Затримано групу паліїв військових автівок у Запоріжжі. ФОТОрепортаж

У Запоріжжі Нацполіція та СБУ затримали поплічників російських спецслужб, які організовували підпали автівок військовослужбовців.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на департамент комунікацій Нацполіції.

Як зазначається, місцева дівчина, її співмешканець, а також неповнолітній - це фігуранти кримінальних проваджень, які за вказівкою кураторів з Росії спалили два автомобілі військовослужбовців ЗСУ та спецтранспорт поліції. Свої злочини вони фільмували для звітності, аби отримати за них гроші.

"Натомість, їх викрили поліцейські - і тепер зловмисникам загрожує до довічного позбавлення волі", - йдеться у повідомленні.

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Як повідомлялося, за даними СБУ, в Україні затримали понад 160 громадян за підпали військових авто. Омбудсмен Дмитро Лубінець інформував, що близько 300 авто військових та волонтерів спалили від початку року.

Нагадаємо, раніше повідомлялось, що у Раді підготували та подали на реєстрацію законопроєкт, що посилить відповідальність за підпал військових авто.