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СБУ и Нацполиция задержали 7 дельцов, пытавшихся торговать "трофейным" оружием рашистов. ФОТОрепортаж

Во время комплексных мероприятий в Днепре, а также в Закарпатской, Тернопольской и Житомирской областях задержаны семь подпольных торговцев оружием.

Об этом сообщила пресс-служба СБУ, информирует Цензор.НЕТ.

Среди изъятого у фигурантов - российские гранатометы "Шмель", автоматы Калашникова и более 3 кг взрывчатки.

В Днепре:

задержан местный предприниматель, который нелегально вывозил трофейное оружие из районов бывших боев на восточном фронте, чтобы продать криминалитету.

Для скрытого хранения средств поражения фигурант оборудовал схрон на территории своей СТО.

Также смотрите: Иностранец пытался вывезти боевое оружие из Украины в Евросоюз, его разоблачили на таможне. ФОТОрепортаж

Затримано чоловіків, які торгували трофейною зброєю
Затримано чоловіків, які торгували трофейною зброєю
Затримано чоловіків, які торгували трофейною зброєю

В Закарпатье:

на "горячем" задержан 50-летний житель Берегово, который пытался подпольно продать автоматическое оружие, боевые гранаты и крупную партию тротила.

Все это злоумышленник прятал в подземном тайнике, который обустроил в лесу вблизи своего частного дома.

В Тернопольской области:

разоблачены еще два дельца, которые предлагали трофейное оружие через специализированные интернет-форумы, а затем по почте отправляли его "заказчикам" как "автозапчасти".

Затримано чоловіків, які торгували трофейною зброєю
Затримано чоловіків, які торгували трофейною зброєю
Затримано чоловіків, які торгували трофейною зброєю
Затримано чоловіків, які торгували трофейною зброєю

В Житомирской области:

на нелегальной торговле оружием разоблачены трое жителей Коростеня, которые ранее привлекались к уголовной ответственности за кражи.

Сообщается, что фигуранты вывозили средства поражения из мест бывших боестолкновений на востоке Украины, где находились как "волонтеры", а затем продавали найденное вооружение через личные криминальные связи.

Смотрите также: Задержаны 7 поджигателей военных авто и объектов "УЗ" в 3 областях Украины, - СБУ. ФОТОРЕПОРТАЖ

"По материалам СБУ задержанным сообщено о подозрении по ч. 1 ст. 263 Уголовного кодекса Украины (незаконное обращение с оружием, боевыми припасами или взрывчатыми веществами). Злоумышленники находятся под стражей. Им грозит до 7 лет тюрьмы", - сообщили в СБУ.

Автор: 

оружие (10264) СБУ (20042) торговля (965)


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Замість того, щоби затримувати кацапських фсбешних попів та мерів колаборантів, за зброярів взялися. Ну, файно.
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21.10.2024 18:02 Ответить
Так "трофейного" или трофейного?
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21.10.2024 18:07 Ответить
ага вивозили - самі, через всі блок-пости))
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21.10.2024 18:08 Ответить
абдристович, спинженний по случаю в оп-і й захований там же за шторою рпг продать хотів )) тепер суху мівіну буде продавать, 2 камаза залишилось ))
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21.10.2024 18:33 Ответить
"Шмель" РПО-А, це реактивний вогнемет, а не гранатомет. Цензор фільтруйте інфу.
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21.10.2024 19:23 Ответить
перейшли дорогу
сбушним торгашам
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21.10.2024 19:43 Ответить
 
 