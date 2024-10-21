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Іноземець намагався вивезти бойову зброю з України до Євросоюзу - його викрили на митниці. ФОТОрепортаж

Громадянин Литви хотів вивезти з України без дозвільних документів арсенал вогнепальної та холодної зброї, а також спорядження.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомили у Державній митній службі.

"Сьогодні вночі посадові особи митного поста "Тиса" під час перевірки автомобіля виявили арсенал вогнепальної та холодної зброї, а також спорядження, які переміщував 61-річний громадянин Литви без будь-яких дозвільних документів", - повідомили у Держмитслужбі.

Серед виявлених предметів:

  • пістолет-кулемет, 2 магазини-спорядження до нього,
  • 3 магазини-спорядження до пістолета ТТ-33,
  • затворні рами зі спусковим механізмом до карабіна К-98 та пістолета SA-26,
  • ствол до пістолета SA-26,
  • 5 затворів до пістолетів-кулеметів SA-26 та ППС-43,
  • 2 стволи до пістолета-кулемета ППС-43,
  • 2 бланки ствола (довжиною 60 см),
  • 1 бланк ствола (довжиною 38 см),
  • металевий ніж (довжиною 27 см),
  • кулеметна стрічка-спорядження боєприпасів до кулемета МG-42.

Іноземець хотів вивезти зброю з України
Іноземець хотів вивезти зброю з України
Іноземець хотів вивезти зброю з України

Як зазначається, вогнепальну та холодну зброю зі спорядженням виявлено у багажному відділенні та салоні авто у місцях, що утруднюють доступ.

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"За цим фактом до правоохоронців скеровано повідомлення про протиправне діяння, що містить ознаки злочину, передбаченого ч. 1 ст. 201 Кримінального кодексу України", - ідеться в повідомленні.

Автор: 

іноземець (394) зброя (7535) митниця (1883)


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Зброя не ******* армійська.
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21.10.2024 16:01 Відповісти
пістолет-кулемет Карл Густав = 80 років
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21.10.2024 17:34 Відповісти
Та пострелить його нах...
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21.10.2024 16:33 Відповісти
Херня, предмети колекціонування...
Краще б ловили хабарників з валізами, забитими грошима !!!
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21.10.2024 16:35 Відповісти
Саме так. Але який заголовок!
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21.10.2024 18:12 Відповісти
Свідомий громадянин дружньої країни Євросоюзу віз засоби захисту власного життя від божевільних сусідів, спираючись на гіркий досвід України. Що тут кримінального?
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21.10.2024 17:07 Відповісти
а що митники отак вже й укспертизу провели, що зброя юойова. Раніше писали, предмети схожі на вогнепальну зброю чи якось так.
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21.10.2024 18:15 Відповісти
тяжко думали - як назвати - зброя , цінні метали , антикваріат чи історична спадщина
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21.10.2024 19:35 Відповісти
 
 