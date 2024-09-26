Реєстр зниклих безвісти нині налічує 55 тис. осіб, більшість із них - військовослужбовці, - МВС

Нині в Єдиному реєстрі осіб, зниклих безвісти за особливих обставин, міститься інформація про 55 тисяч осіб.

Як передає Цензор.НЕТ, про це в інтерв’ю Укрінформу повідомив заступник міністра внутрішніх справ Леонід Тимченко.

"На сьогодні Реєстр містить інформацію про 55 тисяч осіб. Більшість із них – це військовослужбовці. Ця цифра є досить динамічною: коли місце перебування зниклих безвісти осіб встановлюють, у деяких випадках виявляється, що громадянин, наприклад, – у полоні. На жаль, встановлюємо і загиблих серед тих, кого вважали зниклими безвісти", - зазначив він.

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Нагадаємо, раніше повідомлялося, що станом на липень 2024 року в Єдиному реєстрі осіб, зниклих безвісти за особливих обставин, у розшуку перебували 42 тис. осіб.