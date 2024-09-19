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Из Украины пытались вывезти скрипку Страдивари. ФОТОрепортаж

Пограничники Львовского отряда обнаружили скрипку, вероятно, итальянского мастера Страдивари, в авто в пункте пропуска "Краковец" на границе с Польшей.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает Государственная пограничная служба.

Где обнаружили скрипку?

Скрипка маркирована как Antonius Stradiuarius Cremomentis Faciebad Anno 1728. Ее обнаружили в багажнике автомобиля марки "MITSUBISHI" в пункте пропуска "Краковец" на границе с Польшей.

Скрипка может быть оригинальным инструментом, изготовленным итальянским мастером Антонио Страдивари. Этот инструмент отличается особой чистотой звучания и дорого ценится в мире.

З України намагалися вивезти скрипку Страдіварі
З України намагалися вивезти скрипку Страдіварі

Представители таможни музыкальный инструмент изъяли. Представляет ли он культурную и историческую ценность, установит экспертиза.

Также смотрите: Тысячи скрытых от таможенного контроля пачек сигарет Marshal и Compliment без акцизных марок обнаружено на станции "Изов", - Гостаможслужба. ФОТО (обновлено)
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Топ комментарии
+33
за рік з України намагаються вивезти більше скрипок Страдіварі, ніж він їх зробив за все своє життя...
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19.09.2024 18:26
+21
То таке... Пильнуйте щоб рояль Зеленського не вивезли.
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19.09.2024 18:26
+9
Барабаны Страдивари делал для конкретных пацанов. Такие вещи не продаются. Вот они настоящий раритет. А скрипка шо, на доску проволочки натянули.
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19.09.2024 18:37
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Правила форума Совет форумчан
Це вже не перша скріпка Страдіварі яку намагаються вивезти.
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19.09.2024 18:22 Ответить
В більшості випадків, коли гальмують на кордоні, то учнівська Stradivarius 150 4/4
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19.09.2024 19:40 Ответить
Це вже третя з моменту повномасштабки....Так це може одну й ту саму петляють?
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19.09.2024 18:23 Ответить
Видно, що якийсь бовдур із Європи. Ніяк не може зрозуміти, що потрібно митникам відстебнути. Тоді хоч скелет мамонта вивози
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19.09.2024 18:29 Ответить
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19.09.2024 18:30 Ответить
Якщо митникам відслюнявити - то в скрипку ще 10 чоловіків помістяться і ніхто не побачить
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19.09.2024 20:04 Ответить
седьмая!
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20.09.2024 09:38 Ответить
скрипка,антикваріат,страдіварі · 22:23 26.07.2023 Пограничники предотвратили вывоз за границу скрипки Страдивари, - МВД. ФОТОрепортаж 7 62863 · шаповал. 22:48 ...

Скрипку Страдіварі намагалися вивезти з України до Румунії · 11:14 10.07 Прикордонники запобігли вивезенню за кордон скрипки Страдіварі 1713 року. · полуторки.

14 апр. 2023 г. - Гражданин Украины, через пункт пропуска "Орловка" следовал в Болгарию на автомобиле, пытался тайно вывезти скрипку Страдивари.

10 июл. 2024 г. - На кордоні з Румунією виявили скрипку "Страдіварі" 1713 року виробництва, яку намагалися вивезти з України. Про це повідомляє Цензор.НЕТ і

3 мая 2024 г. - На границе с Польшей была обнаружена скрипка Страдивари 1713 года производства, которую пытались вывезти из Украины. Об этом сообщает Цензор.НЕТ

