Задержана группа поджигателей военных автомобилей в Запорожье. ФОТОРЕПОРТАЖ
В Запорожье Нацполиция и СБУ задержали приспешников российских спецслужб, которые организовывали поджоги автомобилей военнослужащих.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на департамент коммуникаций Нацполиции.
Как отмечается, местная девушка, ее сожитель, а также несовершеннолетний - это фигуранты уголовных производств, которые по указанию кураторов из России сожгли два автомобиля военнослужащих ВСУ и спецтранспорт полиции. Свои преступления они снимали для отчетности, чтобы получить за них деньги.
"Зато их разоблачили полицейские - и теперь злоумышленникам грозит до пожизненного лишения свободы", - говорится в сообщении.
Как сообщалось, по данным СБУ, в Украине задержали более 160 граждан за поджоги военных авто. Омбудсмен Дмитрий Лубинец информировал, что около 300 авто военных и волонтеров сожгли с начала года.
Напомним, ранее сообщалось, что в Раде подготовили и подали на регистрацию законопроект, который усилит ответственность за поджог военных авто.
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Вот он:
геноцыдгенофонд нацЫи, который берегут и не посылают на фронт, иначе без них Украины не станет
під камеру та пряму трансляцію
на камеру в прямому ефірі.
а автозаки які ермакозеленський закупив для нас, відправити на кордон
бо там буде аншлаг з цих всіх уродів.
нарешті почали "бігти" із результатом
Висновок: Енурез. Непридатний.