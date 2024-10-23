Затримано групу паліїв військових автівок у Запоріжжі. ФОТОрепортаж
У Запоріжжі Нацполіція та СБУ затримали поплічників російських спецслужб, які організовували підпали автівок військовослужбовців.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на департамент комунікацій Нацполіції.
Як зазначається, місцева дівчина, її співмешканець, а також неповнолітній - це фігуранти кримінальних проваджень, які за вказівкою кураторів з Росії спалили два автомобілі військовослужбовців ЗСУ та спецтранспорт поліції. Свої злочини вони фільмували для звітності, аби отримати за них гроші.
"Натомість, їх викрили поліцейські - і тепер зловмисникам загрожує до довічного позбавлення волі", - йдеться у повідомленні.
Як повідомлялося, за даними СБУ, в Україні затримали понад 160 громадян за підпали військових авто. Омбудсмен Дмитро Лубінець інформував, що близько 300 авто військових та волонтерів спалили від початку року.
Нагадаємо, раніше повідомлялось, що у Раді підготували та подали на реєстрацію законопроєкт, що посилить відповідальність за підпал військових авто.
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Вот он:
геноцыдгенофонд нацЫи, который берегут и не посылают на фронт, иначе без них Украины не станет
під камеру та пряму трансляцію
на камеру в прямому ефірі.
а автозаки які ермакозеленський закупив для нас, відправити на кордон
бо там буде аншлаг з цих всіх уродів.
нарешті почали "бігти" із результатом
Висновок: Енурез. Непридатний.