Две скрипки 18-19 веков останутся в Украине: таможенники предотвратили вывоз раритетов за границу. ФОТОРЕПОРТАЖ
На украинско-словацкой границе 3 октября таможенники остановили мужчину, который по "зеленому коридору" пытался провезти две раритетные скрипки по "липовым" документам.
Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщили в Государственной таможенной службе.
"Только что на таможенном посту "Малый Березный" на украинско-словацкой границе, закарпатские таможенники предотвратили незаконный вывоз старинных музыкальных инструментов, которые могут представлять культурно-историческую ценность", - говорится в сообщении.
Отмечается, что нарушителем оказался 69-летний украинец, который в транспортном средстве перемещал через границу "зеленым коридором" две раритетные скрипки по "липовым" документам.
Сейчас водитель дает объяснения, а таможня готовит сообщение в правоохранительные органы о противоправном деянии, содержащем признаки уголовного преступления. В случае подтверждения культурной ценности музыкальных инструментов нарушение будет квалифицировано по ст. 201 УК как контрабанда культурных ценностей.
Предметы правонарушения изъяты, а их ценность установит эксперт.
Напомним, 19 сентября пограничники Львовского отряда обнаружили скрипку, вероятно, итальянского мастера Страдивари, в авто в пункте пропуска "Краковец" на границе с Польшей.
Пожалуйста, подождите...
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
А так всі дійсно коштовні інструменти або власність банків, фондів або держав.
Думаю це просто порівняно ******* інструменти з наліпкою Страдіварі. Або без неї. Словом не думаю, що на митниці у цьому дійсно розбираються.
І взагалі закон совковий. Було б зрозуміло якби вивозив скрипки, які дала йому держава тимчасово пограти. Але ж забирати в людини її власність...