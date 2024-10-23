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Готовили теракт: СБУ задержала двух агентов ГРУ РФ. ВИДЕО+ФОТО

В Киеве задержали двух агентов военной разведки РФ, готовивших теракт.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу СБУ.

Они должны были подготовить самодельное взрывное устройство и взорвать его в одном из многолюдных мест столицы Украины.

"По данным контрразведки СБУ, целью рашистов было максимальное количество погибших среди гражданского населения Киева для распространения панических настроений среди граждан. Для совершения теракта разведка рф дистанционно завербовала 20-летнюю жительницу Запорожья, которая искала "легких" заработков в Телеграм-каналах. После вербовки агент получила от оккупантов подробные инструкции относительно способов изготовления взрывного устройства из подручных компонентов", - говорится в сообщении.

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Женщина использовала два мобильных телефона, к которым нужно было подключить детонатор с пластидом, который должна была достать из замаскированного тайника. Его геолокацию оккупанты планировали "сбросить" девушке накануне теракта.

Установлено, что агент была на связи с кадровым сотрудником российского ГРУ, который находился на временно захваченной части территории Запорожской области.

К сотрудничеству с агрессором агент привлекла своего 26-летнего сожителя. Перед совершением теракта оба фигуранта должны были выполнить "контрольное" задание российской спецслужбы: поджечь несколько единиц военной техники ВСУ в районе Запорожья.

Контрразведка СБУ задержала предателей "на горячем", когда те пытались поджечь боевую машину пехоты, которая выполняла задачи на южном фронте.

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У задержанных изъяты орудия преступления и мобильные телефоны с доказательствами подрывной деятельности в пользу РФ.

Им сообщено о подозрении по ч. 2 ст. 28, ч. 2 ст. 111 Уголовного кодекса Украины (государственная измена, совершенная по предварительному сговору группой лиц в условиях военного положения).

Сейчас они находятся под стражей без права внесения залога. Им грозит пожизненное заключение с конфискацией имущества.

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Готували теракт у Києві: СБУ затримала двох агентів РФ
Готували теракт у Києві: СБУ затримала двох агентів РФ
Готували теракт у Києві: СБУ затримала двох агентів РФ
Готували теракт у Києві: СБУ затримала двох агентів РФ
Готували теракт у Києві: СБУ затримала двох агентів РФ
Готували теракт у Києві: СБУ затримала двох агентів РФ
Готували теракт у Києві: СБУ затримала двох агентів РФ

Автор: 

Киев (25685) СБУ (20049) теракт (2314)


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Топ комментарии
+9
Позаливати цим гнидам оте що вони заливали у пельки та всі іньші дірки...
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23.10.2024 10:12 Ответить
+6
Хотілося б щоб зловили і ту гниду, яка вибухівку передавала... Молодці!
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23.10.2024 10:23 Ответить
+5
Респект контрикам!...
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23.10.2024 10:14 Ответить
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Правила форума Совет форумчан
таких надо на обмен отправлять, с добровольным отказом от гражданства
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23.10.2024 10:12 Ответить
Таких тварюк потрібно вішати , обох 😡
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23.10.2024 11:25 Ответить
Позаливати цим гнидам оте що вони заливали у пельки та всі іньші дірки...
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23.10.2024 10:12 Ответить
Респект контрикам!...
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23.10.2024 10:14 Ответить
Ісусики перед розп'яттям.
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23.10.2024 10:16 Ответить
Хотілося б щоб зловили і ту гниду, яка вибухівку передавала... Молодці!
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23.10.2024 10:23 Ответить
і встановити "замаскований схрон" та того, хто його обладнав
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23.10.2024 10:25 Ответить
за шо вже чалилася ця шмара раніше? ст.ст.308, 309 КК України? ****** певно з тієї ж партії
за характером розмови та висловлювань чиста з/к, у свої 20-ть
ідеальний контингент для ворожої пі@арської розвідки
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23.10.2024 10:24 Ответить
Ето только начало. Если те кто думает что капитулировав сразу прекратятся жертвы и война сильно ошибаются. Цель ***** ето погрузить Украину в терракты, хаос и голод, чтобы Запад приполз к ***** на коленях и умолял его забрать уже всю оставшуюся Украину себе и навести хоть какой то порядок пускай даже с концлагерями.
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23.10.2024 10:35 Ответить
Ох і братимуть її там. Та й того Педро теж.
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23.10.2024 11:03 Ответить
даммам?
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23.10.2024 11:40 Ответить
 
 