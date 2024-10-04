В Харькове задержала женщина, которая за 29 тыс. долларов помогала мужчинам оформлять фейковую инвалидность, - прокуратура. ФОТОРЕПОРТАЖ
В Харькове женщина за 29 тыс. долларов помогала мужчинам оформлять фейковую инвалидность для избежания службы в армии. Ее задержали и взяли под стражу.
Об этом сообщила пресс-служба Харьковской областной прокуратуры, информирует Цензор.НЕТ.
По данным следователей, харьковчанка помогала мужчинам избежать службы в армии. Им она рассказывала, что якобы имеет тесные отношения с врачами медицинских учреждений города Харькова и может "помочь" с прохождением военно-врачебной комиссии.
За свою "работу" она объявляла сумму в размере 29 тыс. долларов США. За эту сумму ее "клиентам" должны были беспрепятственно оформить вторую группу инвалидности, что позволило бы выехать за границу.
Правоохранители задержали женщину во время получения оговоренной суммы денег в одном из кафе Харькова. Проверяется также причастность других лиц к указанной "схеме". Следствие продолжается.
56-летней харьковчанке сообщено о подозрении по факту получения неправомерной выгоды за влияние на принятие решения лицом, уполномоченным на выполнение функций государства, соединенного с вымогательством (ч. 3 ст. 369-2 УК Украины).
"Суд удовлетворил ходатайство стороны обвинения: подозреваемой избрана мера пресечения в виде содержания под стражей с правом внесения залога в сумме 1 211 200 гривен. Женщине грозит до восьми лет лишения свободы с конфискацией имущества", - сообщили в облпрокуратуре.
Оверпрайс 29тис це мабуть за терміновість, і ще безкоштовний мінет в подарунок
- За добрі справи.
- Які саме?
- Робив чоловікам член до землі.
- Яким чином?
- Рубав ноги по яйця.
а саме;
не проголосували стан війни, бо не захотіли відірвати свої сраки від депутацьких крісел!!!!
відміна самого розуміння що воювати мають всі, без винятку!!!!!
безкарність тупих а подекуди проросійських командирів
безкарність працівників тцк!!!! а так як тцк в Україні не існує взагалі, так само як поліції,
то це зветься наданням повноважень незаконним озброєним формуванням!!!!
майже відкрита інформація, кому, куда та скільки потрібно нести, і з цим зелені не можуть впоратися вже третій рік.
закривають лиш (неугодних) або для відосика для лохторату!!!!
в тцк сулужать лиш інваліди або жінки...
це сказало якесь мурло на лавочці в парку чи верховний головнокомандувач???
а без пізниці хо сказав!!! бо на ці слова чи наказ забито те чим клован грав на роялі!!!!!
бо я не бачу в тцк лиш інвалідів, і не бачу у них цицьок!!!!
ось чому дивани та шухляди набиті валютою
