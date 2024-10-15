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У Харкові викрито двох підлітків, які підпалили трансформаторну підстанцію, - прокуратура. ФОТО

Харківські правоохоронці затримали двох підлітків за спробу підпалу трансформаторної підстанції.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Харківської прокуратури. 

За даними слідства, 11 жовтня близько 21 години двоє хлопців віком 16 і 14 років підпалили трансформаторну підстанцію, розташовану у Харкові, внаслідок чого виникла пожежа.

Того ж дня правоохоронці затримали зловмисників в порядку ст. 208 КПК України.

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Зазначається, що підлітки діяли за вказівками, які отримували від кураторів в одному з телеграм-каналів. Обіцяні гроші за виконану роботу неповнолітні так і не отримали. 

Встановлюється повне коло осіб, причетних до вчинення вказаного злочину, а також перевіряються причетність підозрюваних до вчинення інших підпалів.

Харківські поліцейські затримали підлітків за спробу підпалу трансформаторної підстанції
Харківські поліцейські затримали підлітків за спробу підпалу трансформаторної підстанції

За процесуального керівництва Слобідської окружної прокуратури м. Харкова їм повідомлено про підозру в умисному пошкодженні чужого майна, вчиненому шляхом підпалу (ч. 2 ст. 194 КК України).

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Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк до 10 років.

Суд обрав їм запобіжний захід у вигляді цілодобового домашнього арешту.

Автор: 

підпал (693) прокуратура (3697) Харків (5667)


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Топ коментарі
+14
на гіляку запроданців !!! батькам компенсувати усі збитки в 10-ти кратному розмірі !!!
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15.10.2024 11:47
+13
цілодобовий домашній арешт це тупо..., це повинно бути сізо й крапка..., щоб на їхньому прикладі розповідати іншим малолітнім дебілом, що це жодного разу не круто, що їх спіймали на гачок російські спецслужби саме тому, що вони кончені дебіли, що їх використали й викинули, а натомість вони занапастили своє життя й життя своїх батьків, якщо вони в них є...
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15.10.2024 12:06
+10
у родителей квартиры конфисковать продать и купить новые трансформаторы.
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15.10.2024 12:58
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Главноє - нє нарушить прав цієї шантрапи.
А як воно знітилося, трясеться. Дать би йому в іпло з ноги.
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15.10.2024 11:47 Відповісти
А кайданки для чого? Кідарів усіляких фоткають без кайданок, а малолєткі представляють велику загрозу? Вважаю що треба було дочекатися звязку з куратором після підпалупід контролем наших спеців і можливий розрахунок з ними та отримання наступного завдання.
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15.10.2024 11:47 Відповісти
на гіляку запроданців !!! батькам компенсувати усі збитки в 10-ти кратному розмірі !!!
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15.10.2024 11:47 Відповісти
цілодобовий домашній арешт це тупо..., це повинно бути сізо й крапка..., щоб на їхньому прикладі розповідати іншим малолітнім дебілом, що це жодного разу не круто, що їх спіймали на гачок російські спецслужби саме тому, що вони кончені дебіли, що їх використали й викинули, а натомість вони занапастили своє життя й життя своїх батьків, якщо вони в них є...
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15.10.2024 12:06 Відповісти
Проблема в тому, що в 98% випадків цим продажнім тваринам загрожує максимум умовний термін. Не тому що в нас такі закони, тому що в нас така влада, зокрема правоохоронні органи.
Я не знаю, справи "зливають" за гроші, чи просто вони максимально толерантні до зрадників, але факт є факт - влада демонструє, що працювати на ерефію можна майже без наслідків.
Тому все буде лише продовжуватись.
І нагадаю події майже 3 літньої давнини - багато отримали реальне покарання, за малювання усіляких позначок, які були спрямовані на створення атмосфери істерії та паніки? Ловили багато, а покарали.... жодного.
Отаке от у нас росте нове покоління, про захист якого, нагадаю, постійно говорять коли кажуть про обов'язок іти на війну.
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15.10.2024 12:15 Відповісти
блін, ну от хто отаких придурків виховує?
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15.10.2024 12:16 Відповісти
Умкоязичниє батьки
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15.10.2024 13:31 Відповісти
... узкоязичниє ...
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15.10.2024 13:34 Відповісти
У момент коли знищують твою країну, позбавляти її захисників засобів мобільності, я думаю це зовсім не дитяче шалопайство, а продуманий вибір, на жаль кодекс передбачає лише 10 років,
не думаю, що ці амеби зміняться через 10 років, треба підвищувати статтю до 25 ув'язнення, коли вони вийдуть, будуть більш фізично слабкими і млявими, на нові злочини проти українців ************ певні надзусилля, може вони не так не схочуть, як не зможуть, через чверть століття ізоляції можуть бути менш небезпечними
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15.10.2024 12:51 Відповісти
у родителей квартиры конфисковать продать и купить новые трансформаторы.
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15.10.2024 12:58 Відповісти
100 процентов.
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15.10.2024 14:38 Відповісти
краще б квадроберами були , а не паліями...
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16.10.2024 08:24 Відповісти
 
 