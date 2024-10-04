РУС
Будут судить "неудачника"-правоохранителя, который трижды пытался переправить через границу двух уклонистов, - ГБР

По материалам ГБР будут судить "неудачника"-правоохранителя, который трижды пытался переправить через границу двух военнообязанных. Ему грозит до 9 лет с конфискацией имущества.

Об этом сообщила пресс-служба ГБР, передает Цензор.НЕТ.

Первая попытка

В январе к правоохранителю обратились двое жителей Тернопольщины, которые хотели незаконно попасть в Европу. Он заверил, что сможет организовать их выезд за $12 000 с каждого.

После получения денег правоохранитель сообщил, что мужчинам нужно выехать в Черновцы и там ждать указаний. Однако запланированной переправы не произошло и они вернулись домой.

Вторая попытка

Через месяц правоохранитель спланировал переправку на территории Закарпатья. "Клиенты" прибыли в Ужгород, откуда выехали в село вблизи пограничного пункта пропуска. Однако их остановили пограничники и составили админпротокол.

Третья попытка

В третий раз правоохранитель попытался переправить "клиентов" в Молдову через Одесскую область. В Одессе мужчин ждал сообщник, который отвез их к госгранице и показал тропу через болотистую местность. Мужчины побоялись утонуть в болоте, поэтому вернулись домой и потребовали вернуть деньги.

Правоохоронець тричі намагався переправити через кордон двох ухилянтів
Правоохоронець тричі намагався переправити через кордон двох ухилянтів
Правоохоронець тричі намагався переправити через кордон двох ухилянтів

Как поймали злоумышленника и что ему грозит

30 апреля, во время возвращения клиентам части средств в сумме 15 тыс. долларов США, правоохранителя задержали сотрудники ГБР совместно с военной контрразведкой СБУ и Нацполицией. Его обвиняют в организации незаконной переправки лиц через государственную границу (ч. 3 ст. 332 УК Украины).

Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до 9 лет с конфискацией имущества.

Правоохранитель уже уволен с работы. Также наложен арест на его имущество: квартиру и земельный участок стоимостью более 1,5 млн грн.

Расследование в отношении сообщника выделено в отдельное уголовное производство.

А "невдах" верховного головнокомандувача, головнокомандувача, генералів, які здають территорії Україну пуйлу щодня, не будуть судити?
Ловят только тех, кто выбивается из схемы - или работает мимо кассы, или берет не по ранжиру, или не передает "десятину" выше. Система пашет, колесики крутятся, бабло течет рекой. И еще при этом нам говорят что нет денег на солдат и на вооружение.
Як місцевий, то злісний рецидивіст, а як правоохоронець, то одразу невдаха. )))
Вдача повернулась дупою - якісь мандрівники - бумеранги
Двіччі давали можливість відточити свою майстерність..
15 тис. доларів... от невдаха!
депутати по 6 лям кешом в хаті, а тут 15к доларів, фу не цікаво, давай наступну серію.
Скільки лохів заплатили гроші і попались,скільки втонули в Тисі і т.д.Було б гарно якби мобілізували всіх 3-х,2 ухилянта і поліцай-лузер.
Кому це -- "нам говорят что нет денег на солдат и на вооружение." -- кацапам??
Вас кацапов просто посылают на@ер. Счастливого пути и скатертью дорога. Адью.
Та пацан просто к успєху шол, як інші, але не пофартило.
Цей правоохоронець став «невдахою» тільки тому що його викрили? Всі інші йому подібні правоохоронці фартові?
