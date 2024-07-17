У Єдиному реєстрі зниклих безвісти у розшуку перебувають 42 тис. осіб, - МВС

Станом на липень 2024 року в Єдиному реєстрі осіб, зниклих безвісти за особливих обставин, у розшуку перебувають 42 000 осіб.

Про це повідомив начальник відділу Управління МВС з питань осіб, зниклих безвісти за особливих обставин, Дмитро Богатюк, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

"Загалом з початку роботи реєстру до нього було внесено відомості про понад 51 тисячу осіб, які вважалися зниклими безвісти за особливих обставин. На сьогоднішній момент ця цифра включає осіб, які до цього часу перебувають у розшуку. Таких у нас наразі близько 42 тисяч", - заявив він.

Він зауважив, що МВС має дані й про близько 7 тисяч осіб, щодо яких відомості вже встановлені.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": У родин українських полонених та зниклих безвісти захисників виманюють персональну інформацію російські "громадські організації", - Коордштаб

Це понад 3 тисячі осіб, місце знаходження яких встановлено і які живі-здорові. Переважна кількість з цих осіб - це наші колишні військовополонені. І на сьогоднішній момент маємо близько 4 тисяч ідентифікованих тіл. Переважна більшість з них – наші оборонці, які вважалися зниклими безвісти, але надалі… були ідентифіковані", - повідомив представник МВС.

Він додав, що понад 90% проваджень за фактом зникнення безвісти осіб розслідує Нацполіція і часто буває так, що особа вважається зниклою безвісти за особливих обставин, а згодом підтверджується її полон.

МВС є держателем і забезпечує роботу Єдиного реєстру осіб, зниклих безвісти за особливих обставин.

Читайте також: 2021 дитина вважається зниклою внаслідок війни РФ проти України, - Лубінець