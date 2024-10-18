Наводив удари РФ по ешелонах ЗСУ: Працівника "Укрзалізниці" засудили до довічного, - СБУ

Агента ФСБ, який був працівником станції "Укрзалізниці", засудили до довічного позбавлення волі за підготовку координат для російських атак на військову та критичну інфраструктуру.

Про це повідомила пресслужба СБУ, інформує Цензор.НЕТ.

Чоловік діяв на Дніпропетровщині. Основними цілями рашистів були залізничні вузли, які використовуються для перевезення важкого озброєння та боєприпасів на передову. Також окупантів цікавили місця зосередження особового складу та військової техніки українських військ, які залучені до бойових завдань.

"Контррозвідники Служби безпеки викрили зрадника ще на початковому етапі його підривної діяльності і затримали у січні цього року після документування злочинів. За даними слідства, 39-річний залізничник потрапив у поле зору окупантів через свої коментарі у прокремлівських Телеграм-каналах, де схвалював війну рф проти України.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": На Харківщині затримано агента ГРУ РФ, який шпигував за оборонцями Куп’янська, - СБУ

Після дистанційного вербування агент перебував на зв’язку з кадровим співробітником фсб, особу якого встановлено Службою безпеки", - йдеться в повідомленні.

Під час обшуків у зрадника вилучили мобільний телефон із доказами роботи на ворогу.

Суд визнав його винним за ч. 2 ст. 111 Кримінального кодексу України (державна зрада, вчинена в умовах воєнного стану).

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Підпалювали авто ЗСУ та релейні шафи "Укрзалізниці": У Дніпрі та Слов’янську затримано двох поплічників РФ. ФОТОрепортаж