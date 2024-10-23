Готовили теракт: СБУ задержала двух агентов ГРУ РФ. ВИДЕО+ФОТО

В Киеве задержали двух агентов военной разведки РФ, готовивших теракт.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу СБУ.

Они должны были подготовить самодельное взрывное устройство и взорвать его в одном из многолюдных мест столицы Украины.

"По данным контрразведки СБУ, целью рашистов было максимальное количество погибших среди гражданского населения Киева для распространения панических настроений среди граждан. Для совершения теракта разведка рф дистанционно завербовала 20-летнюю жительницу Запорожья, которая искала "легких" заработков в Телеграм-каналах. После вербовки агент получила от оккупантов подробные инструкции относительно способов изготовления взрывного устройства из подручных компонентов", - говорится в сообщении.

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Женщина использовала два мобильных телефона, к которым нужно было подключить детонатор с пластидом, который должна была достать из замаскированного тайника. Его геолокацию оккупанты планировали "сбросить" девушке накануне теракта.

Установлено, что агент была на связи с кадровым сотрудником российского ГРУ, который находился на временно захваченной части территории Запорожской области.

К сотрудничеству с агрессором агент привлекла своего 26-летнего сожителя. Перед совершением теракта оба фигуранта должны были выполнить "контрольное" задание российской спецслужбы: поджечь несколько единиц военной техники ВСУ в районе Запорожья.

Контрразведка СБУ задержала предателей "на горячем", когда те пытались поджечь боевую машину пехоты, которая выполняла задачи на южном фронте.

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У задержанных изъяты орудия преступления и мобильные телефоны с доказательствами подрывной деятельности в пользу РФ.

Им сообщено о подозрении по ч. 2 ст. 28, ч. 2 ст. 111 Уголовного кодекса Украины (государственная измена, совершенная по предварительному сговору группой лиц в условиях военного положения).

Сейчас они находятся под стражей без права внесения залога. Им грозит пожизненное заключение с конфискацией имущества.

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