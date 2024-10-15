У Харкові викрито двох підлітків, які підпалили трансформаторну підстанцію, - прокуратура. ФОТО

Харківські правоохоронці затримали двох підлітків за спробу підпалу трансформаторної підстанції.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Харківської прокуратури.

За даними слідства, 11 жовтня близько 21 години двоє хлопців віком 16 і 14 років підпалили трансформаторну підстанцію, розташовану у Харкові, внаслідок чого виникла пожежа.

Того ж дня правоохоронці затримали зловмисників в порядку ст. 208 КПК України.

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Зазначається, що підлітки діяли за вказівками, які отримували від кураторів в одному з телеграм-каналів. Обіцяні гроші за виконану роботу неповнолітні так і не отримали.

Встановлюється повне коло осіб, причетних до вчинення вказаного злочину, а також перевіряються причетність підозрюваних до вчинення інших підпалів.





За процесуального керівництва Слобідської окружної прокуратури м. Харкова їм повідомлено про підозру в умисному пошкодженні чужого майна, вчиненому шляхом підпалу (ч. 2 ст. 194 КК України).

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Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк до 10 років.

Суд обрав їм запобіжний захід у вигляді цілодобового домашнього арешту.