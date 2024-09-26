Реєстр зниклих безвісти нині налічує 55 тис. осіб, більшість із них - військовослужбовці, - МВС
Нині в Єдиному реєстрі осіб, зниклих безвісти за особливих обставин, міститься інформація про 55 тисяч осіб.
Як передає Цензор.НЕТ, про це в інтерв’ю Укрінформу повідомив заступник міністра внутрішніх справ Леонід Тимченко.
"На сьогодні Реєстр містить інформацію про 55 тисяч осіб. Більшість із них – це військовослужбовці. Ця цифра є досить динамічною: коли місце перебування зниклих безвісти осіб встановлюють, у деяких випадках виявляється, що громадянин, наприклад, – у полоні. На жаль, встановлюємо і загиблих серед тих, кого вважали зниклими безвісти", - зазначив він.
Нагадаємо, раніше повідомлялося, що станом на липень 2024 року в Єдиному реєстрі осіб, зниклих безвісти за особливих обставин, у розшуку перебували 42 тис. осіб.
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В теорії, у кожного військовослужбовця є якісь близькі родичі, які у разі його зникнення мають шукати всюди, в тому числі і по державним каналам.
Так от питання: який відсоток родичів зниклих не подав документи в цей реєстр?
тож питання дурне та безтактне
Якщо є точна цифра, експерт має вказати джерело даних. Тоді усі заспокояться і будуть щось робити - ридати, шукати, чекати
Буквально на днях один з них давав інтерв'ю Яніні Соколовій. Чомусь не воює на Курщині.
Такі військові ОПі потрібні в тилу, а потім у Верховній Раді.
"Страшнєй ногі Парасюка,
Скажу вам я,
В Вєрховной Радє лішь язик Парубія!"
За те що мобілізація, за те що податки підвищують і за те що війна не припиняється. Іпанута худоба так нічого й не зрозуміла і готова вітати нового месію, клоуна чи просто куя з бугра - аби тільки пообіцяв їм всього побільше і без напрягу.
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Всі висновки зроблені на основі спостережень за знайомими зибілами.