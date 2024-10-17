РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
12591 посетитель онлайн
Новости Фото Война
2 860 6

В Харькове задержан агент ФСБ, корректировавший удары РФ по городу, - СБУ. ФОТОрепортаж

Военная контрразведка Службы безопасности задержала еще одного агента ФСБ в Харькове. Предатель разведывал локации Сил обороны и пытался помочь оккупантам в подготовке новой серии ударов по региону.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр СБУ.

Как отмечается, корректировщиком оказался 37-летний местный житель. ФСБ завербовала его в России, где проживала его жена и куда фигурант сбежал в начале полномасштабной войны.

По указанию сотрудника ФСБ РФ Коняхина Евгения Николаевича в мае 2023 года агент вернулся в Харьков через третьи страны и впоследствии приступил к выполнению заданий врага.

Также смотрите: Передавали координаты для ударов по локациям ВСУ: На Днепропетровщине задержаны агенты ФСБ РФ, - СБУ. ФОТО

СБУ викрила російського агента ФСБ у Харкові

Задание агента в Харькове

Основными целями рашистов были военные полигоны, где проходили обучение украинские защитники.

Разведывательные вылазки фигурант осуществлял под видом рабочих поездок, во время которых скрыто фиксировал локации оборонительных объектов.

СБУ викрила російського агента ФСБ у Харкові

Также он пытался "втемную" использовать своих знакомых, в частности военных и волонтеров.

"Прикрываясь" товарищескими разговорами, предатель пытался выведать места базирования украинских войск и их ориентировочное количество и имеющееся вооружение.

Читайте также: Наводил российские КАБы на позиции Сил обороны: СБУ задержала агента РФ в Харькове

Подозрение злоумышленнику

Военные контрразведчики СБУ заблаговременно разоблачили агента, задокументировали его преступные действия и задержали во время спецоперации.

Следователи Службы безопасности сообщили агенту о подозрении по ч. 2 ст. 111 Уголовного кодекса Украины (государственная измена, совершенная в условиях военного положения).

Злоумышленник находится под стражей. Ему грозит пожизненное лишение свободы с конфискацией имущества.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": Корректировал двойной удар "Искандером" по Одессе: СБУ задержала агента ФСБ РФ. ФОТО

СБУ викрила російського агента ФСБ у Харкові

Автор: 

СБУ (19994) Харьков (7555) корректировщик (66)


Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в X/Twitter
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Віддать людям які постраждали від кацапні а майно всіх родичів для зсу
показать весь комментарий
17.10.2024 10:30 Ответить
Служба Божа наснаги Вам і сил
показать весь комментарий
17.10.2024 10:37 Ответить
характерна відмінність чинної війни касапів з Україною з війнами ХХ-го століття, зокрема, 2WW - надзвичайно велика кількість ідеологічних зрадників України.
До речі, ще в 22-му (вже не кажучи за раніше) ці зрадники в числі 73/43%зебілів регулярно срали і на форумі цензору. Щоправда, з того часу адміни почистили їх акаунти, деактивували; але ж в реальному житті вони нікуди не ділися...
показать весь комментарий
17.10.2024 10:51 Ответить
УВже висить?
показать весь комментарий
17.10.2024 11:20 Ответить
По этапу, по этапу - тук, тук, тук.
Не забуду папу с мамой - тук, тук, тук.
Мне буханка хлеба в сутки и воды глоток,
Сдохну я за путина и в бессмертный полк...
показать весь комментарий
17.10.2024 11:46 Ответить
За вказівкою співробітника ФСБ РФ Коняхіна Євгенія Миколайовича Джерело:
Вам, панове, редактори, мабуть, без дзвінка з ОПи не дійде, що співробітник ФСБ не Євгеній Миколайович, а Євгєній Ніколаєвіч.
А вони не подзвонять, звичайно, так що, продовжите тупо постити те, що видав Гугл перекладач?
показать весь комментарий
17.10.2024 11:57 Ответить
 
 