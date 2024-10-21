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Иностранец пытался вывезти боевое оружие из Украины в Евросоюз, его разоблачили на таможне. ФОТОрепортаж

Гражданин Литвы хотел вывезти из Украины без разрешительных документов арсенал огнестрельного и холодного оружия, а также снаряжения.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщили в Государственной таможенной службе.

"Сегодня ночью должностные лица таможенного поста "Тиса" во время проверки автомобиля обнаружили арсенал огнестрельного и холодного оружия, а также снаряжения, которые перемещал 61-летний гражданин Литвы без каких-либо разрешительных документов", - сообщили в Гостаможслужбе.

Среди обнаруженных предметов:

  • пистолет-пулемет, 2 магазина-снаряжения к нему,
  • 3 магазина-снаряжения к пистолету ТТ-33,
  • затворные рамы со спусковым механизмом к карабину К-98 и пистолету SA-26,
  • ствол к пистолету SA-26,
  • 5 затворов к пистолетам-пулеметам SA-26 и ППС-43,
  • 2 ствола к пистолету-пулемету ППС-43,
  • 2 бланка ствола (длиной 60 см),
  • 1 бланк ствола (длиной 38 см),
  • металлический нож (длиной 27 см),
  • пулеметная лента - снаряжение боеприпасов к пулемету МԌ-42.

Іноземець хотів вивезти зброю з України
Іноземець хотів вивезти зброю з України
Іноземець хотів вивезти зброю з України

Как отмечается, огнестрельное и холодное оружие со снаряжением обнаружено в багажном отделении и салоне авто в местах, затрудняющих доступ.

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"По данному факту в правоохранительные органы направлено сообщение о противоправном деянии, содержащем признаки преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 201 Уголовного кодекса Украины", - говорится в сообщении.

Автор: 

иностранец (496) оружие (10264) таможня (1962)


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Зброя не ******* армійська.
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21.10.2024 16:01 Ответить
пістолет-кулемет Карл Густав = 80 років
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21.10.2024 17:34 Ответить
Та пострелить його нах...
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21.10.2024 16:33 Ответить
Херня, предмети колекціонування...
Краще б ловили хабарників з валізами, забитими грошима !!!
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21.10.2024 16:35 Ответить
Саме так. Але який заголовок!
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21.10.2024 18:12 Ответить
Свідомий громадянин дружньої країни Євросоюзу віз засоби захисту власного життя від божевільних сусідів, спираючись на гіркий досвід України. Що тут кримінального?
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21.10.2024 17:07 Ответить
а що митники отак вже й укспертизу провели, що зброя юойова. Раніше писали, предмети схожі на вогнепальну зброю чи якось так.
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21.10.2024 18:15 Ответить
тяжко думали - як назвати - зброя , цінні метали , антикваріат чи історична спадщина
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21.10.2024 19:35 Ответить
 
 