Наводили "Шахеды" на радиолокационные станции ВСУ на Киевщине и Черниговщине: СБУ задержала агентов РФ. ФОТОРЕПОРТАЖ

Контрразведка Службы безопасности Украины задержала двух российских агентов, которые действовали в Киевской и Черниговской областях. Злоумышленники корректировали воздушные атаки РФ на локации Сил обороны и энергообъектов.

Об этом информирует пресс-центр СБУ, передает Цензор.НЕТ.

По имеющимся данным, вражеские задачи выполняли двое жителей Киева в возрасте 17 и 21 год, которых дистанционно завербовал сотрудник российской военной разведки (более известной как ГРУ).

"Чтобы получить координаты для запуска дронов-камикадзе, в частности типа "Шахед", агенты объезжали территорию обоих регионов на своем авто. Во время вылазок предатели пытались обнаружить боевые позиции радиолокационных станций ВСУ, которые обороняют воздушное пространство столичного региона и Черниговщины", - сообщили в СБУ.

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Также фигуранты фиксировали последствия дроновых атак агрессора на энергетические объекты на севере Украины.

Для этого они снимали объекты инфраструктуры с помощью камер мобильных телефонов с дополнительным питанием, которые прятали в замаскированных коробах вблизи опорных линий электропередач.

Контрразведчики СБУ разоблачили предателей, задокументировали их преступления и задержали по адресам проживания.





Во время обысков у задержанных изъяты мобильные телефоны с доказательствами коммуникации с российским ГРУ.

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Следователи Службы безопасности сообщили агентам о подозрении по ч. 2 ст. 111 Уголовного кодекса Украины (государственная измена, совершенная в условиях военного положения).

Преступные действия 21-летнего фигуранта дополнительно квалифицированы по ч. 1 ст. 304 Уголовного кодекса Украины (вовлечение несовершеннолетних в противоправную деятельность).

Оба злоумышленника находятся под стражей. Им грозит пожизненное лишение свободы с конфискацией имущества.

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