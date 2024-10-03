Дві скрипки 18-19 століть залишаться в Україні: митники запобігли вивезенню раритетів за кордон. ФОТОрепортаж
На українсько-словацькому кордоні 3 жовтня митники зупинили чоловіка, який "зеленим коридором" намагався провезти дві раритетні скрипки за "липовими" документами.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомили у Державній митній службі.
"Щойно на митному посту "Малий Березний", що на українсько-словацькому кордоні, закарпатські митники запобігли незаконному вивезенню старовинних музичних інструментів, які можуть представляти культурно-історичну цінність", - ідеться в повідомленні.
Зазначається, що порушником виявився 69-річний українець, який у транспортному засобі переміщував через кордон "зеленим коридором" дві раритетні скрипки за "липовими" документами.
Наразі водій надає пояснення, а митниця готує повідомлення до правоохоронних органів про протиправне діяння, що містить ознаки кримінального злочину. У разі підтвердження культурної цінності музичних інструментів порушення буде кваліфіковане за ст. 201 ККУ як контрабанда культурних цінностей.
Предмети правопорушення вилучені, а їхню цінність встановить експерт.
Нагадаємо, 19 вересня прикордонники Львівського загону виявили скрипку, ймовірно, італійського майстра Страдіварі, в авто у пункті пропуску "Краківець", що на кордоні з Польщею.
А так всі дійсно коштовні інструменти або власність банків, фондів або держав.
Думаю це просто порівняно ******* інструменти з наліпкою Страдіварі. Або без неї. Словом не думаю, що на митниці у цьому дійсно розбираються.
І взагалі закон совковий. Було б зрозуміло якби вивозив скрипки, які дала йому держава тимчасово пограти. Але ж забирати в людини її власність...