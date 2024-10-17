47 бивней моржей обнаружили таможенники в грузовике с бобами. ФОТОРЕПОРТАЖ

Проверяя груз, следовавший из Украины в Турцию, черновицкие таможенники обнаружили уникальный спрятанный товар: бивни моржей.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщили в Государственной таможенной службе.

Что обнаружили таможенники в полуприцепе?

"Сегодня в пункте пропуска "Порубное-Сирет" на границе с Румынией во время сканирования грузового автомобиля, перевозившего соевые бобы в Турцию, таможенники обнаружили посторонние вложения в инструментальном ящике полуприцепа.

Ими оказались скрытые от таможенного контроля 47 бивней животных, общим весом около 65 кг, и декоративный элемент, изготовленный из бивня. По предварительной оценке специалистов по морской фауне, бивни принадлежат моржам", - говорится в сообщении.

Читайте также: Литовские таможенники обнаружили посылки с военной формой в поезде Калининград-Москва









Смотрите также: Две скрипки 18-19 веков останутся в Украине: таможенники предотвратили вывоз раритетов за границу. ФОТОРЕПОРТАЖ

Как отметили таможенники, никаких разрешительных документов на экспорт из Украины или импорт в страну назначения бивней водитель груза не имел. Между тем, Конвенция о международной торговле видами дикой фауны и флоры, находящимися под угрозой исчезновения (CITES), запрещает торговлю образцами этих животных.

"Бивни и декоративный элемент изъяты. По данному факту составлен протокол о нарушении таможенных правил по ч. 1 ст. 483 Таможенного кодекса Украины", - добавили в пресс-службе.

Напомним, недавно на украинско-словацкой границе 3 октября таможенники остановили мужчину, который по "зеленому коридору" пытался провезти две раритетные скрипки по "липовым" документам.