Правоохранители приняли более 461 тысяч заявлений на получение оружия украинцами, - МВД
Украинцы подали через Единый реестр оружия уже почти 476 тыс. заявлений на получение различных видов разрешительных документов на оружие.
Об этом сообщили в Министерстве внутренних дел Украины, информирует Цензор.НЕТ.
В ведомстве рассказали, что по результатам обработки этих заявлений правоохранители приняли уже более 461 тыс. решений о предоставлении соответствующих разрешительных документов.
"В общем, с момента запуска реестра в июне 2023 года, в Едином окне гражданина авторизовалась более 141 000 пользователей, из которых почти 50 000 - владельцы оружия", - рассказали в МВД.
В министерстве отметили, что Единый реестр оружия - это важный инструмент, который позволяет правоохранителям повышать уровень контроля за владением оружием, что повышает безопасность в обществе.
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