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Правоохоронці ухвалили понад 461 тисячу заяв на отримання зброї українцями, - МВС

У МВС розповіли, скільки ухвалили заяв на отримання зброї українцями

Українці подали через Єдиний реєстр зброї вже майже 476 тис. заяв на отримання різних видів дозвільних документів на зброю.

Про це повідомили у Міністерстві внутрішніх справ України, інформує Цензор.НЕТ.

У відомстві розповіли, що за результатами опрацювання цих заяв правоохоронці ухвалили вже понад 461 тис. рішень про надання відповідних дозвільних документів.

"Загалом, з моменту запуску реєстру в червні 2023 року, в Єдиному вікні громадянина авторизувалася понад 141 000 користувачів, з яких майже 50 000 - власники зброї", - розповіли в МВС.

У міністерстві зазначили, що Єдиний реєстр зброї - це важливий інструмент, який дозволяє правоохоронцям підвищувати рівень контролю за володінням зброєю, що підвищує безпеку в суспільстві.

Читайте також: Єдиний реєстр зброї буде на 100% наповнений у 2026 році, - МВС

Автор: 

МВС (3509) зброя (7526) реєстр (859)


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Топ коментарі
+6
Прийміть адекватний закон про використання зброї!! Ну і звичайно дозвіл на носіння короткостволу
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19.10.2024 01:05 Відповісти
+5
Право на зброю - це невідʼємне право громадянина на самозахист. Хоч на фронті, хоч будь де, до чого тут фронт взагалі?
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19.10.2024 00:05 Відповісти
+5
Мда, з таким лохторатом зі зброєю і далі ходитимуть мажори, бандюки і силовики серед яких половина бидланів.
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19.10.2024 06:48 Відповісти
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Це добровольці на фронті чи бандюки-чинуші у тилу?
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18.10.2024 23:50 Відповісти
Право на зброю - це невідʼємне право громадянина на самозахист. Хоч на фронті, хоч будь де, до чого тут фронт взагалі?
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19.10.2024 00:05 Відповісти
До того, що в країні Велика Відчизняна Війна і кожен, хто отримує зброю не для того, щоб захищати країну - має розглядатися як потенційний колаборант, що чекає часу вдарити в спину захисникам України.
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19.10.2024 01:32 Відповісти
Мда, з таким лохторатом зі зброєю і далі ходитимуть мажори, бандюки і силовики серед яких половина бидланів.
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19.10.2024 06:48 Відповісти
Підозрюю чиновники і усілякі розпилювачі бюджетів почали масштабно озброюватись. Не хочуть післявоєнних запитань від військових.
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18.10.2024 23:57 Відповісти
У держави і погані, яка захищається іменем держави і так монополія на зброю, а тому очікуєм затягування гайок законодавчими ********.
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19.10.2024 06:50 Відповісти
Краще РЕБи нехай собі купляють. Короткоствол навряд допоможе.
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19.10.2024 07:52 Відповісти
Нужно было разрешить иметь людям оружие. Тогда бы из каждого окна оккупанты получили бы пулю в голову. И война закончилась бы за несколько дней.
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19.10.2024 00:21 Відповісти
За кілька днів - ні. Але, від зброї, щоб пристрелити окупанта, або дрона збити - ніхто не відмовився.
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19.10.2024 00:36 Відповісти
Прийміть адекватний закон про використання зброї!! Ну і звичайно дозвіл на носіння короткостволу
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19.10.2024 01:05 Відповісти
Держ аппарат під 1млн. Поділити навпіл їхніх жінок і виходить ця статистика. Поліцаї собі нагородну зброю дарять за хлопця якого ще не засудили.
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19.10.2024 01:16 Відповісти
З цього роя
Не буде ні ..я .
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19.10.2024 07:01 Відповісти
 
 