З України намагалися вивезти скрипку Страдіварі. ФОТОрепортаж

Прикордонники Львівського загону виявили скрипку, ймовірно, італійського майстра Страдіварі, в авто у пункті пропуску "Краківець", що на кордоні з Польщею.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє Державна прикордонна служба.

Де виявили скрипку?

Скрипка маркована як Antonius Stradiuarius Cremomentis Faciebad Anno 1728. Її виявили у багажнику автомобіля марки "MITSUBISHI" у пункті пропуску "Краківець", що на кордоні з Польщею.

Скрипка може бути оригінальним інструментом, виготовленим італійським майстром Антоніо Страдіварі. Цей інструмент вирізняється особливою чистотою звучання й неабияк цінується у світі.





Представники митниці музичний інструмент вилучили. Чи становить він культурну та історичну цінність, встановить експертиза.

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