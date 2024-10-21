Готував удари РФ "в обхід" ППО: СБУ затримала у Кропивницькому агента ФСБ

У Кропивницькому затримано російського агента, який передавав окупантам місця базування та маршрути руху Сил оборони.

Про це повідомила пресслужба СБУ, інформує Цензор.НЕТ.

Затриманий - 34-річний місцевий житель. Чоловік об'їжджав територію обласного центру, де намагався знайти зенітно-ракетні комплекси та радіолокаційні станції ЗСУ. Найбільше російських загарбників цікавили вогневі позиції ППО та розташування логістичних складів українських військ.

"У разі виявлення військових об’єктів він мав сфотографувати або відзняти їх на відео, а потім "прив’язати" відповідні координати до гугл-карт. Агентурна інформація потрібна була окупантам для підготовки нової серії ракетно-дронових ударів по регіону "в обхід" української ППО. Також фігурант відслідковував час та місце переміщення військових колон, які рухалися у напрямку передової", - йдеться в повідомленні.

Зазначається, що для конспірації зловмисник постійно змінював маршрути розвідувальних вилазок, які проводив під виглядом прогулянок.

Також читайте: Підпалювали авто ЗСУ та релейні шафи "Укрзалізниці": У Дніпрі та Слов’янську затримано двох поплічників РФ. ФОТОрепортаж

СБУ затримала агента РФ "На гарячому", коли той проводив дорозвідку поблизу військового об’єкта.

У нього вилучено мобільний телефон, на який він фотографував об'єкт Сил оборони. Також у гаджеті виявлено анонімний чат у популярному месенджері, який агент використовував для комунікації з ФСБ.

Зловмиснику повідомлено про підозру за ч. 2 ст. 111 Кримінального кодексу України (державна зрада, вчинена в умовах воєнного стану).

Він перебуває під вартою. Йому загрожує довічне ув’язнення з конфіскацією майна.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Наводив удари РФ по ешелонах ЗСУ: Працівника "Укрзалізниці" засудили до довічного, - СБУ