Из Украины пытались вывезти скрипку Страдивари. ФОТОрепортаж
Пограничники Львовского отряда обнаружили скрипку, вероятно, итальянского мастера Страдивари, в авто в пункте пропуска "Краковец" на границе с Польшей.
Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает Государственная пограничная служба.
Где обнаружили скрипку?
Скрипка маркирована как Antonius Stradiuarius Cremomentis Faciebad Anno 1728. Ее обнаружили в багажнике автомобиля марки "MITSUBISHI" в пункте пропуска "Краковец" на границе с Польшей.
Скрипка может быть оригинальным инструментом, изготовленным итальянским мастером Антонио Страдивари. Этот инструмент отличается особой чистотой звучания и дорого ценится в мире.
Представители таможни музыкальный инструмент изъяли. Представляет ли он культурную и историческую ценность, установит экспертиза.
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Скрипку Страдіварі намагалися вивезти з України до Румунії · 11:14 10.07 Прикордонники запобігли вивезенню за кордон скрипки Страдіварі 1713 року. · полуторки.
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Stradiuarius це абсолютно звичайний інструмент якого на ринках Європи і України повно.
Добре що нагадали про третій раз.
Я рахував два.
Хоча може це знов з привозу в Одесі.
А скрипка - копія, 100%.
Це скрипка оригінал Stradiuarius середини / кінця 19-го століття.
Але Stradiuarius до Страдіварі ніякого відношення не має !!!
"Під час обшуків на Одеській митниці правоохоронці https://tsn.ua/********/na-odeskiy-mitnici-v-konteyneri-znayshli-vertolit-mi-2-vin-probuv-tam-vid-2007-roku-2191576.html#:~:text=%D0%B2%D1%96%D0%B4%202007%20%D1%80%D0%BE%D0%BA%D1%83-,%D0%9D%D0%B0%20%D0%9E%D0%B4%D0%B5%D1%81%D1%8C%D0%BA%D1%96%D0%B9%20%D0%BC%D0%B8%D1%82%D0%BD%D0%B8%D1%86%D1%96%20%D0%B2%20%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D1%82%D0%B5%D0%B9%D0%BD%D0%B5%D1%80%D1%96%20%D0%B7%D0%BD%D0%B0%D0%B9%D1%88%D0%BB%D0%B8%20%D0%B2%D0%B5%D1%80%D1%82%D0%BE%D0%BB%D1%96%D1%82%20%D0%9C%D1%96%2D2%3A%20%D0%B2%D1%96%D0%BD,%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B1%D1%83%D0%B2%20%D1%82%D0%B0%D0%BC%20%D0%B2%D1%96%D0%B4%202007%20%D1%80%D0%BE%D0%BA%D1%83&text=%D0%9E%D0%B4%D0%B5%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B8%D1%85%20%D0%BC%D0%B8%D1%82%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D1%96%D0%B2%20%D0%BF%D1%96%D0%B4%D0%BE%D0%B7%D1%80%D1%8E%D1%8E%D1%82%D1%8C%20%D1%83%20%D0%B7%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B6%D0%B8%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%BD%D1%8F%D1%85,%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B1%D1%83%D0%B2%20%D1%82%D0%B0%D0%BC%20%D0%B2%D1%96%D0%B4%202007%20%D1%80%D0%BE%D0%BA%D1%83. в одному із закритих контейнерів знайшли багатоцільовий вертоліт Мі-2. Він пробув там від 2007 року"
Скала Виладжио RO Страдивари Виотти 1709
https://www.thomann.de/it/scala_vilagio.html
https://www.thomann.de/it/scala_vilagio_r_o._stradivari_viotti_1709.htm
https://www.thomann.de/it/scala_vilagio_r_o._stradivari_viotti_1709.htm еще 8 изображений
Размер: 4/4Построен по модели Антонио Страдивари «Виотти экс Брюс» (1709 г.) Рышарда Осовского в лучших мастерских Верхней Франконии / Германии.ручная роспись его сына Давида Осовского в Новом Тарге / ПольшаРегулировка кривизны потолка и полаУлитка вылеплена по мотивам оригинала.
13 190 евро
Все для перемоги.
Вангую - не представляет. Это за последние 3 года минимум 5-я "скрипка Страдивари", которую бравые дпсушники нашли)))
Ще піаніну
на котрій грав ЗЕ
Якщо ви думали, що Страдіварі італієць і міг за життя зробити декілька сотень скрипок, то ніт.
В Україні у Страдіварі була фабрика, яка ті скрипки штампувала сотнями тисяч. 😁
Тому саме звідси їх і везуть, якщо вірити мистецтвознавцям з таможні.
А ще він робив трембіти...
трембітаtrembita Stradiuari - дуже рідкісна річ!!!
Але гарна бізнес-ідея для продавців на сувенірному ринку Яремчі.
Скрипку Страдіварі намагалися вивезти з України до Румунії · 11:14 10.07 Прикордонники запобігли вивезенню за кордон скрипки Страдіварі 1713 року. · полуторки.
14 апр. 2023 г. - Гражданин Украины, через пункт пропуска "Орловка" следовал в Болгарию на автомобиле, пытался тайно вывезти скрипку Страдивари.
10 июл. 2024 г. - На кордоні з Румунією виявили скрипку "Страдіварі" 1713 року виробництва, яку намагалися вивезти з України. Про це повідомляє Цензор.НЕТ і
3 мая 2024 г. - На границе с Польшей была обнаружена скрипка Страдивари 1713 года производства, которую пытались вывезти из Украины. Об этом сообщает Цензор.НЕТ
15 часов назад - ФОТОрепортаж Прикордонники Львівського загону виявили скрипку, ймовірно, італійського майстра Страдіварі, в авто у пункті пропуску "Краківець", ..