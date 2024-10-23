Задержана группа поджигателей военных автомобилей в Запорожье. ФОТОРЕПОРТАЖ

В Запорожье Нацполиция и СБУ задержали приспешников российских спецслужб, которые организовывали поджоги автомобилей военнослужащих.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на департамент коммуникаций Нацполиции.

Как отмечается, местная девушка, ее сожитель, а также несовершеннолетний - это фигуранты уголовных производств, которые по указанию кураторов из России сожгли два автомобиля военнослужащих ВСУ и спецтранспорт полиции. Свои преступления они снимали для отчетности, чтобы получить за них деньги.

"Зато их разоблачили полицейские - и теперь злоумышленникам грозит до пожизненного лишения свободы", - говорится в сообщении.

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Как сообщалось, по данным СБУ, в Украине задержали более 160 граждан за поджоги военных авто. Омбудсмен Дмитрий Лубинец информировал, что около 300 авто военных и волонтеров сожгли с начала года.

Напомним, ранее сообщалось, что в Раде подготовили и подали на регистрацию законопроект, который усилит ответственность за поджог военных авто.