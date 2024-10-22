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Наводили ракеты на 5 областей Украины: СБУ разоблачила агентурную пару ФСБ РФ. ФОТОрепортаж

В Краматорске задержали пару агентов ФСБ РФ, которые корректировали удары рашистов по Донецкой, Киевской, Черниговской, Полтавской и Черкасской областях.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу СБУ.

Так, задержанными оказались 27-летний рецидивист, бывший наркоторговец из Краматорска и его 34-летняя сожительница.

"Вместе они искали быстрый заработок в Телеграм-каналах, где на них вышел представитель фсб и предложил деньги в обмен на сотрудничество. По его указанию агенты ездили по регионам как "семейная пара", собирая координаты для ракетно-бомбовых и дроновых атак рф. Кроме того, во время воздушных ударов агрессора фигуранты должны были отследить геолокации ПВО, а в случае "прилетов" - уточнять их последствия", - говорится в сообщении.

Установлено, что во время переездов в разные города Украины они арендовали квартиры с видом на потенциальные цели. После заселения они устанавливали в окнах помещений мобильные телефоны с дополнительными средствами питания, которые в онлайн-режиме транслировали изображения для рашистов.

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СБУ вовремя разоблачила российских агентов, задокументировала их преступления и задержала в Краматорске, куда те вернулись, чтобы продолжать работу на РФ.

У них изъяты все мобильные телефоны, которые они устанавливали в "наблюдательных пунктах" в разных областях Украины.

Сейчас им сообщено о подозрении по ч. 2 ст. 111 Уголовного кодекса Украины (государственная измена, совершенная в условиях военного положения). Злоумышленники находятся под стражей. Им грозит пожизненное заключение с конфискацией имущества.

СБУ затримала агентурну пару ФСБ, яка наводила ракети на 5 областей України
СБУ затримала агентурну пару ФСБ, яка наводила ракети на 5 областей України
СБУ затримала агентурну пару ФСБ, яка наводила ракети на 5 областей України
СБУ затримала агентурну пару ФСБ, яка наводила ракети на 5 областей України

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Автор: 

Краматорськ (2306) СБУ (20048)


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Чергові мерзенні гниди...
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22.10.2024 11:15 Ответить
гниди чи переселені кацапи- то какій разницей, але тему фінансування не розкрито, хоча готівка є на фото...
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22.10.2024 12:14 Ответить
На кой їх увязнювати? Рашистам вони не потрібні - використаний матеріал. Нам також
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22.10.2024 11:30 Ответить
а шото за штука на телефоні ?
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22.10.2024 11:30 Ответить
Вентилятор. бо телефон постійно увімкнений.
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22.10.2024 11:44 Ответить
на гіляку дибілів !!!
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22.10.2024 11:58 Ответить
таких пацюків потрібно знищувати, бажано на розмінуванні...
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22.10.2024 12:12 Ответить
на фото немалі гроші. Не так і вчасно їх викрили і заарештували. Скільки вони здали, що їм встигли заплатити, яким чином вони отримали готівку? Ладно, гривню в банкоматі. Але доллар - з рахунку в банку зняли чи хтось приніс? Хто? Скільки таких агентів кожну мить вербують росіяне. Хоч би одного пристрелили, як побігшого при затриманні і показали по всім новинам (ай-ай-ай, ну треба ж таке сталося....), мабуть поменшало б бажаючих. Бо знали б, що отримають кулю замість СІЗО. І малолітніх паліїв теж показувати треба с простреленими колінами.
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22.10.2024 12:29 Ответить
 
 