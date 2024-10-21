Іноземець намагався вивезти бойову зброю з України до Євросоюзу - його викрили на митниці. ФОТОрепортаж

Громадянин Литви хотів вивезти з України без дозвільних документів арсенал вогнепальної та холодної зброї, а також спорядження.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомили у Державній митній службі.

"Сьогодні вночі посадові особи митного поста "Тиса" під час перевірки автомобіля виявили арсенал вогнепальної та холодної зброї, а також спорядження, які переміщував 61-річний громадянин Литви без будь-яких дозвільних документів", - повідомили у Держмитслужбі.

Серед виявлених предметів:

пістолет-кулемет, 2 магазини-спорядження до нього,

3 магазини-спорядження до пістолета ТТ-33,

затворні рами зі спусковим механізмом до карабіна К-98 та пістолета SA-26,

ствол до пістолета SA-26,

5 затворів до пістолетів-кулеметів SA-26 та ППС-43,

2 стволи до пістолета-кулемета ППС-43,

2 бланки ствола (довжиною 60 см),

1 бланк ствола (довжиною 38 см),

металевий ніж (довжиною 27 см),

кулеметна стрічка-спорядження боєприпасів до кулемета МG-42.







Як зазначається, вогнепальну та холодну зброю зі спорядженням виявлено у багажному відділенні та салоні авто у місцях, що утруднюють доступ.

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"За цим фактом до правоохоронців скеровано повідомлення про протиправне діяння, що містить ознаки злочину, передбаченого ч. 1 ст. 201 Кримінального кодексу України", - ідеться в повідомленні.