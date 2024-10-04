УКР
1 933 11

Судитимуть "невдаху"-правоохоронця, який тричі намагався переправити через кордон двох ухилянтів, - ДБР

За матеріалами ДБР судитимуть "невдаху"-правоохоронця, який тричі намагався переправити через кордон двох військовозобов’язаних. Йому загрожує до 9 років з конфіскацією майна.

Про це повідомила пресслужба ДБР, передає Цензор.НЕТ.

 Перша спроба

У січні до правоохоронця звернулися двоє мешканців Тернопільщини, які хотіли незаконно потрапити до Європи. Він запевнив, що зможе організувати їх виїзд за $12 000 з кожного.

 Після отримання грошей правоохоронець повідомив, що чоловікам потрібно виїхати до Чернівців і там чекати вказівок. Однак запланованої переправи не відбулося і вони повернулися додому.

Друга спроба

Через місяць правоохоронець спланував переправлення на території Закарпаття. "Клієнти" прибули до Ужгорода, звідки виїхали у село поблизу прикордонного пункту пропуску. Однак їх зупинили прикордонники та склали адмінпротокол.

Третя спроба

Втретє правоохоронець спробував переправити "клієнтів" до Молдови через Одещину. В Одесі на чоловіків чекав спільник, який відвіз їх до держкордону і показав стежку через болотисту місцевість. Чоловіки злякалися потонути у болоті, тому повернулися додому і почали вимагати повернути гроші.

Правоохоронець тричі намагався переправити через кордон двох ухилянтів
Правоохоронець тричі намагався переправити через кордон двох ухилянтів
Правоохоронець тричі намагався переправити через кордон двох ухилянтів

Як спіймали зловмисника і що йому загрожує

30 квітня, під час повернення клієнтам частини коштів у сумі 15 тис. доларів США, правоохоронця затримали працівники ДБР спільно з військовою контррозвідкою СБУ та Нацполіцією. Його обвинувачують в організації незаконного переправлення осіб через державний кордон (ч. 3 ст. 332 КК України).

Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк до 9 років з конфіскацією майна.

Правоохоронця вже звільнено з роботи. Також накладено арешт на його майно: квартиру та земельну ділянку вартістю понад 1,5 млн грн.

Розслідування щодо спільника виділене в окреме кримінальне провадження.

ДБР (3700) ухилянти (1113)
+4
А "невдах" верховного головнокомандувача, головнокомандувача, генералів, які здають территорії Україну пуйлу щодня, не будуть судити?
показати весь коментар
04.10.2024 16:01 Відповісти
+4
Ловят только тех, кто выбивается из схемы - или работает мимо кассы, или берет не по ранжиру, или не передает "десятину" выше. Система пашет, колесики крутятся, бабло течет рекой. И еще при этом нам говорят что нет денег на солдат и на вооружение.
показати весь коментар
04.10.2024 16:19 Відповісти
+2
Як місцевий, то злісний рецидивіст, а як правоохоронець, то одразу невдаха. )))
показати весь коментар
04.10.2024 16:31 Відповісти
Вдача повернулась дупою - якісь мандрівники - бумеранги
показати весь коментар
04.10.2024 16:02 Відповісти
Двіччі давали можливість відточити свою майстерність..
показати весь коментар
04.10.2024 16:03 Відповісти
15 тис. доларів... от невдаха!
депутати по 6 лям кешом в хаті, а тут 15к доларів, фу не цікаво, давай наступну серію.
показати весь коментар
04.10.2024 16:15 Відповісти
Скільки лохів заплатили гроші і попались,скільки втонули в Тисі і т.д.Було б гарно якби мобілізували всіх 3-х,2 ухилянта і поліцай-лузер.
показати весь коментар
04.10.2024 16:17 Відповісти
Кому це -- "нам говорят что нет денег на солдат и на вооружение." -- кацапам??
показати весь коментар
04.10.2024 16:29 Відповісти
Вас кацапов просто посылают на@ер. Счастливого пути и скатертью дорога. Адью.
показати весь коментар
04.10.2024 16:38 Відповісти
Та пацан просто к успєху шол, як інші, але не пофартило.
показати весь коментар
04.10.2024 16:37 Відповісти
Цей правоохоронець став «невдахою» тільки тому що його викрили? Всі інші йому подібні правоохоронці фартові?
показати весь коментар
04.10.2024 17:18 Відповісти
 
 