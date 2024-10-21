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СБУ та Нацполіція затримали 7 ділків, які намагалися торгувати "трофейною" зброєю рашистів. ФОТОрепортаж

Під час комплексних заходів у Дніпрі, а також у Закарпатській, Тернопільській та Житомирській областях затримано сімох підпільних торгівців зброєю.

Про це повідомила пресслужба СБУ, інформує Цензор.НЕТ.

Серед вилученого у фігурантів – російські гранатомети "Джміль", автомати Калашникова та понад 3 кг вибухівки.

У Дніпрі:

затримано місцевого підприємця, який нелегально вивозив трофейну зброю з районів колишніх боїв на східному фронті, щоб продати криміналітету.

Для прихованого зберігання засобів ураження фігурант обладнав схрон на території своєї СТО.

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Затримано чоловіків, які торгували трофейною зброєю
Затримано чоловіків, які торгували трофейною зброєю
Затримано чоловіків, які торгували трофейною зброєю

На Закарпатті:

на "гарячому" затримано 50-річного мешканця Берегово, який намагався підпільно продати автоматичну зброю, бойові гранати та велику партію тротилу.

Усе це зловмисник ховав у підземному тайнику, який облаштував у лісі поблизу свого приватного будинку.

На Тернопільщині:

викрито ще двох ділків, що пропонували трофейну зброю через спеціалізовані інтернет-форуми, а потім поштою відправляли її "замовникам" як "автозапчастини".

Затримано чоловіків, які торгували трофейною зброєю
Затримано чоловіків, які торгували трофейною зброєю
Затримано чоловіків, які торгували трофейною зброєю
Затримано чоловіків, які торгували трофейною зброєю

 На Житомирщині:

на нелегальній торгівлі зброєю викрито трьох мешканців Коростеня, які раніше притягувалися до кримінальної відповідальності за крадіжки.

Повідомляється, що фігуранти вивозили засоби ураження з місць колишніх боєзіткнень на сході України, де перебували як "волонтери", а потім продавали знайдене озброєння через особисті кримінальні зв’язки.

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"За матеріалами СБУ затриманим повідомлено про підозру за ч. 1 ст. 263 Кримінального кодексу України (незаконне поводження зі зброєю, бойовими припасами або вибуховими речовинами). Зловмисники перебувають під вартою. Їм загрожує до 7 років тюрми", -  повідомили в СБУ.

Автор: 

зброя (7535) СБУ (12979) торгівля (1344)


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Замість того, щоби затримувати кацапських фсбешних попів та мерів колаборантів, за зброярів взялися. Ну, файно.
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21.10.2024 18:02 Відповісти
Так "трофейного" или трофейного?
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21.10.2024 18:07 Відповісти
ага вивозили - самі, через всі блок-пости))
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21.10.2024 18:08 Відповісти
абдристович, спинженний по случаю в оп-і й захований там же за шторою рпг продать хотів )) тепер суху мівіну буде продавать, 2 камаза залишилось ))
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21.10.2024 18:33 Відповісти
"Шмель" РПО-А, це реактивний вогнемет, а не гранатомет. Цензор фільтруйте інфу.
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21.10.2024 19:23 Відповісти
перейшли дорогу
сбушним торгашам
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21.10.2024 19:43 Відповісти
 
 