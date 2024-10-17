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47 бивней моржей обнаружили таможенники в грузовике с бобами. ФОТОРЕПОРТАЖ

Проверяя груз, следовавший из Украины в Турцию, черновицкие таможенники обнаружили уникальный спрятанный товар: бивни моржей.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщили в Государственной таможенной службе.

Что обнаружили таможенники в полуприцепе?

"Сегодня в пункте пропуска "Порубное-Сирет" на границе с Румынией во время сканирования грузового автомобиля, перевозившего соевые бобы в Турцию, таможенники обнаружили посторонние вложения в инструментальном ящике полуприцепа.

Ими оказались скрытые от таможенного контроля 47 бивней животных, общим весом около 65 кг, и декоративный элемент, изготовленный из бивня. По предварительной оценке специалистов по морской фауне, бивни принадлежат моржам", - говорится в сообщении.

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Митники виявили в багажі бивні моржів
Митники виявили в багажі бивні моржів
Митники виявили в багажі бивні моржів
Митники виявили в багажі бивні моржів

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Как отметили таможенники, никаких разрешительных документов на экспорт из Украины или импорт в страну назначения бивней водитель груза не имел. Между тем, Конвенция о международной торговле видами дикой фауны и флоры, находящимися под угрозой исчезновения (CITES), запрещает торговлю образцами этих животных.

"Бивни и декоративный элемент изъяты. По данному факту составлен протокол о нарушении таможенных правил по ч. 1 ст. 483 Таможенного кодекса Украины", - добавили в пресс-службе.

Напомним, недавно на украинско-словацкой границе 3 октября таможенники остановили мужчину, который по "зеленому коридору" пытался провезти две раритетные скрипки по "липовым" документам.

Автор: 

контрабанда (2410) таможня (1962)


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Топ комментарии
+12
Це бивні моржів, шо загинули від засухи після підриву Каховської греблі! Стопудово!
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17.10.2024 20:12
+4
Скоро митники будуть вилучати черепи аслабанітєлєй.
З них будуть робити плювальниці і нічні вази.
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17.10.2024 20:19
+3
Цікаво інше:
Як контрабанда з Рашки потрапила на територію України?!!
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17.10.2024 20:17
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Правила форума Совет форумчан
це ж з кацапії моржи
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17.10.2024 20:04 Ответить
Моржі в Україні не водяться. Щось тут незрозуміле.
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17.10.2024 20:06 Ответить
Це бивні моржів, шо загинули від засухи після підриву Каховської греблі! Стопудово!
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17.10.2024 20:12 Ответить
Цікаво інше:
Як контрабанда з Рашки потрапила на територію України?!!
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17.10.2024 20:17 Ответить
Відомо як. Ще ВФЯ признався: завдяки "патріатічьно настроєним ахвіцерам".
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17.10.2024 22:49 Ответить
Бо не так закритий той кордон, як народу мруть у вуха.
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20.10.2024 09:32 Ответить
Скоро митники будуть вилучати черепи аслабанітєлєй.
З них будуть робити плювальниці і нічні вази.
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17.10.2024 20:19 Ответить
Митники на скануванні подумали "кинджали",а тут кістки.
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17.10.2024 20:23 Ответить
Задовбали митники ! Це що, якесь історичне надбання України ? Колись таке тонами привозили як сувеніри з кацапії , а скам'янілості наприклад трилобітів з Марокко , Португалії ,бо це там продається як сувеніри , і це дозволяють вивозити з тих країн !! Скоро дійде до того , що митники, з нас жінок , будуть знімати бурштинові, і коралові намиста .
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17.10.2024 20:23 Ответить
Коронки виривати, сілікон видушувати (
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17.10.2024 20:44 Ответить
,ні ну з силіконом це ви жорстко
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17.10.2024 22:32 Ответить
Та у нас тих бивнів, що моржів, що мамонтів, що саблезубих корів, незліченно, всіх контрабандистів не спіймаєте! А це, часом не боневтік перевозив? 😁 бо під кайфом все можливо!
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17.10.2024 21:04 Ответить
Може це бивні орків, а не моржів?
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17.10.2024 22:40 Ответить
То їхні роги.
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18.10.2024 06:30 Ответить
Знову страдають ху*нею
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17.10.2024 23:02 Ответить
Скоріше за все хтось вирішив колекцію, яку колись назбирав на півночі росії продати за кордон. На Близькому сході таке *******.
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18.10.2024 02:15 Ответить
А ось як вони потрапили до України - це вже питання СБУ до прикордоннників
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18.10.2024 02:27 Ответить
Постом вище людина досить слушну гіпотезу видав.
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18.10.2024 04:10 Ответить
Якщо ці бивні не з музею, то чому їх не вивезли відкрито? Державі вони не належать, цінність під великим питанням. До вимираючих тварин моржі відносяться вже скоріш по інерції (популяція зараз збільшується). Доречі, щорічно, 24 листопада, відзначається День моржа
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18.10.2024 08:46 Ответить
ТРЕБА БУЛО ВОДІЄВІ СОБІ ПРИЧИПИТЬ ТО МОЖЕ ХОЧ ДВА ПРОВІЗ БИ )))
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19.10.2024 22:02 Ответить
Митники працюють потужно...як не бівєнь, то скрипка...підуть у приватні колекції стоячки.
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20.10.2024 11:39 Ответить
 
 