Новости
Две скрипки 18-19 веков останутся в Украине: таможенники предотвратили вывоз раритетов за границу. ФОТОРЕПОРТАЖ

На украинско-словацкой границе 3 октября таможенники остановили мужчину, который по "зеленому коридору" пытался провезти две раритетные скрипки по "липовым" документам.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщили в Государственной таможенной службе.

"Только что на таможенном посту "Малый Березный" на украинско-словацкой границе, закарпатские таможенники предотвратили незаконный вывоз старинных музыкальных инструментов, которые могут представлять культурно-историческую ценность", - говорится в сообщении.

Отмечается, что нарушителем оказался 69-летний украинец, который в транспортном средстве перемещал через границу "зеленым коридором" две раритетные скрипки по "липовым" документам.

Хотів вивезти дві старовинні скрипки
Хотів вивезти дві старовинні скрипки
Хотів вивезти дві старовинні скрипки
Хотів вивезти дві старовинні скрипки

Сейчас водитель дает объяснения, а таможня готовит сообщение в правоохранительные органы о противоправном деянии, содержащем признаки уголовного преступления. В случае подтверждения культурной ценности музыкальных инструментов нарушение будет квалифицировано по ст. 201 УК как контрабанда культурных ценностей.

Предметы правонарушения изъяты, а их ценность установит эксперт.

Напомним, 19 сентября пограничники Львовского отряда обнаружили скрипку, вероятно, итальянского мастера Страдивари, в авто в пункте пропуска "Краковец" на границе с Польшей.

В мого родича була скрипка Страдіварі , так вона згнила ще в кінці 70-тих .
показать весь комментарий
03.10.2024 15:59 Ответить
Всі дійсно дорогі скрипки і інші інструменти вже вивезли у 1990-х коли був розпад СРСР, їхали за кордон музиканти і контроль тимчасово був послаблений. Навіть за кордоном немає у відомих виконавців у власності Страдіварі чи їх аналогів. Їм дають грати на них за заслуги, або коли вони займають якусь престижну для музиканта посаду.

А так всі дійсно коштовні інструменти або власність банків, фондів або держав.

Думаю це просто порівняно ******* інструменти з наліпкою Страдіварі. Або без неї. Словом не думаю, що на митниці у цьому дійсно розбираються.
показать весь комментарий
03.10.2024 16:16 Ответить
До того ж за старовинними інструментами, яким більше 200 років, а Страдіварі набагато старші 200 років потрібен догляд майстрів, бо інструмент може не пережити недбалості.
показать весь комментарий
03.10.2024 16:19 Ответить
пдараси. немає слів... але вже прогрес що не "скрипки Страдіварі" Тобто я, як власник цих скрипок, можу їх спалити нах.. розібашити об бруківку.. прямо на митниці.. бо вони мої і я можу робити з ними все що хочу... А от вивезти їх не можу... бо вони культурна цінність?... А можна їх знищити, прямо тут, в рідній Україні? Немає слів щоб якось ще назвати цих ідіотів з їхніми "культурними цінностіми"
показать весь комментарий
03.10.2024 16:18 Ответить
За останні 30 років з України під самісіньким носом митників НЕПОМІТНО вивезли сотні, якщо не тисячі ешелонів лісу. Підозрюю що всі вони поіхали на виготовлення нових скрипок, гуслєй і балайок Страдіварі))))
показать весь комментарий
03.10.2024 16:37 Ответить
Але своєю річчю людина не може розпорядитися бо існує совокове дегеннеративно-ідіотське поняття "культурна цінність"
показать весь комментарий
03.10.2024 17:32 Ответить
А нафіга вони в Україні? Хто на них грати буде?
показать весь комментарий
03.10.2024 16:19 Ответить
Начальник таможні та його замісник на весіллях та похоронах.
показать весь комментарий
03.10.2024 16:39 Ответить
Думаю забрали в музиканта його ж інструменти. Це так типово по українські.

І взагалі закон совковий. Було б зрозуміло якби вивозив скрипки, які дала йому держава тимчасово пограти. Але ж забирати в людини її власність...
показать весь комментарий
03.10.2024 16:23 Ответить
Насправді, це частина шулерського разводняка. Час від часу , завдяки таким от прогонам з митниці, шустрі пацанчики знаходять лоха, якому під виглядом страдіварі впарюють якусь криву копійчану скрипку з обдертим лаком за кілька тисяч вічнозелених убитих єнотів. Аналогічні схуми мутять з швейними машинками Зінгер , різним бірюльками типу орденів і медальок, старовинних монет і карбюраторів від самого першого Мерседеса. На сайті Violiti працюють цілі бригади професійних енді такерів))
показать весь комментарий
03.10.2024 16:31 Ответить
Мінотаври на митниці, хочуть їсти. Це не новина
показать весь комментарий
03.10.2024 18:06 Ответить
 
 