У Харкові затримали жінку, яка за 29 тис. доларів допомагала чоловікам оформлювати фейкову інвалідність, - прокуратура. ФОТОрепортаж

У Харкові затримали жінку, яка за 29 тис. доларів допомагала чоловікам оформлювати фейкову інвалідність, - прокуратура.

У Харкові жінка за 29 тис. доларів допомагала чоловікам оформлювати фейкову інвалідність для уникнення служби в армії. Її затримали та взяти під варту.

Про це повідомила пресслужба Харківської обласної прокуратури, інформує Цензор.НЕТ.

За даними слідчих, харківʼянка допомагала чоловікам уникнути служби в армії. Їм вона розповідала, що  нібито має тісні стосунки з лікарями медичних закладів міста Харкова та може "допомогти" з проходженням військово-лікарської комісії.

У Харкові затримали жінку, яка за 29 тис. доларів допомагала чоловікам оформлювати фейкову інвалідність

За свою "роботу" вона оголошувала суму у розмірі 29 тис. доларів США. За цю суму її "клієнтам" мали безперешкодно оформити другу групу інвалідності, що дозволило б виїхати за кордон.

Правоохоронці затримали жінку під час отримання обумовленої суми грошей в одному з кафе Харкова. Перевіряється також причетність інших осіб до вказаної "схеми". Слідство триває.

У Харкові затримали жінку, яка за 29 тис. доларів допомагала чоловікам оформлювати фейкову інвалідність

56-річній харківʼянці повідомлено про підозру за фактом одержання неправомірної вигоди за вплив на прийняття рішення особою, уповноваженою на виконання функцій держави, поєднаного з вимаганням (ч. 3 ст. 369-2 КК України).

У Харкові затримали жінку, яка за 29 тис. доларів допомагала чоловікам оформлювати фейкову інвалідність

"Суд задовольнив клопотання сторони обвинувачення: підозрюваній обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою з правом внесення застави у сумі 1 211 200 гривень. Жінці загрожує до восьми років позбавлення волі з конфіскацією майна", - повідомили в облпрокуратурі.

Топ коментарі
+11
Хера собі .ставки ростуть
показати весь коментар
04.10.2024 18:42
+6
Шо ж так дорого? Де Антимонопольний Комітет?
показати весь коментар
04.10.2024 18:54
+3
Моя сусідка швиденько смертельно(!) захворіла. Поїхала в штати лікуватися. Опікун - її чоловік.. Хата продається. Недорого.
показати весь коментар
04.10.2024 18:53
Прайс 12тис.$ наче, хоча платник теж може сісти.
Оверпрайс 29тис це мабуть за терміновість, і ще безкоштовний мінет в подарунок
показати весь коментар
04.10.2024 19:06
Безкоштовний від 59-річної? Може вона приплатить за цю послугу?
показати весь коментар
04.10.2024 19:12
Багаторічний досвід не враховується?
показати весь коментар
04.10.2024 19:42
Порахував. Якщо всі бакси сотенними купюрами, то на столі 36 тисяч 200 доларів. Сума гривнями (по 200,) - 19 тисяч. Тобто, ще 450 доларів.

показати весь коментар
04.10.2024 19:24
життя дорожче
показати весь коментар
04.10.2024 20:16
забагато для Харкова
показати весь коментар
04.10.2024 18:45
Черговий пиндежььб.
показати весь коментар
04.10.2024 18:50
Моя сусідка швиденько смертельно(!) захворіла. Поїхала в штати лікуватися. Опікун - її чоловік.. Хата продається. Недорого.
показати весь коментар
04.10.2024 18:53
А тобі цце не дає спокою???ти б хотіло шоб сосідка померла а сосіда вбило на війні???
показати весь коментар
04.10.2024 19:17
- За що сидиш?
- За добрі справи.
- Які саме?
- Робив чоловікам член до землі.
- Яким чином?
- Рубав ноги по яйця.
показати весь коментар
04.10.2024 18:54
О времена. Уже за деньги инвалидами людей делают
показати весь коментар
04.10.2024 19:00
в цій ситуації головне, що саме зевлада, своїми ідіоцькими законами та постановами зробила таку вакханалію з призовом!!!!
а саме;
не проголосували стан війни, бо не захотіли відірвати свої сраки від депутацьких крісел!!!!
відміна самого розуміння що воювати мають всі, без винятку!!!!!
безкарність тупих а подекуди проросійських командирів
безкарність працівників тцк!!!! а так як тцк в Україні не існує взагалі, так само як поліції,
то це зветься наданням повноважень незаконним озброєним формуванням!!!!
майже відкрита інформація, кому, куда та скільки потрібно нести, і з цим зелені не можуть впоратися вже третій рік.
закривають лиш (неугодних) або для відосика для лохторату!!!!
в тцк сулужать лиш інваліди або жінки...
це сказало якесь мурло на лавочці в парку чи верховний головнокомандувач???
а без пізниці хо сказав!!! бо на ці слова чи наказ забито те чим клован грав на роялі!!!!!
бо я не бачу в тцк лиш інвалідів, і не бачу у них цицьок!!!!
ось чому дивани та шухляди набиті валютою
показати весь коментар
04.10.2024 19:00
Судя по фото, на одну четверть она патриотка, а на 3/4 таки продалась Омерике!
показати весь коментар
04.10.2024 19:01
давно работает...старыми брала)))
показати весь коментар
04.10.2024 19:07
Звідки така цифра 29 ???
показати весь коментар
04.10.2024 19:04
за 30 штук тебе в армии отдельную казарму с писаршей выделят!))))
показати весь коментар
04.10.2024 19:06
Це якась туфиа.. за 30 тисяч тебе митника через кордон на руках перенесуть
показати весь коментар
04.10.2024 19:19
поспішив хлопець. А міг би дочекатись економічного бронювання.
показати весь коментар
04.10.2024 19:59
Уявіть скільки часу поліцай витратив аби ті всі купюри порозкладати гарненько рядочками заради однієї фотки
показати весь коментар
04.10.2024 20:13
На Хмельниччині ДБР викрило керівницю обласного МСЕК та її сина на незаконному збагачені на мільйони доларів
https://ngp-ua.info/2024/10/74706
https://ngp-ua.info/2024/10/74706
показати весь коментар
05.10.2024 00:52
 
 