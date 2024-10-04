Будут судить "неудачника"-правоохранителя, который трижды пытался переправить через границу двух уклонистов, - ГБР

По материалам ГБР будут судить "неудачника"-правоохранителя, который трижды пытался переправить через границу двух военнообязанных. Ему грозит до 9 лет с конфискацией имущества.

Об этом сообщила пресс-служба ГБР, передает Цензор.НЕТ.

Первая попытка

В январе к правоохранителю обратились двое жителей Тернопольщины, которые хотели незаконно попасть в Европу. Он заверил, что сможет организовать их выезд за $12 000 с каждого.

После получения денег правоохранитель сообщил, что мужчинам нужно выехать в Черновцы и там ждать указаний. Однако запланированной переправы не произошло и они вернулись домой.

Вторая попытка

Через месяц правоохранитель спланировал переправку на территории Закарпатья. "Клиенты" прибыли в Ужгород, откуда выехали в село вблизи пограничного пункта пропуска. Однако их остановили пограничники и составили админпротокол.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": В Хмельницкой области разоблачили руководительницу МСЭК и ее сына на незаконном обогащении на миллионы долларов. ФОТО

Третья попытка

В третий раз правоохранитель попытался переправить "клиентов" в Молдову через Одесскую область. В Одессе мужчин ждал сообщник, который отвез их к госгранице и показал тропу через болотистую местность. Мужчины побоялись утонуть в болоте, поэтому вернулись домой и потребовали вернуть деньги.







Как поймали злоумышленника и что ему грозит

30 апреля, во время возвращения клиентам части средств в сумме 15 тыс. долларов США, правоохранителя задержали сотрудники ГБР совместно с военной контрразведкой СБУ и Нацполицией. Его обвиняют в организации незаконной переправки лиц через государственную границу (ч. 3 ст. 332 УК Украины).

Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до 9 лет с конфискацией имущества.

Правоохранитель уже уволен с работы. Также наложен арест на его имущество: квартиру и земельный участок стоимостью более 1,5 млн грн.

Также читайте: На Полтавщине ГБР разоблачила чиновника ГСЧС, который организовал бизнес по переправке мужчин за границу

Расследование в отношении сообщника выделено в отдельное уголовное производство.