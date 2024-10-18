Підпалювали авто ЗСУ та релейні шафи "Укрзалізниці": У Дніпрі та Слов’янську затримано двох поплічників РФ. ФОТОрепортаж

Служба безпеки та Національна поліція затримали ще двох поплічників російських спецслужб. Зловмисники палили військові авто та об’єкти "Укрзалізниці" в Дніпрі та Слов’янську на Донеччині.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр СБУ.

Як зазначається, за виконання ворожих завдань окупанти обіцяли фігурантам гроші. Однак замість фінансової винагороди ворожі поплічники отримали підозру від українських правоохоронців.

Так, у Дніпрі:

Правоохоронці "по гарячих слідах" затримали 32-річного дніпрянина, який підпалив автомобіль Volkswagen з символікою ЗСУ та дві релейні шафи, що відповідають за безпечний рух поїздів на залізниці.

Виконавши завдання ворога, намагався втекти. Однак вже за годину зловмисника затримали поліцейські.

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У Слов’янську на Донеччині:

СБУ та Нацполіція затримала 20-річного наркозалежного, який "хотів швидко заробити на дозу" у Телеграм-каналах. Там на нього вийшов кадровий співробітник ФСБ та запропонував гроші в обмін на співпрацю.

За вказівкою російського спецслужбіста фігурант підпалив позашляховик Сил оборони, який проходив техобслуговування на місцевій СТО після виконання бойових завдань на фронті.

Процес підпалу зафіксував на відеокамеру телефона та надіслав "працедавцю".

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Підозри паліям

Слідчі СБУ повідомили обом затриманим про підозру за ч. 1 ст. 114-1 Кримінального кодексу України (перешкоджання законній діяльності ЗСУ та інших військових формувань в особливий період).

Злочинні дії фігуранта з Дніпра додатково кваліфіковано за ч. 2 ст. 194 (умисне пошкодження чужого майна, вчинене шляхом підпалу) та ч. 2 ст. 113 (диверсія, вчинена в умовах воєнного стану) Кримінального кодексу України.

Зловмисники перебувають під вартою. Їм загрожує від 8 років тюрми до довічного позбавлення волі з конфіскацією майна.

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