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В Харькове разоблачены двое подростков, которые подожгли трансформаторную подстанцию, - прокуратура. ФОТО

Харьковские правоохранители задержали двух подростков за попытку поджога трансформаторной подстанции.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Харьковской прокуратуры.

По данным следствия, 11 октября около 21 часа двое парней в возрасте 16 и 14 лет подожгли трансформаторную подстанцию, расположенную в Харькове, в результате чего возник пожар.

В тот же день правоохранители задержали злоумышленников в порядке ст. 208 УПК Украины.

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Отмечается, что подростки действовали по указаниям, которые получали от кураторов в одном из телеграм-каналов. Обещанные деньги за выполненную работу несовершеннолетние так и не получили.

Устанавливается полный круг лиц, причастных к совершению указанного преступления, а также проверяется причастность подозреваемых к совершению других поджогов.

Харківські поліцейські затримали підлітків за спробу підпалу трансформаторної підстанції
Харківські поліцейські затримали підлітків за спробу підпалу трансформаторної підстанції

Под процессуальным руководством Слободской окружной прокуратуры г. Харькова им сообщено о подозрении в умышленном повреждении чужого имущества, совершенном путем поджога (ч. 2 ст. 194 УК Украины).

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Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до 10 лет.

Суд избрал им меру пресечения в виде круглосуточного домашнего ареста.

Автор: 

поджог (1091) прокуратура (5030) Харьков (7550)


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Топ комментарии
+14
на гіляку запроданців !!! батькам компенсувати усі збитки в 10-ти кратному розмірі !!!
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15.10.2024 11:47
+13
цілодобовий домашній арешт це тупо..., це повинно бути сізо й крапка..., щоб на їхньому прикладі розповідати іншим малолітнім дебілом, що це жодного разу не круто, що їх спіймали на гачок російські спецслужби саме тому, що вони кончені дебіли, що їх використали й викинули, а натомість вони занапастили своє життя й життя своїх батьків, якщо вони в них є...
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15.10.2024 12:06
+10
у родителей квартиры конфисковать продать и купить новые трансформаторы.
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15.10.2024 12:58
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Главноє - нє нарушить прав цієї шантрапи.
А як воно знітилося, трясеться. Дать би йому в іпло з ноги.
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15.10.2024 11:47 Ответить
А кайданки для чого? Кідарів усіляких фоткають без кайданок, а малолєткі представляють велику загрозу? Вважаю що треба було дочекатися звязку з куратором після підпалупід контролем наших спеців і можливий розрахунок з ними та отримання наступного завдання.
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15.10.2024 11:47 Ответить
на гіляку запроданців !!! батькам компенсувати усі збитки в 10-ти кратному розмірі !!!
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15.10.2024 11:47 Ответить
цілодобовий домашній арешт це тупо..., це повинно бути сізо й крапка..., щоб на їхньому прикладі розповідати іншим малолітнім дебілом, що це жодного разу не круто, що їх спіймали на гачок російські спецслужби саме тому, що вони кончені дебіли, що їх використали й викинули, а натомість вони занапастили своє життя й життя своїх батьків, якщо вони в них є...
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15.10.2024 12:06 Ответить
Проблема в тому, що в 98% випадків цим продажнім тваринам загрожує максимум умовний термін. Не тому що в нас такі закони, тому що в нас така влада, зокрема правоохоронні органи.
Я не знаю, справи "зливають" за гроші, чи просто вони максимально толерантні до зрадників, але факт є факт - влада демонструє, що працювати на ерефію можна майже без наслідків.
Тому все буде лише продовжуватись.
І нагадаю події майже 3 літньої давнини - багато отримали реальне покарання, за малювання усіляких позначок, які були спрямовані на створення атмосфери істерії та паніки? Ловили багато, а покарали.... жодного.
Отаке от у нас росте нове покоління, про захист якого, нагадаю, постійно говорять коли кажуть про обов'язок іти на війну.
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15.10.2024 12:15 Ответить
блін, ну от хто отаких придурків виховує?
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15.10.2024 12:16 Ответить
Умкоязичниє батьки
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15.10.2024 13:31 Ответить
... узкоязичниє ...
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15.10.2024 13:34 Ответить
У момент коли знищують твою країну, позбавляти її захисників засобів мобільності, я думаю це зовсім не дитяче шалопайство, а продуманий вибір, на жаль кодекс передбачає лише 10 років,
не думаю, що ці амеби зміняться через 10 років, треба підвищувати статтю до 25 ув'язнення, коли вони вийдуть, будуть більш фізично слабкими і млявими, на нові злочини проти українців ************ певні надзусилля, може вони не так не схочуть, як не зможуть, через чверть століття ізоляції можуть бути менш небезпечними
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15.10.2024 12:51 Ответить
у родителей квартиры конфисковать продать и купить новые трансформаторы.
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15.10.2024 12:58 Ответить
100 процентов.
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15.10.2024 14:38 Ответить
краще б квадроберами були , а не паліями...
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16.10.2024 08:24 Ответить
 
 