Реестр пропавших без вести в настоящее время насчитывает 55 тыс. человек, большинство из них - военнослужащие, - МВД
Сейчас в Едином реестре лиц, пропавших без вести при особых обстоятельствах, содержится информация о 55 тысячах человек.
Как передает Цензор.НЕТ, об этом в интервью Укринформу сообщил заместитель министра внутренних дел Леонид Тимченко.
"На сегодня Реестр содержит информацию о 55 тысячах человек. Большинство из них - это военнослужащие. Эта цифра достаточно динамична: когда место пребывания пропавших без вести лиц устанавливают, в некоторых случаях оказывается, что гражданин, например, - в плену. К сожалению, устанавливаем и погибших среди тех, кого считали пропавшими без вести", - отметил он.
Напомним, ранее сообщалось, что по состоянию на июль 2024 года в Едином реестре лиц, пропавших без вести при особых обстоятельствах, в розыске находились 42 тыс. человек.
Пожалуйста, подождите...
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
В теорії, у кожного військовослужбовця є якісь близькі родичі, які у разі його зникнення мають шукати всюди, в тому числі і по державним каналам.
Так от питання: який відсоток родичів зниклих не подав документи в цей реєстр?
тож питання дурне та безтактне
Якщо є точна цифра, експерт має вказати джерело даних. Тоді усі заспокояться і будуть щось робити - ридати, шукати, чекати
Буквально на днях один з них давав інтерв'ю Яніні Соколовій. Чомусь не воює на Курщині.
Такі військові ОПі потрібні в тилу, а потім у Верховній Раді.
"Страшнєй ногі Парасюка,
Скажу вам я,
В Вєрховной Радє лішь язик Парубія!"
За те що мобілізація, за те що податки підвищують і за те що війна не припиняється. Іпанута худоба так нічого й не зрозуміла і готова вітати нового месію, клоуна чи просто куя з бугра - аби тільки пообіцяв їм всього побільше і без напрягу.
---
Всі висновки зроблені на основі спостережень за знайомими зибілами.