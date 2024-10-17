У Харкові затримано агента ФСБ, який коригував удари РФ по місту, - СБУ. ФОТОрепортаж

Військова контррозвідка Служби безпеки затримала ще одного агента ФСБ у Харкові. Зрадник розвідував локації Сил оборони й намагався допомогти окупантам у підготовці нової серії ударів по регіону.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр СБУ.

Як зазначається, коригувальником виявився 37-річний місцевий житель. ФСБ завербувала його в Росії, де проживала його дружина і куди фігурант втік на початку повномасштабної війни.

За вказівкою співробітника ФСБ РФ Коняхіна Євгенія Миколайовича у травні 2023 року агент повернувся до Харкова через треті країни й згодом узявся до виконання завдань ворога.

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Завдання агента у Харкові

Основними цілями рашистів були військові полігони, де проходили навчання українські захисники.

Розвідувальні вилазки фігурант здійснював під виглядом робочих поїздок, під час яких приховано фіксував локації оборонних об’єктів.

Також він намагався "втемну" використовувати своїх знайомих, зокрема військових та волонтерів.

"Прикриваючись" товариськими розмовами, зрадник намагався вивідати місця базування українських військ та їхню орієнтовну кількість і наявне озброєння.

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Підозра зловмиснику

Військові контррозвідники СБУ завчасно викрили агента, задокументували його злочинні дії й затримали під час спецоперації.

Слідчі Служби безпеки повідомили агенту про підозру за ч. 2 ст. 111 Кримінального кодексу України (державна зрада, вчинена в умовах воєнного стану).

Зловмисник перебуває під вартою. Йому загрожує довічне позбавлення волі з конфіскацією майна.

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