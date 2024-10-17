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Новини Фото Війна
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У Харкові затримано агента ФСБ, який коригував удари РФ по місту, - СБУ. ФОТОрепортаж

Військова контррозвідка Служби безпеки затримала ще одного агента ФСБ у Харкові. Зрадник розвідував локації Сил оборони й намагався допомогти окупантам у підготовці нової серії ударів по регіону.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр СБУ.

Як зазначається, коригувальником виявився 37-річний місцевий житель. ФСБ завербувала його в Росії, де проживала його дружина і куди фігурант втік на початку повномасштабної війни.

За вказівкою співробітника ФСБ РФ Коняхіна Євгенія Миколайовича у травні 2023 року агент повернувся до Харкова через треті країни й згодом узявся до виконання завдань ворога.

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СБУ викрила російського агента ФСБ у Харкові

Завдання агента у Харкові

Основними цілями рашистів були військові полігони, де проходили навчання українські захисники.

Розвідувальні вилазки фігурант здійснював під виглядом робочих поїздок, під час яких приховано фіксував локації оборонних об’єктів.

СБУ викрила російського агента ФСБ у Харкові

Також він намагався "втемну" використовувати своїх знайомих, зокрема військових та волонтерів.

"Прикриваючись" товариськими розмовами, зрадник намагався вивідати місця базування українських військ та їхню орієнтовну кількість і наявне озброєння.

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Підозра зловмиснику

Військові контррозвідники СБУ завчасно викрили агента, задокументували його злочинні дії й затримали під час спецоперації.

Слідчі Служби безпеки повідомили агенту про підозру за ч. 2 ст. 111 Кримінального кодексу України (державна зрада, вчинена в умовах воєнного стану).

Зловмисник перебуває під вартою. Йому загрожує довічне позбавлення волі з конфіскацією майна.

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СБУ викрила російського агента ФСБ у Харкові

Автор: 

СБУ (12945) Харків (5678) коригування (68)


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Віддать людям які постраждали від кацапні а майно всіх родичів для зсу
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17.10.2024 10:30 Відповісти
Служба Божа наснаги Вам і сил
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17.10.2024 10:37 Відповісти
характерна відмінність чинної війни касапів з Україною з війнами ХХ-го століття, зокрема, 2WW - надзвичайно велика кількість ідеологічних зрадників України.
До речі, ще в 22-му (вже не кажучи за раніше) ці зрадники в числі 73/43%зебілів регулярно срали і на форумі цензору. Щоправда, з того часу адміни почистили їх акаунти, деактивували; але ж в реальному житті вони нікуди не ділися...
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17.10.2024 10:51 Відповісти
УВже висить?
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17.10.2024 11:20 Відповісти
По этапу, по этапу - тук, тук, тук.
Не забуду папу с мамой - тук, тук, тук.
Мне буханка хлеба в сутки и воды глоток,
Сдохну я за путина и в бессмертный полк...
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17.10.2024 11:46 Відповісти
За вказівкою співробітника ФСБ РФ Коняхіна Євгенія Миколайовича Джерело:
Вам, панове, редактори, мабуть, без дзвінка з ОПи не дійде, що співробітник ФСБ не Євгеній Миколайович, а Євгєній Ніколаєвіч.
А вони не подзвонять, звичайно, так що, продовжите тупо постити те, що видав Гугл перекладач?
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17.10.2024 11:57 Відповісти
 
 