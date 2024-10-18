Правоохранители приняли более 461 тысяч заявлений на получение оружия украинцами, - МВД

Украинцы подали через Единый реестр оружия уже почти 476 тыс. заявлений на получение различных видов разрешительных документов на оружие.

Об этом сообщили в Министерстве внутренних дел Украины, информирует Цензор.НЕТ.

В ведомстве рассказали, что по результатам обработки этих заявлений правоохранители приняли уже более 461 тыс. решений о предоставлении соответствующих разрешительных документов.

"В общем, с момента запуска реестра в июне 2023 года, в Едином окне гражданина авторизовалась более 141 000 пользователей, из которых почти 50 000 - владельцы оружия", - рассказали в МВД.

В министерстве отметили, что Единый реестр оружия - это важный инструмент, который позволяет правоохранителям повышать уровень контроля за владением оружием, что повышает безопасность в обществе.

Читайте также: Единый реестр оружия будет на 100% наполнен в 2026 году, - МВД