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Єдиний реєстр зброї буде на 100% наповнений у 2026 році, - МВС

Реєстр зброї

На сьогодні до органів поліції подано 435 тисяч заяв на отримання різних видів дозвільних документів на зброю. Частина з них подається через Єдине вікно громадянина. Коли останній паперовий дозвіл втратить чинність, Єдиний реєстр зброї буде наповненим на 100%.

Як передає Цензор.НЕТ, про це в інтервʼю Укрінформу повідомив заступник міністра внутрішніх справ Леонід Тимченко.

Він зауважив, що коли в червні 2023 року запроваджували роботу Єдиного реєстру зброї, зазначалося про те, що він повноцінно запрацює через три роки.

"Наприклад, кожен громадянин, який продовжив дію свого дозволу до запуску Реєстру, отримав паперову книжечку, що діятиме три роки. Тобто три роки він не звертатиметься до органів поліції, бо в нього не буде такої необхідності. Відповідно до ЄРЗ оновлена інформація щодо цієї особи надійде тоді, коли вона прийде до правоохоронців, щоб продовжити свій дозвіл", - пояснив Тимченко.

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Таким чином, за словами заступника міністра, останній паперовий дозвіл втратить чинність через три роки після запуску Реєстру, тобто в червні 2026 року. Коли це станеться, тоді ЄРЗ буде наповненим на 100%.

"Коли Єдиний реєстр зброї запрацює повністю, більшість відповідних процесів перейдуть в онлайн-режим, і власники зброї зможуть працювати виключно через Єдине вікно для громадянина", - додав він.

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Як повідомлялося, із 23 червня 2023 року в Україні запрацював електронний Єдиний реєстр вогнепальної зброї. Відтоді громадяни можуть залишити заявку на отримання дозволу на придбання, зберігання, носіння зброї, повідомити про зміну місця проживання у контексті місця зберігання зброї та податися на продовження дозволу онлайн. Крім того, за допомогою сервісу можна отримати інформацію про свою зареєстровану зброю.

Автор: 

МВС (3503) зброя (7472) реєстр (852)


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Що це за досягнення. В Україні полювання заборонено. Законів про самозахист нема. Застосування зброї для самозахисту 100% тюремний строк. Навіщо ця профанація і самореклама перед ОПою.
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26.09.2024 19:18 Відповісти
Саме цікаве, що всі поліцаї просувають тему, мовляв короткоствол українцям не потрібен, достатньо травмату. Але самі чомусь свої нікчемні шкури вогнестрілом оберігають, сцять травмат тримати при собі як єдиний варіант порятунку
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26.09.2024 20:01 Відповісти
Первый об этом заявил депутат Олесь Доний за год до войны что мол украинцы до оружия не доросли,теперь те что не доросли в окопах а он проплаченные патриотические видосики в Ютубе выкладывает и совесть за расстреляных безоружных патриотов его совсем не мучает.
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26.09.2024 20:41 Відповісти
Мусора не люди.
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26.09.2024 20:12 Відповісти
До 26 року вже нелегальний ринок мабуть буде переповнений.
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26.09.2024 20:44 Відповісти
А є ще єдиний реєстр олігархів, чули про такий?
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26.09.2024 20:53 Відповісти
 
 