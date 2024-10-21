СБУ и Нацполиция задержали 7 дельцов, пытавшихся торговать "трофейным" оружием рашистов. ФОТОрепортаж
Во время комплексных мероприятий в Днепре, а также в Закарпатской, Тернопольской и Житомирской областях задержаны семь подпольных торговцев оружием.
Об этом сообщила пресс-служба СБУ, информирует Цензор.НЕТ.
Среди изъятого у фигурантов - российские гранатометы "Шмель", автоматы Калашникова и более 3 кг взрывчатки.
В Днепре:
задержан местный предприниматель, который нелегально вывозил трофейное оружие из районов бывших боев на восточном фронте, чтобы продать криминалитету.
Для скрытого хранения средств поражения фигурант оборудовал схрон на территории своей СТО.
В Закарпатье:
на "горячем" задержан 50-летний житель Берегово, который пытался подпольно продать автоматическое оружие, боевые гранаты и крупную партию тротила.
Все это злоумышленник прятал в подземном тайнике, который обустроил в лесу вблизи своего частного дома.
В Тернопольской области:
разоблачены еще два дельца, которые предлагали трофейное оружие через специализированные интернет-форумы, а затем по почте отправляли его "заказчикам" как "автозапчасти".
В Житомирской области:
на нелегальной торговле оружием разоблачены трое жителей Коростеня, которые ранее привлекались к уголовной ответственности за кражи.
Сообщается, что фигуранты вывозили средства поражения из мест бывших боестолкновений на востоке Украины, где находились как "волонтеры", а затем продавали найденное вооружение через личные криминальные связи.
"По материалам СБУ задержанным сообщено о подозрении по ч. 1 ст. 263 Уголовного кодекса Украины (незаконное обращение с оружием, боевыми припасами или взрывчатыми веществами). Злоумышленники находятся под стражей. Им грозит до 7 лет тюрьмы", - сообщили в СБУ.
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