Из Украины пытались вывезти скрипку Страдивари. ФОТОрепортаж

Пограничники Львовского отряда обнаружили скрипку, вероятно, итальянского мастера Страдивари, в авто в пункте пропуска "Краковец" на границе с Польшей.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает Государственная пограничная служба.

Где обнаружили скрипку?

Скрипка маркирована как Antonius Stradiuarius Cremomentis Faciebad Anno 1728. Ее обнаружили в багажнике автомобиля марки "MITSUBISHI" в пункте пропуска "Краковец" на границе с Польшей.

Скрипка может быть оригинальным инструментом, изготовленным итальянским мастером Антонио Страдивари. Этот инструмент отличается особой чистотой звучания и дорого ценится в мире.





Представители таможни музыкальный инструмент изъяли. Представляет ли он культурную и историческую ценность, установит экспертиза.

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