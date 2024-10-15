В Харькове разоблачены двое подростков, которые подожгли трансформаторную подстанцию, - прокуратура. ФОТО
Харьковские правоохранители задержали двух подростков за попытку поджога трансформаторной подстанции.
Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Харьковской прокуратуры.
По данным следствия, 11 октября около 21 часа двое парней в возрасте 16 и 14 лет подожгли трансформаторную подстанцию, расположенную в Харькове, в результате чего возник пожар.
В тот же день правоохранители задержали злоумышленников в порядке ст. 208 УПК Украины.
Отмечается, что подростки действовали по указаниям, которые получали от кураторов в одном из телеграм-каналов. Обещанные деньги за выполненную работу несовершеннолетние так и не получили.
Устанавливается полный круг лиц, причастных к совершению указанного преступления, а также проверяется причастность подозреваемых к совершению других поджогов.
Под процессуальным руководством Слободской окружной прокуратуры г. Харькова им сообщено о подозрении в умышленном повреждении чужого имущества, совершенном путем поджога (ч. 2 ст. 194 УК Украины).
Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до 10 лет.
Суд избрал им меру пресечения в виде круглосуточного домашнего ареста.
Пожалуйста, подождите...
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
А як воно знітилося, трясеться. Дать би йому в іпло з ноги.
Я не знаю, справи "зливають" за гроші, чи просто вони максимально толерантні до зрадників, але факт є факт - влада демонструє, що працювати на ерефію можна майже без наслідків.
Тому все буде лише продовжуватись.
І нагадаю події майже 3 літньої давнини - багато отримали реальне покарання, за малювання усіляких позначок, які були спрямовані на створення атмосфери істерії та паніки? Ловили багато, а покарали.... жодного.
Отаке от у нас росте нове покоління, про захист якого, нагадаю, постійно говорять коли кажуть про обов'язок іти на війну.
не думаю, що ці амеби зміняться через 10 років, треба підвищувати статтю до 25 ув'язнення, коли вони вийдуть, будуть більш фізично слабкими і млявими, на нові злочини проти українців ************ певні надзусилля, може вони не так не схочуть, як не зможуть, через чверть століття ізоляції можуть бути менш небезпечними