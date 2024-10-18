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Правоохранители приняли более 461 тысяч заявлений на получение оружия украинцами, - МВД

У МВС розповіли, скільки ухвалили заяв на отримання зброї українцями

Украинцы подали через Единый реестр оружия уже почти 476 тыс. заявлений на получение различных видов разрешительных документов на оружие.

Об этом сообщили в Министерстве внутренних дел Украины, информирует Цензор.НЕТ.

В ведомстве рассказали, что по результатам обработки этих заявлений правоохранители приняли уже более 461 тыс. решений о предоставлении соответствующих разрешительных документов.

"В общем, с момента запуска реестра в июне 2023 года, в Едином окне гражданина авторизовалась более 141 000 пользователей, из которых почти 50 000 - владельцы оружия", - рассказали в МВД.

В министерстве отметили, что Единый реестр оружия - это важный инструмент, который позволяет правоохранителям повышать уровень контроля за владением оружием, что повышает безопасность в обществе.

Читайте также: Единый реестр оружия будет на 100% наполнен в 2026 году, - МВД

Автор: 

МВД (9325) оружие (10259) реестр (327)


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Топ комментарии
+6
Прийміть адекватний закон про використання зброї!! Ну і звичайно дозвіл на носіння короткостволу
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19.10.2024 01:05 Ответить
+5
Право на зброю - це невідʼємне право громадянина на самозахист. Хоч на фронті, хоч будь де, до чого тут фронт взагалі?
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19.10.2024 00:05 Ответить
+5
Мда, з таким лохторатом зі зброєю і далі ходитимуть мажори, бандюки і силовики серед яких половина бидланів.
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19.10.2024 06:48 Ответить
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Це добровольці на фронті чи бандюки-чинуші у тилу?
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18.10.2024 23:50 Ответить
Право на зброю - це невідʼємне право громадянина на самозахист. Хоч на фронті, хоч будь де, до чого тут фронт взагалі?
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19.10.2024 00:05 Ответить
До того, що в країні Велика Відчизняна Війна і кожен, хто отримує зброю не для того, щоб захищати країну - має розглядатися як потенційний колаборант, що чекає часу вдарити в спину захисникам України.
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19.10.2024 01:32 Ответить
Мда, з таким лохторатом зі зброєю і далі ходитимуть мажори, бандюки і силовики серед яких половина бидланів.
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19.10.2024 06:48 Ответить
Підозрюю чиновники і усілякі розпилювачі бюджетів почали масштабно озброюватись. Не хочуть післявоєнних запитань від військових.
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18.10.2024 23:57 Ответить
У держави і погані, яка захищається іменем держави і так монополія на зброю, а тому очікуєм затягування гайок законодавчими ********.
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19.10.2024 06:50 Ответить
Краще РЕБи нехай собі купляють. Короткоствол навряд допоможе.
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19.10.2024 07:52 Ответить
Нужно было разрешить иметь людям оружие. Тогда бы из каждого окна оккупанты получили бы пулю в голову. И война закончилась бы за несколько дней.
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19.10.2024 00:21 Ответить
За кілька днів - ні. Але, від зброї, щоб пристрелити окупанта, або дрона збити - ніхто не відмовився.
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19.10.2024 00:36 Ответить
Прийміть адекватний закон про використання зброї!! Ну і звичайно дозвіл на носіння короткостволу
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19.10.2024 01:05 Ответить
Держ аппарат під 1млн. Поділити навпіл їхніх жінок і виходить ця статистика. Поліцаї собі нагородну зброю дарять за хлопця якого ще не засудили.
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19.10.2024 01:16 Ответить
З цього роя
Не буде ні ..я .
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19.10.2024 07:01 Ответить
 
 