Дві скрипки 18-19 століть залишаться в Україні: митники запобігли вивезенню раритетів за кордон. ФОТОрепортаж

На українсько-словацькому кордоні 3 жовтня митники зупинили чоловіка, який "зеленим коридором" намагався провезти дві раритетні скрипки за "липовими" документами.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомили у Державній митній службі.

"Щойно на митному посту "Малий Березний", що на українсько-словацькому кордоні, закарпатські митники запобігли незаконному вивезенню старовинних музичних інструментів, які можуть представляти культурно-історичну цінність", - ідеться в повідомленні.

Зазначається, що порушником виявився 69-річний українець, який у транспортному засобі переміщував через кордон "зеленим коридором" дві раритетні скрипки за "липовими" документами.











Наразі водій надає пояснення, а митниця готує повідомлення до правоохоронних органів про протиправне діяння, що містить ознаки кримінального злочину. У разі підтвердження культурної цінності музичних інструментів порушення буде кваліфіковане за ст. 201 ККУ як контрабанда культурних цінностей.



Предмети правопорушення вилучені, а їхню цінність встановить експерт.

Нагадаємо, 19 вересня прикордонники Львівського загону виявили скрипку, ймовірно, італійського майстра Страдіварі, в авто у пункті пропуску "Краківець", що на кордоні з Польщею.