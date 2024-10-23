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Двое студентов на Полтавщине сожгли 3 военных автомобиля по заказу РФ, - СБУ. ФОТОрепортаж

На Полтавщине задержаны двое студентов, которые подожгли служебные авто Сил обороны по заказу РФ.

Об этом сообщила пресс-служба СБУ, информирует Цензор.НЕТ.

Так, в Кременчуге они сожгли в течение суток 3 внедорожника украинских военных, которые вернулись в город после выполнения боевых задач.

"Фигурантами оказались двое местных студентов в возрасте 18 и 19 лет, которые искали "легких" денег на Телеграм-каналах. Там на них вышел представитель рф, который за обещание быстрого заработка привлек молодых людей к сотрудничеству. Впрочем, вместо обещанных денег из России фигуранты были задержаны украинскими правоохранителями. У них обнаружены мобильные телефоны и средства поджога, которые они использовали в подрывной деятельности в пользу рф", - говорится в сообщении.

Читайте: Задержана группа поджигателей военных автомобилей в Запорожье. ФОТОрепортаж

Злоумышленники действовали в паре, для поиска авто объезжали населенные пункты области на рейсовых автобусах.

После обнаружения "целей" они сначала "согласовывали" их с российским куратором, а затем поджигали. Все это они фиксировали на видео и отправляли "отчет" в РФ.

Сейчас им сообщено о подозрении по ч. 1 ст. 114-1 Уголовного кодекса Украины (препятствование законной деятельности ВСУ).

Злоумышленники находятся под стражей. Им грозит до 8 лет тюрьмы.

Также читайте: Наводили "Шахеды" на радиолокационные станции ВСУ на Киевщине и Черниговщине: СБУ задержала агентов РФ. ФОТОрепортаж

На Полтавщині СБУ затримала двох студентів, які підпалювали військові авто
На Полтавщині СБУ затримала двох студентів, які підпалювали військові авто
На Полтавщині СБУ затримала двох студентів, які підпалювали військові авто

Автор: 

Кременчуг (355) поджог (1094) СБУ (20049) Полтавская область (1185)


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Топ комментарии
+31
Якщо людину можна залучити до захисту країні зі зброєю в руках лише з 25 років,
то і до виборів треба допускати лише з 25 років.
Коли в 14 році почалась агресія кацапська, цим "дітям" було по 8 років.
В 22-му, коли почались ракетні обстріли, Буча, Ірпінь, поховання загиблих, ім було по 16.
Раз, не зважаючи ні на що, виросли лайном, їх вже не змінити.
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23.10.2024 16:25 Ответить
+30
А щодо мобілізації, то це діти ще??!!
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23.10.2024 16:17 Ответить
+27
Які 8 років цим підорам?! Зараз воєнний стан! Як мінімум пожиттєве!
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23.10.2024 16:20 Ответить
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А щодо мобілізації, то це діти ще??!!
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23.10.2024 16:17 Ответить
Дивись на ціх "студентів". Це якісь південні або кавказькі брюнети
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23.10.2024 16:57 Ответить
Це наш генофонд, який треба берегти
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23.10.2024 16:17 Ответить
ага !!! допитати і нас гіляку !!! компенсація збитків за рахунок батьків !!!
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23.10.2024 16:18 Ответить
Це виборці Зеленського!
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23.10.2024 17:03 Ответить
Палити автівки військових можна з 14 років, а воювати за державу, та своє майбутнє, тільки з 25 років. Щось я не дуже розумію плани боневтіка і жОПи, які одноосібно правлять в Україні! Може вже на часі, паліїв війскового та інфраструктурного майна на довічне, з конфіскацією майна у батьків, дивись і поменшає юних дебілів, що повелися на легкі заробітки!
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23.10.2024 17:43 Ответить
Які 8 років цим підорам?! Зараз воєнний стан! Як мінімум пожиттєве!
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23.10.2024 16:20 Ответить
Питання до прокурорів-інвалідів.
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23.10.2024 21:14 Ответить
А батьки були не в курсі 100% проросійські просто вони не можуть бігать швидко тож батьків теж за грати
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23.10.2024 16:23 Ответить
Якщо людину можна залучити до захисту країні зі зброєю в руках лише з 25 років,
то і до виборів треба допускати лише з 25 років.
Коли в 14 році почалась агресія кацапська, цим "дітям" було по 8 років.
В 22-му, коли почались ракетні обстріли, Буча, Ірпінь, поховання загиблих, ім було по 16.
Раз, не зважаючи ні на що, виросли лайном, їх вже не змінити.
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23.10.2024 16:25 Ответить
👏👏👏👏👏
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23.10.2024 18:15 Ответить
До виборів треба допускати по критеріям голосував/не голосував за зеленського. Є кілька простих способів це встановити.
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23.10.2024 18:23 Ответить
Все це як наслідок політика "какая разница" дає свої гіркі плоди все перетворено в так званий бізнес ,гроші понад усе ,до бидла ніяк не доходить що над Україною нависла смертельна небезпека ворог хоче знищити деожаву і народ . Натомість в нас відсутня якась державницька патріотична ідеологія ,хтось в рейтинги граєтся ,хтось "інвалідність" оформлює йому грошей мало ,а інше бидло на замовлення ворога спалює автомобілі військових і вулантерів .треба щось змінювати якщо ВР чи КМ міністрів не спроможні то навіщо вони здались.
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23.10.2024 16:28 Ответить
За таку зарплатню можна і нічого не робити, та додаткові гроші на "порешаємо" мати
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23.10.2024 17:16 Ответить
Отделаются штрафом😁
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23.10.2024 16:34 Ответить
Телеграм спокусник, курви як на червоний ліхтарик гуртуються.
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23.10.2024 16:36 Ответить
Щоб зробили пацаки з тими, хто палить військові авто?
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23.10.2024 16:36 Ответить
А студенти мабуть з окупованих територій..поступили на бюджет...на пільгових умовах...а дітям військових тільки контракт...
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23.10.2024 16:42 Ответить
А не пропогувати ворожу мову в мережах можна, Галіна Кротова?
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23.10.2024 16:53 Ответить
Расія твоїми буквами вбила мільйони українців.
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23.10.2024 17:03 Ответить
Це Г Б, звичайно.
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23.10.2024 17:04 Ответить
Суліма, а правда, що баба Юля жертвує частину грошей від своїх ломбардів на дрони?
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23.10.2024 18:25 Ответить
8 років за диверсію і напад, а не довічно? Дивно. Так за то, що вкрав автомобіль 8 дають. А суд буде через 10 років?
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23.10.2024 16:47 Ответить
Пане, вибачаюся, але ви несете якусь галiматiю, як Юлька.
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23.10.2024 17:34 Ответить
Анижедети. Низзя призывать 18-ти летних на вайну. У них и в тылу забот полый рот
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23.10.2024 16:50 Ответить
Геноцыд генофонд нацЫи
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23.10.2024 17:07 Ответить
Учбовий заклад, де вони "навчалися", слід негайно ліквідувати...
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23.10.2024 16:59 Ответить
Треба писати.... Бувши студенти, щоб не здавати іспити вирішили провести в тюрмі останок навчання, даже під шконкою
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23.10.2024 17:11 Ответить
мо б їх виплядків би на від...куячити, спочатку так, щоб рідні б ніколи не впізнали... а якщо гигнуть то і не шкода...
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23.10.2024 17:31 Ответить
К торнадовцам - в камеру.
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23.10.2024 17:35 Ответить
За ноги, и об стену
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23.10.2024 17:40 Ответить
Не треба . Судом продати житло , купити чотири автівки. Злодіям лопати у кінцівки та рити окопи.
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23.10.2024 18:33 Ответить
Согласен, со всем. А как отроют окопы - за ноги и об стену...
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24.10.2024 00:04 Ответить
Ти явно недоумок.
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23.10.2024 19:28 Ответить
Боже упасі їх наказувати.Це ж потенційні виборці ЗЄльонського...
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23.10.2024 19:16 Ответить
Чому дивуватись,коли ректор вова відправляв тітушню на майдан
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23.10.2024 19:25 Ответить
Двоє студентів на Полтавщині спалили 3 військові авто на замовлення РФ Джерело:

