УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
12568 відвідувачів онлайн
Новини
2 265 15

Дві скрипки 18-19 століть залишаться в Україні: митники запобігли вивезенню раритетів за кордон. ФОТОрепортаж

На українсько-словацькому кордоні 3 жовтня митники зупинили чоловіка, який "зеленим коридором" намагався провезти дві раритетні скрипки за "липовими" документами.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомили у Державній митній службі.

"Щойно на митному посту "Малий Березний", що на українсько-словацькому кордоні, закарпатські митники запобігли незаконному вивезенню старовинних музичних інструментів, які можуть представляти культурно-історичну цінність", - ідеться в повідомленні.

Читайте на "Цензор.НЕТ": В Україні вперше повідомили про підозру у контрабанді товарів на майже 13 мільйонів

Зазначається, що порушником виявився 69-річний українець, який у транспортному засобі переміщував через кордон "зеленим коридором" дві раритетні скрипки за "липовими" документами.

Хотів вивезти дві старовинні скрипки
Хотів вивезти дві старовинні скрипки
Хотів вивезти дві старовинні скрипки
Хотів вивезти дві старовинні скрипки

Наразі водій надає пояснення, а митниця готує повідомлення до правоохоронних органів про протиправне діяння, що містить ознаки кримінального злочину. У разі підтвердження культурної цінності музичних інструментів порушення буде кваліфіковане за ст. 201 ККУ як контрабанда культурних цінностей.

Предмети правопорушення вилучені, а їхню цінність встановить експерт.

Нагадаємо, 19 вересня прикордонники Львівського загону виявили скрипку, ймовірно, італійського майстра Страдіварі, в авто у пункті пропуску "Краківець", що на кордоні з Польщею.

Автор: 

контрабанда (1830) музика (502) прикордонники (1119) митниця (1911)
Поділитися:
Підсумувати:
Топ коментарі
+6
Отак само для України було врятовано від вивезення бубон Страдіварі!
показати весь коментар
03.10.2024 15:48 Відповісти
+6
В чому їхня раритетність? Цигани на весіллях на таких грають. Ті митники спирт від зеленого горошку відрізнити не можуть.
показати весь коментар
03.10.2024 15:51 Відповісти
+5
яка страдіварі? скоріше всього на гуцульщині зроблена
показати весь коментар
03.10.2024 15:51 Відповісти
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Отак само для України було врятовано від вивезення бубон Страдіварі!
показати весь коментар
03.10.2024 15:48 Відповісти
В чому їхня раритетність? Цигани на весіллях на таких грають. Ті митники спирт від зеленого горошку відрізнити не можуть.
показати весь коментар
03.10.2024 15:51 Відповісти
яка страдіварі? скоріше всього на гуцульщині зроблена
показати весь коментар
03.10.2024 15:51 Відповісти
В мого родича була скрипка Страдіварі , так вона згнила ще в кінці 70-тих .
показати весь коментар
03.10.2024 15:59 Відповісти
Всі дійсно дорогі скрипки і інші інструменти вже вивезли у 1990-х коли був розпад СРСР, їхали за кордон музиканти і контроль тимчасово був послаблений. Навіть за кордоном немає у відомих виконавців у власності Страдіварі чи їх аналогів. Їм дають грати на них за заслуги, або коли вони займають якусь престижну для музиканта посаду.

А так всі дійсно коштовні інструменти або власність банків, фондів або держав.

Думаю це просто порівняно ******* інструменти з наліпкою Страдіварі. Або без неї. Словом не думаю, що на митниці у цьому дійсно розбираються.
показати весь коментар
03.10.2024 16:16 Відповісти
До того ж за старовинними інструментами, яким більше 200 років, а Страдіварі набагато старші 200 років потрібен догляд майстрів, бо інструмент може не пережити недбалості.
показати весь коментар
03.10.2024 16:19 Відповісти
пдараси. немає слів... але вже прогрес що не "скрипки Страдіварі" Тобто я, як власник цих скрипок, можу їх спалити нах.. розібашити об бруківку.. прямо на митниці.. бо вони мої і я можу робити з ними все що хочу... А от вивезти їх не можу... бо вони культурна цінність?... А можна їх знищити, прямо тут, в рідній Україні? Немає слів щоб якось ще назвати цих ідіотів з їхніми "культурними цінностіми"
показати весь коментар
03.10.2024 16:18 Відповісти
За останні 30 років з України під самісіньким носом митників НЕПОМІТНО вивезли сотні, якщо не тисячі ешелонів лісу. Підозрюю що всі вони поіхали на виготовлення нових скрипок, гуслєй і балайок Страдіварі))))
показати весь коментар
03.10.2024 16:37 Відповісти
Але своєю річчю людина не може розпорядитися бо існує совокове дегеннеративно-ідіотське поняття "культурна цінність"
показати весь коментар
03.10.2024 17:32 Відповісти
А нафіга вони в Україні? Хто на них грати буде?
показати весь коментар
03.10.2024 16:19 Відповісти
Начальник таможні та його замісник на весіллях та похоронах.
показати весь коментар
03.10.2024 16:39 Відповісти
Думаю забрали в музиканта його ж інструменти. Це так типово по українські.

І взагалі закон совковий. Було б зрозуміло якби вивозив скрипки, які дала йому держава тимчасово пограти. Але ж забирати в людини її власність...
показати весь коментар
03.10.2024 16:23 Відповісти
Насправді, це частина шулерського разводняка. Час від часу , завдяки таким от прогонам з митниці, шустрі пацанчики знаходять лоха, якому під виглядом страдіварі впарюють якусь криву копійчану скрипку з обдертим лаком за кілька тисяч вічнозелених убитих єнотів. Аналогічні схуми мутять з швейними машинками Зінгер , різним бірюльками типу орденів і медальок, старовинних монет і карбюраторів від самого першого Мерседеса. На сайті Violiti працюють цілі бригади професійних енді такерів))
показати весь коментар
03.10.2024 16:31 Відповісти
Мінотаври на митниці, хочуть їсти. Це не новина
показати весь коментар
03.10.2024 18:06 Відповісти
 
 