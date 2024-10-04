У Харкові затримали жінку, яка за 29 тис. доларів допомагала чоловікам оформлювати фейкову інвалідність, - прокуратура. ФОТОрепортаж

У Харкові жінка за 29 тис. доларів допомагала чоловікам оформлювати фейкову інвалідність для уникнення служби в армії. Її затримали та взяти під варту.

Про це повідомила пресслужба Харківської обласної прокуратури, інформує Цензор.НЕТ.

За даними слідчих, харківʼянка допомагала чоловікам уникнути служби в армії. Їм вона розповідала, що нібито має тісні стосунки з лікарями медичних закладів міста Харкова та може "допомогти" з проходженням військово-лікарської комісії.

За свою "роботу" вона оголошувала суму у розмірі 29 тис. доларів США. За цю суму її "клієнтам" мали безперешкодно оформити другу групу інвалідності, що дозволило б виїхати за кордон.

Правоохоронці затримали жінку під час отримання обумовленої суми грошей в одному з кафе Харкова. Перевіряється також причетність інших осіб до вказаної "схеми". Слідство триває.

56-річній харківʼянці повідомлено про підозру за фактом одержання неправомірної вигоди за вплив на прийняття рішення особою, уповноваженою на виконання функцій держави, поєднаного з вимаганням (ч. 3 ст. 369-2 КК України).

"Суд задовольнив клопотання сторони обвинувачення: підозрюваній обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою з правом внесення застави у сумі 1 211 200 гривень. Жінці загрожує до восьми років позбавлення волі з конфіскацією майна", - повідомили в облпрокуратурі.

