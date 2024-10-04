РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
12568 посетителей онлайн
Новости Фото
8 280 22

В Харькове задержала женщина, которая за 29 тыс. долларов помогала мужчинам оформлять фейковую инвалидность, - прокуратура. ФОТОРЕПОРТАЖ

В Харькове женщина за 29 тыс. долларов помогала мужчинам оформлять фейковую инвалидность для избежания службы в армии. Ее задержали и взяли под стражу.

Об этом сообщила пресс-служба Харьковской областной прокуратуры, информирует Цензор.НЕТ.

По данным следователей, харьковчанка помогала мужчинам избежать службы в армии. Им она рассказывала, что якобы имеет тесные отношения с врачами медицинских учреждений города Харькова и может "помочь" с прохождением военно-врачебной комиссии.

У Харкові затримали жінку, яка за 29 тис. доларів допомагала чоловікам оформлювати фейкову інвалідність

За свою "работу" она объявляла сумму в размере 29 тыс. долларов США. За эту сумму ее "клиентам" должны были беспрепятственно оформить вторую группу инвалидности, что позволило бы выехать за границу.

Правоохранители задержали женщину во время получения оговоренной суммы денег в одном из кафе Харькова. Проверяется также причастность других лиц к указанной "схеме". Следствие продолжается.

У Харкові затримали жінку, яка за 29 тис. доларів допомагала чоловікам оформлювати фейкову інвалідність

56-летней харьковчанке сообщено о подозрении по факту получения неправомерной выгоды за влияние на принятие решения лицом, уполномоченным на выполнение функций государства, соединенного с вымогательством (ч. 3 ст. 369-2 УК Украины).

У Харкові затримали жінку, яка за 29 тис. доларів допомагала чоловікам оформлювати фейкову інвалідність

"Суд удовлетворил ходатайство стороны обвинения: подозреваемой избрана мера пресечения в виде содержания под стражей с правом внесения залога в сумме 1 211 200 гривен. Женщине грозит до восьми лет лишения свободы с конфискацией имущества", - сообщили в облпрокуратуре.

Читайте также: Будут судить "неудачника"-правоохранителя, который трижды пытался переправить через границу двух уклонистов, - ГБР

Автор: 

взятка (6216) Харьков (7719) уклонисты (1042)
Поделиться:
Подытожить:
Топ комментарии
+11
Хера собі .ставки ростуть
показать весь комментарий
04.10.2024 18:42 Ответить
+6
Шо ж так дорого? Де Антимонопольний Комітет?
показать весь комментарий
04.10.2024 18:54 Ответить
+3
Моя сусідка швиденько смертельно(!) захворіла. Поїхала в штати лікуватися. Опікун - її чоловік.. Хата продається. Недорого.
показать весь комментарий
04.10.2024 18:53 Ответить
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Хера собі .ставки ростуть
показать весь комментарий
04.10.2024 18:42 Ответить
Прайс 12тис.$ наче, хоча платник теж може сісти.
Оверпрайс 29тис це мабуть за терміновість, і ще безкоштовний мінет в подарунок
показать весь комментарий
04.10.2024 19:06 Ответить
Безкоштовний від 59-річної? Може вона приплатить за цю послугу?
показать весь комментарий
04.10.2024 19:12 Ответить
Багаторічний досвід не враховується?
показать весь комментарий
04.10.2024 19:42 Ответить
Порахував. Якщо всі бакси сотенними купюрами, то на столі 36 тисяч 200 доларів. Сума гривнями (по 200,) - 19 тисяч. Тобто, ще 450 доларів.

показать весь комментарий
04.10.2024 19:24 Ответить
життя дорожче
показать весь комментарий
04.10.2024 20:16 Ответить
забагато для Харкова
показать весь комментарий
04.10.2024 18:45 Ответить
Черговий пиндежььб.
показать весь комментарий
04.10.2024 18:50 Ответить
Моя сусідка швиденько смертельно(!) захворіла. Поїхала в штати лікуватися. Опікун - її чоловік.. Хата продається. Недорого.
показать весь комментарий
04.10.2024 18:53 Ответить
А тобі цце не дає спокою???ти б хотіло шоб сосідка померла а сосіда вбило на війні???
показать весь комментарий
04.10.2024 19:17 Ответить
Шо ж так дорого? Де Антимонопольний Комітет?
показать весь комментарий
04.10.2024 18:54 Ответить
- За що сидиш?
- За добрі справи.
- Які саме?
- Робив чоловікам член до землі.
- Яким чином?
- Рубав ноги по яйця.
показать весь комментарий
04.10.2024 18:54 Ответить
О времена. Уже за деньги инвалидами людей делают
показать весь комментарий
04.10.2024 19:00 Ответить
в цій ситуації головне, що саме зевлада, своїми ідіоцькими законами та постановами зробила таку вакханалію з призовом!!!!
а саме;
не проголосували стан війни, бо не захотіли відірвати свої сраки від депутацьких крісел!!!!
відміна самого розуміння що воювати мають всі, без винятку!!!!!
безкарність тупих а подекуди проросійських командирів
безкарність працівників тцк!!!! а так як тцк в Україні не існує взагалі, так само як поліції,
то це зветься наданням повноважень незаконним озброєним формуванням!!!!
майже відкрита інформація, кому, куда та скільки потрібно нести, і з цим зелені не можуть впоратися вже третій рік.
закривають лиш (неугодних) або для відосика для лохторату!!!!
в тцк сулужать лиш інваліди або жінки...
це сказало якесь мурло на лавочці в парку чи верховний головнокомандувач???
а без пізниці хо сказав!!! бо на ці слова чи наказ забито те чим клован грав на роялі!!!!!
бо я не бачу в тцк лиш інвалідів, і не бачу у них цицьок!!!!
ось чому дивани та шухляди набиті валютою
показать весь комментарий
04.10.2024 19:00 Ответить
Судя по фото, на одну четверть она патриотка, а на 3/4 таки продалась Омерике!
показать весь комментарий
04.10.2024 19:01 Ответить
давно работает...старыми брала)))
показать весь комментарий
04.10.2024 19:07 Ответить
Звідки така цифра 29 ???
показать весь комментарий
04.10.2024 19:04 Ответить
за 30 штук тебе в армии отдельную казарму с писаршей выделят!))))
показать весь комментарий
04.10.2024 19:06 Ответить
Це якась туфиа.. за 30 тисяч тебе митника через кордон на руках перенесуть
показать весь комментарий
04.10.2024 19:19 Ответить
поспішив хлопець. А міг би дочекатись економічного бронювання.
показать весь комментарий
04.10.2024 19:59 Ответить
Уявіть скільки часу поліцай витратив аби ті всі купюри порозкладати гарненько рядочками заради однієї фотки
показать весь комментарий
04.10.2024 20:13 Ответить
На Хмельниччині ДБР викрило керівницю обласного МСЕК та її сина на незаконному збагачені на мільйони доларів
https://ngp-ua.info/2024/10/74706
показать весь комментарий
05.10.2024 00:52 Ответить
 
 