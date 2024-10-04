Судитимуть "невдаху"-правоохоронця, який тричі намагався переправити через кордон двох ухилянтів, - ДБР

За матеріалами ДБР судитимуть "невдаху"-правоохоронця, який тричі намагався переправити через кордон двох військовозобов’язаних. Йому загрожує до 9 років з конфіскацією майна.

Про це повідомила пресслужба ДБР, передає Цензор.НЕТ.

Перша спроба

У січні до правоохоронця звернулися двоє мешканців Тернопільщини, які хотіли незаконно потрапити до Європи. Він запевнив, що зможе організувати їх виїзд за $12 000 з кожного.

Після отримання грошей правоохоронець повідомив, що чоловікам потрібно виїхати до Чернівців і там чекати вказівок. Однак запланованої переправи не відбулося і вони повернулися додому.

Друга спроба

Через місяць правоохоронець спланував переправлення на території Закарпаття. "Клієнти" прибули до Ужгорода, звідки виїхали у село поблизу прикордонного пункту пропуску. Однак їх зупинили прикордонники та склали адмінпротокол.

Третя спроба

Втретє правоохоронець спробував переправити "клієнтів" до Молдови через Одещину. В Одесі на чоловіків чекав спільник, який відвіз їх до держкордону і показав стежку через болотисту місцевість. Чоловіки злякалися потонути у болоті, тому повернулися додому і почали вимагати повернути гроші.







Як спіймали зловмисника і що йому загрожує

30 квітня, під час повернення клієнтам частини коштів у сумі 15 тис. доларів США, правоохоронця затримали працівники ДБР спільно з військовою контррозвідкою СБУ та Нацполіцією. Його обвинувачують в організації незаконного переправлення осіб через державний кордон (ч. 3 ст. 332 КК України).

Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк до 9 років з конфіскацією майна.

Правоохоронця вже звільнено з роботи. Також накладено арешт на його майно: квартиру та земельну ділянку вартістю понад 1,5 млн грн.

Розслідування щодо спільника виділене в окреме кримінальне провадження.