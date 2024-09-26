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Новини
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Реєстр зниклих безвісти нині налічує 55 тис. осіб, більшість із них - військовослужбовці, - МВС

Зниклі безвісти

Нині в Єдиному реєстрі осіб, зниклих безвісти за особливих обставин, міститься інформація про 55 тисяч осіб.

Як передає Цензор.НЕТ, про це в інтерв’ю Укрінформу повідомив заступник міністра внутрішніх справ Леонід Тимченко.

"На сьогодні Реєстр містить інформацію про 55 тисяч осіб. Більшість із них – це військовослужбовці. Ця цифра є досить динамічною: коли місце перебування зниклих безвісти осіб встановлюють, у деяких випадках виявляється, що громадянин, наприклад, – у полоні. На жаль, встановлюємо і загиблих серед тих, кого вважали зниклими безвісти", - зазначив він.

Також читайте: Близько 40% повернутих з полону – це ті, хто вважалися зниклими безвісти, - Лубінець

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що станом на липень 2024 року в Єдиному реєстрі осіб, зниклих безвісти за особливих обставин, у розшуку перебували 42 тис. осіб.

Автор: 

МВС (3503) реєстр (852) зниклий безвісти (207)


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Топ коментарі
+11
Что там Зеля недавно говорил? Что у нас меньше 80 тысяч погибших? А сколько погибших до сих пор числятся 500 он не хочет сказать?
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26.09.2024 16:10
+7
персональне кладовище "прикольної" Зєлі-Підермакської потенційно на 55тисяч виявилося більшим.. дебільний Вирок-2019 від ідіотів-експериментаторів у дії.. 73%, ви й досі закохані у Найвеличнівшиве..?..
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26.09.2024 16:28
+4
Тогда не@ер пи@деть если не знает, говнокомандующий херов.
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26.09.2024 16:29
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Что там Зеля недавно говорил? Что у нас меньше 80 тысяч погибших? А сколько погибших до сих пор числятся 500 он не хочет сказать?
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26.09.2024 16:10 Відповісти
Зеля, зеля , скоро тот зеля вам снится станет. Откуда Писяграю знать, сколько из них погибших? Сколько погибло, сколько заперто по их ацапским лагерям, сколько закопало зброю и побигло до бабци у село, узнаем только после войны.
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26.09.2024 16:24 Відповісти
Тогда не@ер пи@деть если не знает, говнокомандующий херов.
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26.09.2024 16:29 Відповісти
Робота така - періодично давати якусь інформацію.
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26.09.2024 17:25 Відповісти
Он пистит то, шознает - то, сколько погибло.
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26.09.2024 17:47 Відповісти
Писяграй знает. Есть две цифры. От МО и Минфина. Можно считать по данным военных. Можно по сумме выплаченных пособий на погибших. Вам какая цифра больше нужна?
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26.09.2024 20:51 Відповісти
Цікаво, скільки з фактично зниклих без вісті є у цьому реєстрі?
В теорії, у кожного військовослужбовця є якісь близькі родичі, які у разі його зникнення мають шукати всюди, в тому числі і по державним каналам.
Так от питання: який відсоток родичів зниклих не подав документи в цей реєстр?
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26.09.2024 16:13 Відповісти
а Ви не подали б заяву ?

тож питання дурне та безтактне
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26.09.2024 16:27 Відповісти
Шукати треба всюди. Але завжди знайдеться відсоток людей, які вирішать, що з державою краще не зв'язуватись. Знаючи нашу зєлєну владу і засилля кацапської агентури, багато хто може просто боятись. А хтось і просто не вміє цього робити. Чи не має можливості.
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26.09.2024 16:29 Відповісти
питання дурне та безтактне
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26.09.2024 16:34 Відповісти
Насправді цікавить тільки одне - чи правда, що зниклих без вісти 55 тисяч, чи їх насправді набагато більше?
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26.09.2024 16:36 Відповісти
Було 27 тис. кричали "мало", показують 55 тис. знову мало.
Якщо є точна цифра, експерт має вказати джерело даних. Тоді усі заспокояться і будуть щось робити - ридати, шукати, чекати
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26.09.2024 17:29 Відповісти
Немає довіри, коли намагаються "заспокоїти".
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26.09.2024 17:30 Відповісти
Або інформувати. + це сумно, але родичі теж різні бувають. Зрозуміло, що людям болить, але ж, що можна зробити ??
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26.09.2024 18:07 Відповісти
Вже нічого.
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26.09.2024 18:10 Відповісти
Набагато менше 80 тисяч втрат, твьордо і чьотко.
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26.09.2024 16:27 Відповісти
персональне кладовище "прикольної" Зєлі-Підермакської потенційно на 55тисяч виявилося більшим.. дебільний Вирок-2019 від ідіотів-експериментаторів у дії.. 73%, ви й досі закохані у Найвеличнівшиве..?..
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26.09.2024 16:28 Відповісти
Так. Закохані. Вони ж живі і навіть жирку піднабрали.

Буквально на днях один з них давав інтерв'ю Яніні Соколовій. Чомусь не воює на Курщині.
Такі військові ОПі потрібні в тилу, а потім у Верховній Раді.

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26.09.2024 16:32 Відповісти
Перепрошую. Цей герой давав інтерв'ю не Соколовій, а придворній Мосейчук.
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26.09.2024 16:35 Відповісти
Ну є і такі. І їх чимало. Чи зроблять вони Зе* перемогу навесні, неясно. Залежить від ситуації: скільки повернуться, як будуть організовані вибори тощо.
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26.09.2024 17:31 Відповісти
Вибори будуть організовані на рівні ЗЕшибісь, із цензурою ЗМІ і от такими закоханими в Лідора Парасюками у військовій формі 24 годину на добу у зомбоящику.
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26.09.2024 17:36 Відповісти
Ааа ... Парасюк ... Специфічний кадр.
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26.09.2024 19:03 Відповісти
Про ногу Парасюка актор Володимир Зеленський якось сказав:

"Страшнєй ногі Парасюка,
Скажу вам я,
В Вєрховной Радє лішь язик Парубія!"
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26.09.2024 22:23 Відповісти
Ні, вони тепер сварять його - але зовсім не за мега-корупцію чи відсутність реформ чи провальну дипломатію, ні.
За те що мобілізація, за те що податки підвищують і за те що війна не припиняється. Іпанута худоба так нічого й не зрозуміла і готова вітати нового месію, клоуна чи просто куя з бугра - аби тільки пообіцяв їм всього побільше і без напрягу.
---
Всі висновки зроблені на основі спостережень за знайомими зибілами.
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26.09.2024 18:06 Відповісти
Така велика кількість зниклих безвісти говорить про погане управління військами.
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26.09.2024 16:59 Відповісти
Чому ж так рахуються,а тому 50.000 х 15000000=...
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26.09.2024 19:03 Відповісти
 
 