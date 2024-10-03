Две скрипки 18-19 веков останутся в Украине: таможенники предотвратили вывоз раритетов за границу. ФОТОРЕПОРТАЖ

На украинско-словацкой границе 3 октября таможенники остановили мужчину, который по "зеленому коридору" пытался провезти две раритетные скрипки по "липовым" документам.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщили в Государственной таможенной службе.

"Только что на таможенном посту "Малый Березный" на украинско-словацкой границе, закарпатские таможенники предотвратили незаконный вывоз старинных музыкальных инструментов, которые могут представлять культурно-историческую ценность", - говорится в сообщении.

Смотрите также: Из Украины пытались вывезти скрипку Страдивари. ФОТОрепортаж

Отмечается, что нарушителем оказался 69-летний украинец, который в транспортном средстве перемещал через границу "зеленым коридором" две раритетные скрипки по "липовым" документам.











Сейчас водитель дает объяснения, а таможня готовит сообщение в правоохранительные органы о противоправном деянии, содержащем признаки уголовного преступления. В случае подтверждения культурной ценности музыкальных инструментов нарушение будет квалифицировано по ст. 201 УК как контрабанда культурных ценностей.



Предметы правонарушения изъяты, а их ценность установит эксперт.

Напомним, 19 сентября пограничники Львовского отряда обнаружили скрипку, вероятно, итальянского мастера Страдивари, в авто в пункте пропуска "Краковец" на границе с Польшей.