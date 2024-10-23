Двое студентов на Полтавщине сожгли 3 военных автомобиля по заказу РФ, - СБУ. ФОТОрепортаж
На Полтавщине задержаны двое студентов, которые подожгли служебные авто Сил обороны по заказу РФ.
Об этом сообщила пресс-служба СБУ, информирует Цензор.НЕТ.
Так, в Кременчуге они сожгли в течение суток 3 внедорожника украинских военных, которые вернулись в город после выполнения боевых задач.
"Фигурантами оказались двое местных студентов в возрасте 18 и 19 лет, которые искали "легких" денег на Телеграм-каналах. Там на них вышел представитель рф, который за обещание быстрого заработка привлек молодых людей к сотрудничеству. Впрочем, вместо обещанных денег из России фигуранты были задержаны украинскими правоохранителями. У них обнаружены мобильные телефоны и средства поджога, которые они использовали в подрывной деятельности в пользу рф", - говорится в сообщении.
Злоумышленники действовали в паре, для поиска авто объезжали населенные пункты области на рейсовых автобусах.
После обнаружения "целей" они сначала "согласовывали" их с российским куратором, а затем поджигали. Все это они фиксировали на видео и отправляли "отчет" в РФ.
Сейчас им сообщено о подозрении по ч. 1 ст. 114-1 Уголовного кодекса Украины (препятствование законной деятельности ВСУ).
Злоумышленники находятся под стражей. Им грозит до 8 лет тюрьмы.
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то і до виборів треба допускати лише з 25 років.
Коли в 14 році почалась агресія кацапська, цим "дітям" було по 8 років.
В 22-му, коли почались ракетні обстріли, Буча, Ірпінь, поховання загиблих, ім було по 16.
Раз, не зважаючи ні на що, виросли лайном, їх вже не змінити.
Геноцыдгенофонд нацЫи
ЩЕ НЕ СТВОРЕНИЙ ШТРАФБАТ ЯКИЙ РИЄ ОКОПИ І БЛІНДАЖИ ДЛЯ ЗСУ ДО КІНЦЯ ВІЙНИ ?
Цікаво чому.
Краще б на розмінування їх відправляти, так "западние партньори" почнуть волати...
А злодії повинні сидіти у буцегарні (де, може, патріотичні зекі іх будуть ... "любіть нєжно").
Копати будуть всю зміну, телефонів не буде.
Таких треба метелити, незважаючи на вік, чи якісь "нещасні випадки" робити, типу "побіг, послизнувся на своїх соплях, вдарився головою. Чотири рази..." та закривати за гратами разом з патріотично налаштованими педофілами.
Я сьогодні зла і кровожерлива!
Нехай окопи риють і бліндажи ЗСУ - це тяжка і кропотлива робота, особливо коли грунт кам'янистий,бійці на це не повинні витрачати час.А копати треба від світанку і до заходу, по всьому фронту.
Розкидуватися рабсилою ми не маємо права - людський ресурс в Україні не такий як на болотах, там 1 тисяча загиблих кацапів за добу ніяк не відображається на демографічній ситуації по всій росії, бо баби таки ту тисячу за день рожають на болотах стабільно, а тепер ще на Донбасі і в Криму.
Все це 73%