ЩЕ НЕ СТВОРЕНИЙ ШТРАФБАТ ЯКИЙ РИЄ ОКОПИ І БЛІНДАЖИ ДЛЯ ЗСУ ДО КІНЦЯ ВІЙНИ ?
Цікаво чому.
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23.10.2024 20:50 Ответить
Тому, що ці тридвараси почнуть наводити російську артилерію на ЗСУ! Їм же "какая разніца" - автівку спалити чи координати! На жаль, прецеденти вже є.
Краще б на розмінування їх відправляти, так "западние партньори" почнуть волати...
А злодії повинні сидіти у буцегарні (де, може, патріотичні зекі іх будуть ... "любіть нєжно").
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24.10.2024 00:11 Ответить
ку ку ? Вони будуть під опікою ЗСУ 24/7, яка наводка 🤣
Копати будуть всю зміну, телефонів не буде.
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24.10.2024 10:16 Ответить
Та я ж не проти. Але, поки це не тюрма, телефони на 24/7 не забереш, а після зміни в туалеті... хоч є опіка, хоч немає...
Таких треба метелити, незважаючи на вік, чи якісь "нещасні випадки" робити, типу "побіг, послизнувся на своїх соплях, вдарився головою. Чотири рази..." та закривати за гратами разом з патріотично налаштованими педофілами.
Я сьогодні зла і кровожерлива!
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24.10.2024 12:55 Ответить
У штрафбаті не буває телефонів у засуджених, бо це військова тюрма.

Нехай окопи риють і бліндажи ЗСУ - це тяжка і кропотлива робота, особливо коли грунт кам'янистий,бійці на це не повинні витрачати час.А копати треба від світанку і до заходу, по всьому фронту.
Розкидуватися рабсилою ми не маємо права - людський ресурс в Україні не такий як на болотах, там 1 тисяча загиблих кацапів за добу ніяк не відображається на демографічній ситуації по всій росії, бо баби таки ту тисячу за день рожають на болотах стабільно, а тепер ще на Донбасі і в Криму.
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25.10.2024 01:50 Ответить
Такі ж і батьки!
Все це 73%
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24.10.2024 11:46 Ответить
 
 