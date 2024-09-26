Єдиний реєстр зброї буде на 100% наповнений у 2026 році, - МВС

На сьогодні до органів поліції подано 435 тисяч заяв на отримання різних видів дозвільних документів на зброю. Частина з них подається через Єдине вікно громадянина. Коли останній паперовий дозвіл втратить чинність, Єдиний реєстр зброї буде наповненим на 100%.

Як передає Цензор.НЕТ, про це в інтервʼю Укрінформу повідомив заступник міністра внутрішніх справ Леонід Тимченко.

Він зауважив, що коли в червні 2023 року запроваджували роботу Єдиного реєстру зброї, зазначалося про те, що він повноцінно запрацює через три роки.

"Наприклад, кожен громадянин, який продовжив дію свого дозволу до запуску Реєстру, отримав паперову книжечку, що діятиме три роки. Тобто три роки він не звертатиметься до органів поліції, бо в нього не буде такої необхідності. Відповідно до ЄРЗ оновлена інформація щодо цієї особи надійде тоді, коли вона прийде до правоохоронців, щоб продовжити свій дозвіл", - пояснив Тимченко.

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Таким чином, за словами заступника міністра, останній паперовий дозвіл втратить чинність через три роки після запуску Реєстру, тобто в червні 2026 року. Коли це станеться, тоді ЄРЗ буде наповненим на 100%.

"Коли Єдиний реєстр зброї запрацює повністю, більшість відповідних процесів перейдуть в онлайн-режим, і власники зброї зможуть працювати виключно через Єдине вікно для громадянина", - додав він.

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Як повідомлялося, із 23 червня 2023 року в Україні запрацював електронний Єдиний реєстр вогнепальної зброї. Відтоді громадяни можуть залишити заявку на отримання дозволу на придбання, зберігання, носіння зброї, повідомити про зміну місця проживання у контексті місця зберігання зброї та податися на продовження дозволу онлайн. Крім того, за допомогою сервісу можна отримати інформацію про свою зареєстровану зброю.