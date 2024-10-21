Іноземець намагався вивезти бойову зброю з України до Євросоюзу - його викрили на митниці. ФОТОрепортаж
Громадянин Литви хотів вивезти з України без дозвільних документів арсенал вогнепальної та холодної зброї, а також спорядження.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомили у Державній митній службі.
"Сьогодні вночі посадові особи митного поста "Тиса" під час перевірки автомобіля виявили арсенал вогнепальної та холодної зброї, а також спорядження, які переміщував 61-річний громадянин Литви без будь-яких дозвільних документів", - повідомили у Держмитслужбі.
Серед виявлених предметів:
- пістолет-кулемет, 2 магазини-спорядження до нього,
- 3 магазини-спорядження до пістолета ТТ-33,
- затворні рами зі спусковим механізмом до карабіна К-98 та пістолета SA-26,
- ствол до пістолета SA-26,
- 5 затворів до пістолетів-кулеметів SA-26 та ППС-43,
- 2 стволи до пістолета-кулемета ППС-43,
- 2 бланки ствола (довжиною 60 см),
- 1 бланк ствола (довжиною 38 см),
- металевий ніж (довжиною 27 см),
- кулеметна стрічка-спорядження боєприпасів до кулемета МG-42.
Як зазначається, вогнепальну та холодну зброю зі спорядженням виявлено у багажному відділенні та салоні авто у місцях, що утруднюють доступ.
"За цим фактом до правоохоронців скеровано повідомлення про протиправне діяння, що містить ознаки злочину, передбаченого ч. 1 ст. 201 Кримінального кодексу України", - ідеться в повідомленні.
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