлять поджоги военных автомобилей.

"Так, парень облил заранее подготовленной горючей жидкостью и поджег машину военнослужащего в одном из районов г. Днепра. Сейчас обвиняемый находится на круглосуточном домашнем аресте", - говорится в сообщении.

Его подозревают в препятствовании законной деятельности Вооруженных Сил Украины и других военных формирований в особый период (ч. 1 ст. 114-1 УК Украины).

Смотрите также: Пятеро поджигателей военных авто и объектов "Укрзализныци" задержаны в Одессе и Киевской области, - СБУ. ФОТОрепортаж

Автор: 

Днепр (4437) поджог (1091) подростки (459)


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Топ комментарии
+18
Це не хлопець це злочинець.А батьків?
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15.10.2024 11:29
+13
Хлопець?
Пишіть правильно - 16 - річна потвора.
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15.10.2024 11:30
+9
А батьки цього виродка мають відшкодувати за завану шкоду, ну і колонія для неповнолітніх.
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15.10.2024 11:32
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Онжерєбьонок
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15.10.2024 11:28 Ответить
Танівінжеждебіл.
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15.10.2024 11:58 Ответить
Це не хлопець це злочинець.А батьків?
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15.10.2024 11:29 Ответить
Хлопець?
Пишіть правильно - 16 - річна потвора.
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15.10.2024 11:30 Ответить
А батьки цього виродка мають відшкодувати за завану шкоду, ну і колонія для неповнолітніх.
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15.10.2024 11:32 Ответить
Часто в таких дітей немає нормальних батьків, алкоголіки або вони сироти. В нас колись на районі один тренер по боксу взявся їх перевиховувати і вони за його підтримки стали досить успішними, відчувши якусь підтримку та попавши в нормальне середовище, а їх колишні друзі закінчили по колоніях або з наркотиками.

Немає поганих дітей є середовище до якого вони пристосовуються і яке їх вчить бути такими. В школах зараз немає якогось виховання, у вчителей низькі зарплати та багато непотрібного навантаження, немає якихось гуртків, в мій час в школі було купа гуртків, навіть кари були гоночні, аеромоделювання, спорт а зараз ніх там немає одні запроси на штори,

тому якщо в сім'ї жопа то в дітей немає якогось напряму до чого вони б рухались тому цим користуються інші злочинці.
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15.10.2024 11:40 Ответить
Прямо Коуч з фільму Гая Річчі "Джентельмени" у реальому житті...
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15.10.2024 12:37 Ответить
простите, почему одни у кого "немае нормальних батьків" дібіли , а другие , при сходных исходниках нормальные?
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15.10.2024 12:39 Ответить
Виховувати дітей в нормальному руслі треба до 12 років, дальше уже складно хоча можливо проста біохімія,
якщо вони в цьому віці попадуть під вплив старших що вже пішли не тою дорогою то в них і виробляється такий світогляд. Батьки нічого не вчать, в школі також тому вчиться у них, а ті користуються для своїх цілей.
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15.10.2024 13:24 Ответить
А може розстріляти, а то в колонії навчать усіляким гадостям?
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15.10.2024 11:55 Ответить
Для неповнолітніх сиріт. Батьки не кращі за цю потвору.
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15.10.2024 13:36 Ответить
************* вчасно.. майте клопіт..
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15.10.2024 11:34 Ответить
А чому домашній арешт? У СІЗО його, суку!
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15.10.2024 11:43 Ответить
Деткам до 25-ти лет нечем заняться. Онижедети, просто хотели денег и их низзя призывать.
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15.10.2024 11:46 Ответить
СБУ має зайнятися батьками цього вилупка. Якщо він на 11му році війни почав працювати на ворога, то вся його родина є колаборантами, бо хто ж ще його таким виховав? Йому ж 5-6 років було на початку війни!
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15.10.2024 12:35 Ответить
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15.10.2024 16:34 Ответить
10 виродку.....
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15.10.2024 12:36 Ответить
 
 