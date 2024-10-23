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Задержана группа поджигателей военных автомобилей в Запорожье. ФОТОРЕПОРТАЖ

В Запорожье Нацполиция и СБУ задержали приспешников российских спецслужб, которые организовывали поджоги автомобилей военнослужащих.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на департамент коммуникаций Нацполиции.

Как отмечается, местная девушка, ее сожитель, а также несовершеннолетний - это фигуранты уголовных производств, которые по указанию кураторов из России сожгли два автомобиля военнослужащих ВСУ и спецтранспорт полиции. Свои преступления они снимали для отчетности, чтобы получить за них деньги.

"Зато их разоблачили полицейские - и теперь злоумышленникам грозит до пожизненного лишения свободы", - говорится в сообщении.

Смотрите также: Задержаны 7 поджигателей военных авто и объектов "УЗ" в 3 областях Украины, - СБУ. ФОТОРЕПОРТАЖ

палії військових автівок
палії військових автівок
палії військових автівок

Как сообщалось, по данным СБУ, в Украине задержали более 160 граждан за поджоги военных авто. Омбудсмен Дмитрий Лубинец информировал, что около 300 авто военных и волонтеров сожгли с начала года.

Напомним, ранее сообщалось, что в Раде подготовили и подали на регистрацию законопроект, который усилит ответственность за поджог военных авто.

Автор: 

Запорожье (2680) поджог (1094) Нацполиция (16562) СБУ (20049)


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Топ комментарии
+10
а хреново щодо паліїв, навідників та іншої нечисті не приміняють розстріл на місці
під камеру та пряму трансляцію
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23.10.2024 10:23 Ответить
+8
місцева дівчина, її співмешканець, а також неповнолітній.

Вот он: геноцыд генофонд нацЫи, который берегут и не посылают на фронт, иначе без них Украины не станет
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23.10.2024 10:18 Ответить
+8
А автівки ТЦК не з твоїх податків куплені?
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23.10.2024 10:29 Ответить
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місцева дівчина, її співмешканець, а також неповнолітній.

Вот он: геноцыд генофонд нацЫи, который берегут и не посылают на фронт, иначе без них Украины не станет
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23.10.2024 10:18 Ответить
Мак! Не генофонд, а ГОВНОФОНД. С остальным полностью согласен, грех и спорить!
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23.10.2024 11:00 Ответить
А автівки ТЦК не з твоїх податків куплені?
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23.10.2024 10:29 Ответить
Та ні воно не працює а якщо і працює то не офіційно пів дніпра так працює мінімалка і в конверті або деньвідпрацював отримав гроші
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23.10.2024 10:33 Ответить
у Фінляндії?
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23.10.2024 10:35 Ответить
Тобто, тебе українські воїни мають захищати за чужі податки
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23.10.2024 10:37 Ответить
Ну, якщо ти з іншої сторони фронту то звісно ж не захищають. А намагаються піймати за сраку.
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23.10.2024 10:45 Ответить
Ти одне в родині таке обдароване чи ще є чи приїхало з лугандонії і ховаєшся від призову
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23.10.2024 10:30 Ответить
Моєї мами 20 р як нема а ти діряве зоновське пітрило з порваною дупою і ваіленим ротом не маєш права голосу як всі опущені
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23.10.2024 10:36 Ответить
А в первые дни на курщине так и было. Слава богу , хоть официально признали и на корню пресекли.
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23.10.2024 10:57 Ответить
Юра, ти якшо хворий, то принаймні не показуй цього оточуючим.
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23.10.2024 10:46 Ответить
а хреново щодо паліїв, навідників та іншої нечисті не приміняють розстріл на місці
під камеру та пряму трансляцію
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23.10.2024 10:23 Ответить
Хоча б прострелили кінцівку при затриманні , інші б боялися. А так - неповнолітні , чи молодь . Не писали ні разу, що якомусь палію дали 8 років.
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23.10.2024 11:46 Ответить
А краще - не палю садовити. Притому не всіх зразу, а по черзі.
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23.10.2024 13:17 Ответить
і не в один день а через день по одному на протязі місяця.
на камеру в прямому ефірі.
а автозаки які ермакозеленський закупив для нас, відправити на кордон
бо там буде аншлаг з цих всіх уродів.
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23.10.2024 14:13 Ответить
Хоч натяком на довiчне трохи заспокоiли.
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23.10.2024 10:27 Ответить
На мінне поле вилупків !
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23.10.2024 10:31 Ответить
Хай по полю погасають,хоч якась користь від потвор буде !!))
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23.10.2024 10:43 Ответить
ловля пі@арів на живця це добре.
нарешті почали "бігти" із результатом
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23.10.2024 10:36 Ответить
не чіпайте виборців ваЗелінського, чи забули що ця гнида робила коли вбивали наших? А його розчепірка скумбрія, що тепер перша бледі, проплачувала за інформацію по переміщенню ЗСУ та іржала як кобила біля знищеної "Мрії"...
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23.10.2024 10:41 Ответить
Треба не блюрити їхні пики, а викладати в мережі їх особисті і особисті їх батьків. Тільки гласність зупинить цю "хворобу".
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23.10.2024 10:43 Ответить
відтюнінгована до цноти.
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23.10.2024 11:05 Ответить
А блюрять цю мерзоту тому, що "правоохоронці" сподіваються отримати від затриманих хабар за звільнення і знищення їх справ.
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23.10.2024 11:27 Ответить
я вже писав, що ці потвори діти тих потвор, які голосували за зелену гниль. шарікові цуценятки.
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23.10.2024 11:10 Ответить
Зверніть увагу на другу картинку. Мокрі штани, і це не тінь від голови, тінь - справа наліво, а тут тінь внизу.
Висновок: Енурез. Непридатний.
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23.10.2024 11:28 Ответить
То дівка. Придатна до вилуплення нових ватних личинок.
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23.10.2024 11:41 Ответить
 
 