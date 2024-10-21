Иностранец пытался вывезти боевое оружие из Украины в Евросоюз, его разоблачили на таможне. ФОТОрепортаж
Гражданин Литвы хотел вывезти из Украины без разрешительных документов арсенал огнестрельного и холодного оружия, а также снаряжения.
Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщили в Государственной таможенной службе.
"Сегодня ночью должностные лица таможенного поста "Тиса" во время проверки автомобиля обнаружили арсенал огнестрельного и холодного оружия, а также снаряжения, которые перемещал 61-летний гражданин Литвы без каких-либо разрешительных документов", - сообщили в Гостаможслужбе.
Среди обнаруженных предметов:
- пистолет-пулемет, 2 магазина-снаряжения к нему,
- 3 магазина-снаряжения к пистолету ТТ-33,
- затворные рамы со спусковым механизмом к карабину К-98 и пистолету SA-26,
- ствол к пистолету SA-26,
- 5 затворов к пистолетам-пулеметам SA-26 и ППС-43,
- 2 ствола к пистолету-пулемету ППС-43,
- 2 бланка ствола (длиной 60 см),
- 1 бланк ствола (длиной 38 см),
- металлический нож (длиной 27 см),
- пулеметная лента - снаряжение боеприпасов к пулемету МԌ-42.
Как отмечается, огнестрельное и холодное оружие со снаряжением обнаружено в багажном отделении и салоне авто в местах, затрудняющих доступ.
"По данному факту в правоохранительные органы направлено сообщение о противоправном деянии, содержащем признаки преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 201 Уголовного кодекса Украины", - говорится в сообщении.
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