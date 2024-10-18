УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
10412 відвідувачів онлайн
Новини Фото
1 899 15

Підпалювали авто ЗСУ та релейні шафи "Укрзалізниці": У Дніпрі та Слов’янську затримано двох поплічників РФ. ФОТОрепортаж

Служба безпеки та Національна поліція затримали ще двох поплічників російських спецслужб. Зловмисники палили військові авто та об’єкти "Укрзалізниці" в Дніпрі та Слов’янську на Донеччині.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр СБУ.

Як зазначається, за виконання ворожих завдань окупанти обіцяли фігурантам гроші. Однак замість фінансової винагороди ворожі поплічники отримали підозру від українських правоохоронців.

Так, у Дніпрі:

Правоохоронці "по гарячих слідах" затримали 32-річного дніпрянина, який підпалив автомобіль Volkswagen з символікою ЗСУ та дві релейні шафи, що відповідають за безпечний рух поїздів на залізниці.

У Дніпрі та Слов'янську затримали двох паліїв автомобілів ЗСУ

Виконавши завдання ворога, намагався втекти. Однак вже за годину зловмисника затримали поліцейські.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": В Україні затримали понад 160 громадян за підпали військових авто, - СБУ

У Слов’янську на Донеччині:

СБУ та Нацполіція затримала 20-річного наркозалежного, який "хотів швидко заробити на дозу" у Телеграм-каналах. Там на нього вийшов кадровий співробітник ФСБ та запропонував гроші в обмін на співпрацю.

У Дніпрі та Слов'янську затримали паліїв автомобілів ЗСУ

За вказівкою російського спецслужбіста фігурант підпалив позашляховик Сил оборони, який проходив техобслуговування на місцевій СТО після виконання бойових завдань на фронті. 

Процес підпалу зафіксував на відеокамеру телефона та надіслав "працедавцю".

Читайте також: У Харкові викрито двох підлітків, які підпалили трансформаторну підстанцію, - прокуратура. ФОТО 

Підозри паліям

Слідчі СБУ повідомили обом затриманим про підозру за ч. 1 ст. 114-1 Кримінального кодексу України (перешкоджання законній діяльності ЗСУ та інших військових формувань в особливий період).

Злочинні дії фігуранта з Дніпра додатково кваліфіковано за ч. 2 ст. 194 (умисне пошкодження чужого майна, вчинене шляхом підпалу) та ч. 2 ст. 113 (диверсія, вчинена в умовах воєнного стану) Кримінального кодексу України.

Зловмисники перебувають під вартою. Їм загрожує від 8 років тюрми до довічного позбавлення волі з конфіскацією майна.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Підпалювали релейні шафи "Укрзалізниці" на замовлення РФ: на Чернігівщині затримано групу підлітків. ФОТОрепортаж

У Дніпрі та Слов'янську затримали паліїв автомобілів ЗСУ: деталі

У Дніпрі та Слов'янську затримали паліїв автомобілів ЗСУ: деталі
У Дніпрі та Слов'янську затримали паліїв автомобілів ЗСУ: деталі
У Дніпрі та Слов'янську затримали паліїв автомобілів ЗСУ: деталі
У Дніпрі та Слов'янську затримали паліїв автомобілів ЗСУ: деталі

Автор: 

Дніпро (3298) підпал (695) Нацполіція (15267) СБУ (12945) Слов’янськ (625)


Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у Facebook
Топ коментарі
+6
А наФуя його саджати і кормити ще пожиттєво? Головою в отой шкаф чи оте спалене авто і хай фоткаєтья коли буде там горіти. Ну вже дістало - їх стає не менше, а більше, а ми все сюсюкаємось з ними.
показати весь коментар
18.10.2024 13:27 Відповісти
+4
Тим більше кацапам вони не потрібні. Прибити їх тапком і досвідос
показати весь коментар
18.10.2024 13:29 Відповісти
+4
Біосміття
показати весь коментар
18.10.2024 13:41 Відповісти
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
А наФуя його саджати і кормити ще пожиттєво? Головою в отой шкаф чи оте спалене авто і хай фоткаєтья коли буде там горіти. Ну вже дістало - їх стає не менше, а більше, а ми все сюсюкаємось з ними.
показати весь коментар
18.10.2024 13:27 Відповісти
Тим більше кацапам вони не потрібні. Прибити їх тапком і досвідос
показати весь коментар
18.10.2024 13:29 Відповісти
Коли вже ці вишкребки закінчаться...?
показати весь коментар
18.10.2024 13:28 Відповісти
Здається ви мене про говнонародець питали, тиждень тому, то я про оціх казав, а ви на кого думали?
показати весь коментар
18.10.2024 13:31 Відповісти
Ці вишкребки - то є окремі випадки (скажемо - 1 на 50000).
"Народець" (народ) - це безвідповідальне узагальнення.
показати весь коментар
18.10.2024 13:51 Відповісти
Якщо для вас народ і говнонародець , чи можливо домбасіт, це узагальнення, то це ваші проблеми, можливо ви ще й лінгвіст?
показати весь коментар
18.10.2024 14:24 Відповісти
Скажіть Станіславу Асєєву що він - "домбасіт", або - "Фашику Донецькому". І - так, це ваше безвідповідальне узагальнення.
Ви можете як завгодно трактувати терміни та використовувати жаргон, але - не чекайте того що ваші альтернативні гасла усі зрозуміють та підтримують.
Про особисте я на форумі не розмовляю.
показати весь коментар
18.10.2024 14:40 Відповісти
Бачите як ви заплутались, Асєєва сюди приплили, якого я дуже поважаю, він якраз не домбасіт він Українець, домбаситів в нас пів ВР засідає, "народу служать", ...по ділах їх пізнаєте їх... такі речі треба розуміти, але про що я, це ж не про вас...
показати весь коментар
18.10.2024 14:55 Відповісти
На гімноїда час витрачати не збираюся.
показати весь коментар
18.10.2024 14:57 Відповісти
Ооо, бравіссімо, от з вас воно і полізло, Трофімов, не напружуйся так, образився за домбасіта? Я ж вашу породу лживу завжди чую, ви думаєте що такі вумні, маскуєтесь тут...
показати весь коментар
18.10.2024 15:36 Відповісти
І диверсіями займаютьця вже не діти та підлітки, а здорові дядьки. Тому таких гнид треба розтрілювати, як зрадників України, та агентів фсб, нічого їх кормити в тюрмах, за кошти платників податків!
показати весь коментар
18.10.2024 13:33 Відповісти
Біосміття
показати весь коментар
18.10.2024 13:41 Відповісти
Місцеві депутати від Слуг Народа?
показати весь коментар
18.10.2024 14:03 Відповісти
а чого "машини ЗСУ" шастають в тилу по місту може пора до бою ці машини бо інакше це машини тцк і це все міняє
показати весь коментар
18.10.2024 15:22 Відповісти
 
 