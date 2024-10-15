У Харкові викрито двох підлітків, які підпалили трансформаторну підстанцію, - прокуратура. ФОТО
Харківські правоохоронці затримали двох підлітків за спробу підпалу трансформаторної підстанції.
Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Харківської прокуратури.
За даними слідства, 11 жовтня близько 21 години двоє хлопців віком 16 і 14 років підпалили трансформаторну підстанцію, розташовану у Харкові, внаслідок чого виникла пожежа.
Того ж дня правоохоронці затримали зловмисників в порядку ст. 208 КПК України.
Зазначається, що підлітки діяли за вказівками, які отримували від кураторів в одному з телеграм-каналів. Обіцяні гроші за виконану роботу неповнолітні так і не отримали.
Встановлюється повне коло осіб, причетних до вчинення вказаного злочину, а також перевіряються причетність підозрюваних до вчинення інших підпалів.
За процесуального керівництва Слобідської окружної прокуратури м. Харкова їм повідомлено про підозру в умисному пошкодженні чужого майна, вчиненому шляхом підпалу (ч. 2 ст. 194 КК України).
Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк до 10 років.
Суд обрав їм запобіжний захід у вигляді цілодобового домашнього арешту.
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А як воно знітилося, трясеться. Дать би йому в іпло з ноги.
Я не знаю, справи "зливають" за гроші, чи просто вони максимально толерантні до зрадників, але факт є факт - влада демонструє, що працювати на ерефію можна майже без наслідків.
Тому все буде лише продовжуватись.
І нагадаю події майже 3 літньої давнини - багато отримали реальне покарання, за малювання усіляких позначок, які були спрямовані на створення атмосфери істерії та паніки? Ловили багато, а покарали.... жодного.
Отаке от у нас росте нове покоління, про захист якого, нагадаю, постійно говорять коли кажуть про обов'язок іти на війну.
не думаю, що ці амеби зміняться через 10 років, треба підвищувати статтю до 25 ув'язнення, коли вони вийдуть, будуть більш фізично слабкими і млявими, на нові злочини проти українців ************ певні надзусилля, може вони не так не схочуть, як не зможуть, через чверть століття ізоляції можуть бути менш небезпечними