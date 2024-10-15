В Харькове разоблачены двое подростков, которые подожгли трансформаторную подстанцию, - прокуратура. ФОТО

Харьковские правоохранители задержали двух подростков за попытку поджога трансформаторной подстанции.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Харьковской прокуратуры.

По данным следствия, 11 октября около 21 часа двое парней в возрасте 16 и 14 лет подожгли трансформаторную подстанцию, расположенную в Харькове, в результате чего возник пожар.

В тот же день правоохранители задержали злоумышленников в порядке ст. 208 УПК Украины.

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Отмечается, что подростки действовали по указаниям, которые получали от кураторов в одном из телеграм-каналов. Обещанные деньги за выполненную работу несовершеннолетние так и не получили.

Устанавливается полный круг лиц, причастных к совершению указанного преступления, а также проверяется причастность подозреваемых к совершению других поджогов.





Под процессуальным руководством Слободской окружной прокуратуры г. Харькова им сообщено о подозрении в умышленном повреждении чужого имущества, совершенном путем поджога (ч. 2 ст. 194 УК Украины).

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Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до 10 лет.

Суд избрал им меру пресечения в виде круглосуточного домашнего ареста.