Единый реестр оружия будет на 100% наполнен в 2026 году, - МВД

На сегодня в органы полиции подано 435 тысяч заявлений на получение различных видов разрешительных документов на оружие. Часть из них подается через Единое окно гражданина. Когда последнее бумажное разрешение потеряет силу, Единый реестр оружия будет наполнен на 100%.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом в интервью Укринформу сообщил заместитель министра внутренних дел Леонид Тимченко.

Он отметил, что когда в июне 2023 года вводили работу Единого реестра оружия, отмечалось о том, что он полноценно заработает через три года.

"Например, каждый гражданин, который продлил действие своего разрешения до запуска Реестра, получил бумажную книжечку, которая будет действовать три года. То есть три года он не будет обращаться в органы полиции, потому что у него не будет такой необходимости. Согласно ЕРО обновленная информация об этом лице поступит тогда, когда он придет к правоохранителям, чтобы продлить свое разрешение", - пояснил Тимченко.

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Таким образом, по словам замминистра, последнее бумажное разрешение потеряет силу через три года после запуска Реестра, то есть в июне 2026 года. Когда это произойдет, тогда ЕРО будет наполненным на 100%.

"Когда Единый реестр оружия заработает полностью, большинство соответствующих процессов перейдут в онлайн-режим, и владельцы оружия смогут работать исключительно через Единое окно для гражданина", - добавил он.

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Как сообщалось, с 23 июня 2023 года в Украине заработал электронный Единый реестр огнестрельного оружия. С тех пор граждане могут оставить заявку на получение разрешения на приобретение, хранение, ношение оружия, сообщить об изменении места жительства в контексте места хранения оружия и податься на продление разрешения онлайн. Кроме того, с помощью сервиса можно получить информацию о своем зарегистрированном оружии.