В Харькове задержан агент ФСБ, корректировавший удары РФ по городу, - СБУ. ФОТОрепортаж

Военная контрразведка Службы безопасности задержала еще одного агента ФСБ в Харькове. Предатель разведывал локации Сил обороны и пытался помочь оккупантам в подготовке новой серии ударов по региону.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр СБУ.

Как отмечается, корректировщиком оказался 37-летний местный житель. ФСБ завербовала его в России, где проживала его жена и куда фигурант сбежал в начале полномасштабной войны.

По указанию сотрудника ФСБ РФ Коняхина Евгения Николаевича в мае 2023 года агент вернулся в Харьков через третьи страны и впоследствии приступил к выполнению заданий врага.

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Задание агента в Харькове

Основными целями рашистов были военные полигоны, где проходили обучение украинские защитники.

Разведывательные вылазки фигурант осуществлял под видом рабочих поездок, во время которых скрыто фиксировал локации оборонительных объектов.

Также он пытался "втемную" использовать своих знакомых, в частности военных и волонтеров.

"Прикрываясь" товарищескими разговорами, предатель пытался выведать места базирования украинских войск и их ориентировочное количество и имеющееся вооружение.

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Подозрение злоумышленнику

Военные контрразведчики СБУ заблаговременно разоблачили агента, задокументировали его преступные действия и задержали во время спецоперации.

Следователи Службы безопасности сообщили агенту о подозрении по ч. 2 ст. 111 Уголовного кодекса Украины (государственная измена, совершенная в условиях военного положения).

Злоумышленник находится под стражей. Ему грозит пожизненное лишение свободы с конфискацией имущества.

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