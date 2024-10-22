Наводили ракеты на 5 областей Украины: СБУ разоблачила агентурную пару ФСБ РФ. ФОТОрепортаж

В Краматорске задержали пару агентов ФСБ РФ, которые корректировали удары рашистов по Донецкой, Киевской, Черниговской, Полтавской и Черкасской областях.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу СБУ.

Так, задержанными оказались 27-летний рецидивист, бывший наркоторговец из Краматорска и его 34-летняя сожительница.

"Вместе они искали быстрый заработок в Телеграм-каналах, где на них вышел представитель фсб и предложил деньги в обмен на сотрудничество. По его указанию агенты ездили по регионам как "семейная пара", собирая координаты для ракетно-бомбовых и дроновых атак рф. Кроме того, во время воздушных ударов агрессора фигуранты должны были отследить геолокации ПВО, а в случае "прилетов" - уточнять их последствия", - говорится в сообщении.

Установлено, что во время переездов в разные города Украины они арендовали квартиры с видом на потенциальные цели. После заселения они устанавливали в окнах помещений мобильные телефоны с дополнительными средствами питания, которые в онлайн-режиме транслировали изображения для рашистов.

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СБУ вовремя разоблачила российских агентов, задокументировала их преступления и задержала в Краматорске, куда те вернулись, чтобы продолжать работу на РФ.

У них изъяты все мобильные телефоны, которые они устанавливали в "наблюдательных пунктах" в разных областях Украины.

Сейчас им сообщено о подозрении по ч. 2 ст. 111 Уголовного кодекса Украины (государственная измена, совершенная в условиях военного положения). Злоумышленники находятся под стражей. Им грозит пожизненное заключение с конфискацией имущества.









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