СБУ и Нацполиция задержали 7 дельцов, пытавшихся торговать "трофейным" оружием рашистов. ФОТОрепортаж

Во время комплексных мероприятий в Днепре, а также в Закарпатской, Тернопольской и Житомирской областях задержаны семь подпольных торговцев оружием.

Об этом сообщила пресс-служба СБУ, информирует Цензор.НЕТ.

Среди изъятого у фигурантов - российские гранатометы "Шмель", автоматы Калашникова и более 3 кг взрывчатки.

В Днепре:

задержан местный предприниматель, который нелегально вывозил трофейное оружие из районов бывших боев на восточном фронте, чтобы продать криминалитету.

Для скрытого хранения средств поражения фигурант оборудовал схрон на территории своей СТО.

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В Закарпатье:

на "горячем" задержан 50-летний житель Берегово, который пытался подпольно продать автоматическое оружие, боевые гранаты и крупную партию тротила.

Все это злоумышленник прятал в подземном тайнике, который обустроил в лесу вблизи своего частного дома.

В Тернопольской области:

разоблачены еще два дельца, которые предлагали трофейное оружие через специализированные интернет-форумы, а затем по почте отправляли его "заказчикам" как "автозапчасти".









В Житомирской области:

на нелегальной торговле оружием разоблачены трое жителей Коростеня, которые ранее привлекались к уголовной ответственности за кражи.

Сообщается, что фигуранты вывозили средства поражения из мест бывших боестолкновений на востоке Украины, где находились как "волонтеры", а затем продавали найденное вооружение через личные криминальные связи.

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"По материалам СБУ задержанным сообщено о подозрении по ч. 1 ст. 263 Уголовного кодекса Украины (незаконное обращение с оружием, боевыми припасами или взрывчатыми веществами). Злоумышленники находятся под стражей. Им грозит до 7 лет тюрьмы", - сообщили в СБУ.