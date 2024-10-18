Правоохоронці ухвалили понад 461 тисячу заяв на отримання зброї українцями, - МВС
Українці подали через Єдиний реєстр зброї вже майже 476 тис. заяв на отримання різних видів дозвільних документів на зброю.
Про це повідомили у Міністерстві внутрішніх справ України, інформує Цензор.НЕТ.
У відомстві розповіли, що за результатами опрацювання цих заяв правоохоронці ухвалили вже понад 461 тис. рішень про надання відповідних дозвільних документів.
"Загалом, з моменту запуску реєстру в червні 2023 року, в Єдиному вікні громадянина авторизувалася понад 141 000 користувачів, з яких майже 50 000 - власники зброї", - розповіли в МВС.
У міністерстві зазначили, що Єдиний реєстр зброї - це важливий інструмент, який дозволяє правоохоронцям підвищувати рівень контролю за володінням зброєю, що підвищує безпеку в суспільстві.
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