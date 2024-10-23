Двое студентов на Полтавщине сожгли 3 военных автомобиля по заказу РФ, - СБУ. ФОТОрепортаж

На Полтавщине задержаны двое студентов, которые подожгли служебные авто Сил обороны по заказу РФ.

Об этом сообщила пресс-служба СБУ, информирует Цензор.НЕТ.

Так, в Кременчуге они сожгли в течение суток 3 внедорожника украинских военных, которые вернулись в город после выполнения боевых задач.

"Фигурантами оказались двое местных студентов в возрасте 18 и 19 лет, которые искали "легких" денег на Телеграм-каналах. Там на них вышел представитель рф, который за обещание быстрого заработка привлек молодых людей к сотрудничеству. Впрочем, вместо обещанных денег из России фигуранты были задержаны украинскими правоохранителями. У них обнаружены мобильные телефоны и средства поджога, которые они использовали в подрывной деятельности в пользу рф", - говорится в сообщении.

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Злоумышленники действовали в паре, для поиска авто объезжали населенные пункты области на рейсовых автобусах.

После обнаружения "целей" они сначала "согласовывали" их с российским куратором, а затем поджигали. Все это они фиксировали на видео и отправляли "отчет" в РФ.

Сейчас им сообщено о подозрении по ч. 1 ст. 114-1 Уголовного кодекса Украины (препятствование законной деятельности ВСУ).

Злоумышленники находятся под стражей. Им грозит до 8 лет тюрьмы.

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