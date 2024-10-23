УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
12975 відвідувачів онлайн
Новини Фото
3 844 39

Затримано групу паліїв військових автівок у Запоріжжі. ФОТОрепортаж

У Запоріжжі Нацполіція та СБУ затримали поплічників російських спецслужб, які організовували підпали автівок військовослужбовців.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на департамент комунікацій Нацполіції.

Як зазначається, місцева дівчина, її співмешканець, а також неповнолітній - це фігуранти кримінальних проваджень, які за вказівкою кураторів з Росії спалили два автомобілі військовослужбовців ЗСУ та спецтранспорт поліції. Свої злочини вони фільмували для звітності, аби отримати за них гроші.

"Натомість, їх викрили поліцейські - і тепер зловмисникам загрожує до довічного позбавлення волі", - йдеться у повідомленні.

Також читайте: Затримано 7 паліїв військових авто та об’єктів "УЗ" в 3 областях України, - СБУ. ФОТОрепортаж

палії військових автівок
палії військових автівок
палії військових автівок

Як повідомлялося, за даними СБУ, в Україні затримали понад 160 громадян за підпали військових авто. Омбудсмен Дмитро Лубінець інформував, що близько 300 авто військових та волонтерів спалили від початку року.

Нагадаємо, раніше повідомлялось, що у Раді підготували та подали на реєстрацію законопроєкт, що посилить відповідальність за підпал військових авто.

Автор: 

Запоріжжя (2296) підпал (696) Нацполіція (15276) СБУ (12980)


Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у Telegram
Топ коментарі
+10
а хреново щодо паліїв, навідників та іншої нечисті не приміняють розстріл на місці
під камеру та пряму трансляцію
показати весь коментар
23.10.2024 10:23 Відповісти
+8
місцева дівчина, її співмешканець, а також неповнолітній.

Вот он: геноцыд генофонд нацЫи, который берегут и не посылают на фронт, иначе без них Украины не станет
показати весь коментар
23.10.2024 10:18 Відповісти
+8
А автівки ТЦК не з твоїх податків куплені?
показати весь коментар
23.10.2024 10:29 Відповісти
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
місцева дівчина, її співмешканець, а також неповнолітній.

Вот он: геноцыд генофонд нацЫи, который берегут и не посылают на фронт, иначе без них Украины не станет
показати весь коментар
23.10.2024 10:18 Відповісти
Мак! Не генофонд, а ГОВНОФОНД. С остальным полностью согласен, грех и спорить!
показати весь коментар
23.10.2024 11:00 Відповісти
А автівки ТЦК не з твоїх податків куплені?
показати весь коментар
23.10.2024 10:29 Відповісти
Та ні воно не працює а якщо і працює то не офіційно пів дніпра так працює мінімалка і в конверті або деньвідпрацював отримав гроші
показати весь коментар
23.10.2024 10:33 Відповісти
у Фінляндії?
показати весь коментар
23.10.2024 10:35 Відповісти
Тобто, тебе українські воїни мають захищати за чужі податки
показати весь коментар
23.10.2024 10:37 Відповісти
Ну, якщо ти з іншої сторони фронту то звісно ж не захищають. А намагаються піймати за сраку.
показати весь коментар
23.10.2024 10:45 Відповісти
Ти одне в родині таке обдароване чи ще є чи приїхало з лугандонії і ховаєшся від призову
показати весь коментар
23.10.2024 10:30 Відповісти
Моєї мами 20 р як нема а ти діряве зоновське пітрило з порваною дупою і ваіленим ротом не маєш права голосу як всі опущені
показати весь коментар
23.10.2024 10:36 Відповісти
А в первые дни на курщине так и было. Слава богу , хоть официально признали и на корню пресекли.
показати весь коментар
23.10.2024 10:57 Відповісти
Юра, ти якшо хворий, то принаймні не показуй цього оточуючим.
показати весь коментар
23.10.2024 10:46 Відповісти
а хреново щодо паліїв, навідників та іншої нечисті не приміняють розстріл на місці
під камеру та пряму трансляцію
показати весь коментар
23.10.2024 10:23 Відповісти
Хоча б прострелили кінцівку при затриманні , інші б боялися. А так - неповнолітні , чи молодь . Не писали ні разу, що якомусь палію дали 8 років.
показати весь коментар
23.10.2024 11:46 Відповісти
А краще - не палю садовити. Притому не всіх зразу, а по черзі.
показати весь коментар
23.10.2024 13:17 Відповісти
і не в один день а через день по одному на протязі місяця.
на камеру в прямому ефірі.
а автозаки які ермакозеленський закупив для нас, відправити на кордон
бо там буде аншлаг з цих всіх уродів.
показати весь коментар
23.10.2024 14:13 Відповісти
Хоч натяком на довiчне трохи заспокоiли.
показати весь коментар
23.10.2024 10:27 Відповісти
На мінне поле вилупків !
показати весь коментар
23.10.2024 10:31 Відповісти
Хай по полю погасають,хоч якась користь від потвор буде !!))
показати весь коментар
23.10.2024 10:43 Відповісти
ловля пі@арів на живця це добре.
нарешті почали "бігти" із результатом
показати весь коментар
23.10.2024 10:36 Відповісти
не чіпайте виборців ваЗелінського, чи забули що ця гнида робила коли вбивали наших? А його розчепірка скумбрія, що тепер перша бледі, проплачувала за інформацію по переміщенню ЗСУ та іржала як кобила біля знищеної "Мрії"...
показати весь коментар
23.10.2024 10:41 Відповісти
Треба не блюрити їхні пики, а викладати в мережі їх особисті і особисті їх батьків. Тільки гласність зупинить цю "хворобу".
показати весь коментар
23.10.2024 10:43 Відповісти
відтюнінгована до цноти.
показати весь коментар
23.10.2024 11:05 Відповісти
А блюрять цю мерзоту тому, що "правоохоронці" сподіваються отримати від затриманих хабар за звільнення і знищення їх справ.
показати весь коментар
23.10.2024 11:27 Відповісти
я вже писав, що ці потвори діти тих потвор, які голосували за зелену гниль. шарікові цуценятки.
показати весь коментар
23.10.2024 11:10 Відповісти
Зверніть увагу на другу картинку. Мокрі штани, і це не тінь від голови, тінь - справа наліво, а тут тінь внизу.
Висновок: Енурез. Непридатний.
показати весь коментар
23.10.2024 11:28 Відповісти
То дівка. Придатна до вилуплення нових ватних личинок.
показати весь коментар
23.10.2024 11:41 Відповісти
 
 