15 часов назад - ФОТОрепортаж​​ Прикордонники Львівського загону виявили скрипку, ймовірно, італійського майстра Страдіварі, в авто у пункті пропуску "Краківець", ..
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20.09.2024 09:44 Ответить
Дякую... ...Цілий симфонічний оркестр
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20.09.2024 09:47 Ответить
А може і не бути. У них там всі експерти по автентичності таких інструментів?
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19.09.2024 18:24 Ответить
Stradiuarius до Срадіварі ніякого відношення не має.
Stradiuarius це абсолютно звичайний інструмент якого на ринках Європи і України повно.
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19.09.2024 18:30 Ответить
Це точно Срадіварі, за 300 баксів
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19.09.2024 21:29 Ответить
За сто...
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20.09.2024 14:53 Ответить
То таке... Пильнуйте щоб рояль Зеленського не вивезли.
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19.09.2024 18:26 Ответить
Той рояль без зеліного "смичка" не має ніякої цінності.
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19.09.2024 20:04 Ответить
🤣🤣🤣
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19.09.2024 22:06 Ответить
...як і "смичок" без рояля...
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20.09.2024 08:56 Ответить
за рік з України намагаються вивезти більше скрипок Страдіварі, ніж він їх зробив за все своє життя...
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19.09.2024 18:26 Ответить
Найкращий комент !!!
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19.09.2024 19:32 Ответить
Відкрили фабрику скрипок під брендом "Страдіварі"
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19.09.2024 20:26 Ответить
Старий робив скрипки в промислових масштабах. Бувало, кіло цибулі італієць не може купити, немає. А скрипку Страдіварі, запросто!
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19.09.2024 21:31 Ответить
По третьому кругу пішла. Конфіскували, продали, знову вивозять.
Добре що нагадали про третій раз.
Я рахував два.
Хоча може це знов з привозу в Одесі.
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19.09.2024 18:26 Ответить
https://by.ebay.com/b/Stradivari-In-Vintage-Violins/119026/bn_7022565128
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19.09.2024 18:28 Ответить
Скільки можна?! Stradiuarius до Страдіварі ніякого відношення не має.
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19.09.2024 18:28 Ответить
А барабан Страдіварі не намагались вивезти?
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19.09.2024 18:28 Ответить
це тебе аід виглядом барабана вивезли до Польщі!
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19.09.2024 18:31 Ответить
Барабаны Страдивари делал для конкретных пацанов. Такие вещи не продаются. Вот они настоящий раритет. А скрипка шо, на доску проволочки натянули.
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19.09.2024 18:37 Ответить
О а як дмитрук виїхав то такої уваги не приділили
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19.09.2024 18:30 Ответить
В т р у н і Страдіварі виїхав
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19.09.2024 21:35 Ответить
kopija
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19.09.2024 18:32 Ответить
А що, скрипка не може бути приватною власністю, та переміщуватися на розсуд власника?
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19.09.2024 18:33 Ответить
Як бачите. Хтось десь в кабінетах вирішить, що ваша приватна власність являється "національним дастаянієм", і всьо... пиши пропало
А скрипка - копія, 100%.
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19.09.2024 18:46 Ответить
Копія чого ??
Це скрипка оригінал Stradiuarius середини / кінця 19-го століття.
Але Stradiuarius до Страдіварі ніякого відношення не має !!!
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19.09.2024 18:58 Ответить
Шо, апять?
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19.09.2024 18:34 Ответить
Та це дрібниці. В Одесі вже кілька разів на митниці вертоліт "знаходили"
"Під час обшуків на Одеській митниці правоохоронці https://tsn.ua/********/na-odeskiy-mitnici-v-konteyneri-znayshli-vertolit-mi-2-vin-probuv-tam-vid-2007-roku-2191576.html#:~:text=%D0%B2%D1%96%D0%B4%202007%20%D1%80%D0%BE%D0%BA%D1%83-,%D0%9D%D0%B0%20%D0%9E%D0%B4%D0%B5%D1%81%D1%8C%D0%BA%D1%96%D0%B9%20%D0%BC%D0%B8%D1%82%D0%BD%D0%B8%D1%86%D1%96%20%D0%B2%20%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D1%82%D0%B5%D0%B9%D0%BD%D0%B5%D1%80%D1%96%20%D0%B7%D0%BD%D0%B0%D0%B9%D1%88%D0%BB%D0%B8%20%D0%B2%D0%B5%D1%80%D1%82%D0%BE%D0%BB%D1%96%D1%82%20%D0%9C%D1%96%2D2%3A%20%D0%B2%D1%96%D0%BD,%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B1%D1%83%D0%B2%20%D1%82%D0%B0%D0%BC%20%D0%B2%D1%96%D0%B4%202007%20%D1%80%D0%BE%D0%BA%D1%83&text=%D0%9E%D0%B4%D0%B5%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B8%D1%85%20%D0%BC%D0%B8%D1%82%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D1%96%D0%B2%20%D0%BF%D1%96%D0%B4%D0%BE%D0%B7%D1%80%D1%8E%D1%8E%D1%82%D1%8C%20%D1%83%20%D0%B7%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B6%D0%B8%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%BD%D1%8F%D1%85,%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B1%D1%83%D0%B2%20%D1%82%D0%B0%D0%BC%20%D0%B2%D1%96%D0%B4%202007%20%D1%80%D0%BE%D0%BA%D1%83. в одному із закритих контейнерів знайшли багатоцільовий вертоліт Мі-2. Він пробув там від 2007 року"
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19.09.2024 18:49 Ответить
Страдіварі сам у шоці, стверджує що в такій кількості їх не робив.
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19.09.2024 18:40 Ответить
Можно заказать как гуталина, опт дешевле.
Скала Виладжио RO Страдивари Виотти 1709

https://www.thomann.de/it/scala_vilagio.html
https://www.thomann.de/it/scala_vilagio_r_o._stradivari_viotti_1709.htm

https://www.thomann.de/it/scala_vilagio_r_o._stradivari_viotti_1709.htm еще 8 изображений

Размер: 4/4Построен по модели Антонио Страдивари «Виотти экс Брюс» (1709 г.) Рышарда Осовского в лучших мастерских Верхней Франконии / Германии.ручная роспись его сына Давида Осовского в Новом Тарге / ПольшаРегулировка кривизны потолка и полаУлитка вылеплена по мотивам оригинала.

