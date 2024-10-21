Иностранец пытался вывезти боевое оружие из Украины в Евросоюз, его разоблачили на таможне. ФОТОрепортаж

Гражданин Литвы хотел вывезти из Украины без разрешительных документов арсенал огнестрельного и холодного оружия, а также снаряжения.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщили в Государственной таможенной службе.

"Сегодня ночью должностные лица таможенного поста "Тиса" во время проверки автомобиля обнаружили арсенал огнестрельного и холодного оружия, а также снаряжения, которые перемещал 61-летний гражданин Литвы без каких-либо разрешительных документов", - сообщили в Гостаможслужбе.

Среди обнаруженных предметов:

пистолет-пулемет, 2 магазина-снаряжения к нему,

3 магазина-снаряжения к пистолету ТТ-33,

затворные рамы со спусковым механизмом к карабину К-98 и пистолету SA-26,

ствол к пистолету SA-26,

5 затворов к пистолетам-пулеметам SA-26 и ППС-43,

2 ствола к пистолету-пулемету ППС-43,

2 бланка ствола (длиной 60 см),

1 бланк ствола (длиной 38 см),

металлический нож (длиной 27 см),

пулеметная лента - снаряжение боеприпасов к пулемету МԌ-42.







Как отмечается, огнестрельное и холодное оружие со снаряжением обнаружено в багажном отделении и салоне авто в местах, затрудняющих доступ.

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"По данному факту в правоохранительные органы направлено сообщение о противоправном деянии, содержащем признаки преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 201 Уголовного кодекса Украины", - говорится в сообщении.