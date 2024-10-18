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Наводив удари РФ по ешелонах ЗСУ: Працівника "Укрзалізниці" засудили до довічного, - СБУ

Російського агента засудили до довічного на Дніпропетровщині

Агента ФСБ, який був працівником станції "Укрзалізниці", засудили до довічного позбавлення волі за підготовку координат для російських атак на військову та критичну інфраструктуру.

Про це повідомила пресслужба СБУ, інформує Цензор.НЕТ.

Чоловік діяв на Дніпропетровщині. Основними цілями рашистів були залізничні вузли, які використовуються для перевезення важкого озброєння та боєприпасів на передову. Також окупантів цікавили місця зосередження особового складу та військової техніки українських військ, які залучені до бойових завдань.

"Контррозвідники Служби безпеки викрили зрадника ще на початковому етапі його підривної діяльності і затримали у січні цього року після документування злочинів. За даними слідства, 39-річний залізничник потрапив у поле зору окупантів через свої коментарі у прокремлівських Телеграм-каналах, де схвалював війну рф проти України.

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Після дистанційного вербування агент перебував на зв’язку з кадровим співробітником фсб, особу якого встановлено Службою безпеки", - йдеться в повідомленні.

Під час обшуків у зрадника вилучили мобільний телефон із доказами роботи на ворогу.

Суд визнав його винним за ч. 2 ст. 111 Кримінального кодексу України (державна зрада, вчинена в умовах воєнного стану). 

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Автор: 

СБУ (12945) довічне ув’язнення (50) Дніпропетровська область (3846)


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Топ коментарі
+17
Обличчя покажіть, обличчя, щоб люди його рідним життя не дали, а він не просто сидів, а мучився і всикався, що ж там з рідними!
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18.10.2024 16:17 Відповісти
+15
Цензор! Суд признав вину. Не тільки можна, а й потрібно показувати обличчя!
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18.10.2024 16:54 Відповісти
+8
А чому воно ще живе віддайте рідним загиблих під час обстрілів
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18.10.2024 16:16 Відповісти
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Сірожу-Чорнийрот??
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18.10.2024 16:14 Відповісти
ти залізничник? хто на фото?
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18.10.2024 16:17 Відповісти
"при затриманні вкоротив собі віку, як тому вчили куратори при листуванні"
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18.10.2024 16:15 Відповісти
А чому воно ще живе віддайте рідним загиблих під час обстрілів
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18.10.2024 16:16 Відповісти
Обличчя покажіть, обличчя, щоб люди його рідним життя не дали, а він не просто сидів, а мучився і всикався, що ж там з рідними!
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18.10.2024 16:17 Відповісти
>>> у зрадника вилучили мобільний телефон із доказами роботи на ворогу

Уявляю, як що вилучити телехвони у наших слух народу :\
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18.10.2024 16:26 Відповісти
Цензор! Суд признав вину. Не тільки можна, а й потрібно показувати обличчя!
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18.10.2024 16:54 Відповісти
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18.10.2024 16:58 Відповісти
... і підараси...
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18.10.2024 18:18 Відповісти
Оголосьте увесь список, будь ласка.
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18.10.2024 18:33 Відповісти
Шо, себе не знайшли?
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18.10.2024 20:10 Відповісти
 
 