13 190 евро
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19.09.2024 18:44 Ответить
І яким таким вітром цей раритет занесло аж до України?
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19.09.2024 18:45 Ответить
Батальон Монако результативно воює тільки під музику скрипок Страдіварі.
Все для перемоги.
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19.09.2024 18:52 Ответить
Представляет ли он культурную и историческую ценность, установит экспертиза. Источник:
Вангую - не представляет. Это за последние 3 года минимум 5-я "скрипка Страдивари", которую бравые дпсушники нашли)))
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19.09.2024 18:53 Ответить
І отак зразу, на митниці, без експертизи - Страдіварі. Який звіздоьж.
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19.09.2024 18:54 Ответить
Скріпач, на ідіш Моня?
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19.09.2024 18:56 Ответить
і не тільки це..
Ще піаніну
на котрій грав ЗЕ
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19.09.2024 18:57 Ответить
От такої новини, як наче в 90-і повернувся)
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19.09.2024 19:07 Ответить
В мого родича була скрипка Страдіварі , вона згнила ще в середині 70-тих минулого століття . Від старості і смерті ніхто і ніщо не застраховано .
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19.09.2024 19:19 Ответить
https://www.kleinanzeigen.de/s-antonius-stradiuarius-cremonensis/k0
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19.09.2024 19:29 Ответить
Сколько надо столько и страдивари
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19.09.2024 19:30 Ответить
Митники зелений горошок від спирту відрізнити не можуть, а тут тобі зразу визначили )))
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19.09.2024 19:32 Ответить
Боже , які ці митники дебіли , звідки їх понабирали !!!
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19.09.2024 19:35 Ответить
.....фахові митники вчергове розгубилися , прочитавши слово Страдіваріус.....забуваючи , що ::: " вся контрабанда делается в Одессе , на ул. Мал. Арнаутская ......як казав колись О. Бєндєр .....
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19.09.2024 19:35 Ответить
Скрипку до музею, скрипача до ТЦК.
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19.09.2024 19:37 Ответить
Які феєричні ібанати... Сказано вже перказано... думають що будь яка скрипка з лейблом всередені "Antonius Stradiuarius Cremonensis Faciebat Anno 1712" це Страдіварі. У самого така. Від жінчиного прапрадіда дісталася. І є німецькою копією 19 століття. Якісний інструмент але ж не Страдіварі.
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19.09.2024 20:22 Ответить
А якби то була і скрипка Страдіварі? Яке собаче діло ДПСУ до чиєїсь приватної власності? Страдіварі, що був українським майстром? До чого тут культурна спадщина чиєїсь країни до нашої. Вони що, бандуру Тараса Шевченко вивозили?
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19.09.2024 20:45 Ответить
Чи набір ножів Гонти. Або гак, на якому Байду підвісили...
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19.09.2024 21:56 Ответить
Україна - батьківщина скрипок Страдіварі!!!

Якщо ви думали, що Страдіварі італієць і міг за життя зробити декілька сотень скрипок, то ніт.

В Україні у Страдіварі була фабрика, яка ті скрипки штампувала сотнями тисяч. 😁

Тому саме звідси їх і везуть, якщо вірити мистецтвознавцям з таможні.

А ще він робив трембіти...
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20.09.2024 02:17 Ответить
трембіта trembita Stradiuari - дуже рідкісна річ!!!
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20.09.2024 09:03 Ответить
Я бачив у Яремчі навіть дримбу Страдіварі. 😁
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20.09.2024 11:46 Ответить
Цікаво! А цимбали Страдіварі є...? Чи то жарт?
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20.09.2024 16:16 Ответить
Жарт, зрозуміло.

Але гарна бізнес-ідея для продавців на сувенірному ринку Яремчі.
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20.09.2024 22:20 Ответить
скрипка,антикваріат,страдіварі · 22:23 26.07.2023 Пограничники предотвратили вывоз за границу скрипки Страдивари, - МВД. ФОТОрепортаж 7 62863 · шаповал. 22:48 ...

Скрипку Страдіварі намагалися вивезти з України до Румунії · 11:14 10.07 Прикордонники запобігли вивезенню за кордон скрипки Страдіварі 1713 року. · полуторки.

14 апр. 2023 г. - Гражданин Украины, через пункт пропуска "Орловка" следовал в Болгарию на автомобиле, пытался тайно вывезти скрипку Страдивари.

10 июл. 2024 г. - На кордоні з Румунією виявили скрипку "Страдіварі" 1713 року виробництва, яку намагалися вивезти з України. Про це повідомляє Цензор.НЕТ і

3 мая 2024 г. - На границе с Польшей была обнаружена скрипка Страдивари 1713 года производства, которую пытались вывезти из Украины. Об этом сообщает Цензор.НЕТ





15 часов назад - ФОТОрепортаж​​ Прикордонники Львівського загону виявили скрипку, ймовірно, італійського майстра Страдіварі, в авто у пункті пропуску "Краківець", ..
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20.09.2024 09:43 Ответить
 
 