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Тысячи скрытых от таможенного контроля пачек сигарет Marshal и Compliment без акцизных марок обнаружены на станции "Изов", - Гостаможслужба. ФОТО

На железнодорожной станции "Изов" таможенники обнаружили в разных поездах тысячи скрытых от таможенного контроля пачек сигарет Marshal и Compliment без марок акцизного налога.

Об этом сообщили в Государственной таможенной службе, передает Цензор.НЕТ.

Как отмечается, контрабанду спрятали среди тонн железной руды, которая направлялась в Польшу в составе единого груза от того же отправителя из Кривого Рога. Всего обнаружено 500 блоков или 5 тысяч пачек сигарет.

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Контрабанда цигарок
Контрабанда цигарок

"Сообщение о правонарушениях, содержащих признаки преступления, направлено в милицию с предварительной квалификацией - ст. 204 Уголовного Кодекса Украины (незаконная транспортировка с целью сбыта подакцизных товаров). Сейчас принимается решение об открытии уголовного производства", - говорится в сообщении.

Читайте: И. о. руководителя детективов БЭБ Ткачук блокирует следственные действия на Львовской табачной фабрике, - журналист Плинский

Автор: 

контрабанда (2409) сигареты (867) Государственная таможенная служба (165)


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Топ комментарии
+7
Комедианты,у нас в городе открыто стоит и спокойно торгует безакцизными сигаретами киоск,там тысячи блоков,а тут на три жалких блока набросились с собаками и неистово пиарятся.
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18.06.2024 09:07
+4
А в київських ларьках немає бажання повиявляти подібне? Звісно ні. Тому що "криша" буде незадоволена.
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18.06.2024 09:10
+2
На кожному розі, у містах і селах України, стоять дивні особи, літнього виду, і торгують таким цигарками…. В Києві, до недавно, навпроти Нацбанку торгував дядько біля журнального кіоску на Банковій, десь так років з 20 торгував такими цигарками! Мусорські, а потім і поліція, мали пільгу на безкоштовне забезпечення цигарками…
Гетьманцев знає про це, разом з купою отих ДИРЕКТОРАТІВ з ОПУ!!

Це той же «бурштин2», коли «не знають», хто його кришує в Урядових кварталах??! Реалії владних сьогодення…
Відповідь на питання зеленського, Чого ми не в НАТІ?
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18.06.2024 09:15
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Комедианты,у нас в городе открыто стоит и спокойно торгует безакцизными сигаретами киоск,там тысячи блоков,а тут на три жалких блока набросились с собаками и неистово пиарятся.
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18.06.2024 09:07 Ответить
Невже в штатах така вседозволеність, у нас в Україні якби хтось так торгував відразу приїхали представників департаменту економічної безпеки і паконули б! Ну хіба що виключення це території тимчасово окуповані, там може творитися будь-яка дічь, бо там де пі.дарашка там злочини, смерті, убогість, рабство та безправність!
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18.06.2024 12:38 Ответить
Ты слишком эмоционален и многословен агент агента козыря и шестерка агента сивковича,возьми над собой контроль,и не забывай - твой путин педофил.
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18.06.2024 13:07 Ответить
Вчи Мову своїх Господарів, знадобиться коли йоршиком працювати будеш у громадській вбиральні!
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18.06.2024 14:26 Ответить
Хахаха,да ты еще обидчивый и злобный,правду говорят - псы похожи на своих хозяев,кремлевская моль,агент козырь и агент сивковича тоже злобные и обидчивые.
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18.06.2024 14:37 Ответить
Это ты под мой коммент подлез,так что вали ты - в свою сраную читу,магадан,армавир,комсомольск на ****** и прочие мордвинские срански.
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18.06.2024 17:40 Ответить
Продолжай не забывать - твой путин педофил.
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18.06.2024 18:40 Ответить
Правильно казати ху.йло, і я знаю що він педофіл, так як і ти і твій батько та і усі кацапи в принципі, бо це в крові у лишньохромосомих! повторюю рабе вчи Мову своїх Господарів, бо не переживеш фільтрації на деокупованих територіях рашен піда.рашен! Останній раз змилистився над тобою недолугими рабом і відповідаю на комент пі.доросійською!
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18.06.2024 19:15 Ответить
А ну раз ти пе.дофіл то і у разі коли у тебе є лишньохромосомі нащадки, то звісно вони це у тебе успадкували 🤣🤣🤣🤣🤣
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18.06.2024 19:16 Ответить
А в київських ларьках немає бажання повиявляти подібне? Звісно ні. Тому що "криша" буде незадоволена.
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18.06.2024 09:10 Ответить
На кожному розі, у містах і селах України, стоять дивні особи, літнього виду, і торгують таким цигарками…. В Києві, до недавно, навпроти Нацбанку торгував дядько біля журнального кіоску на Банковій, десь так років з 20 торгував такими цигарками! Мусорські, а потім і поліція, мали пільгу на безкоштовне забезпечення цигарками…
Гетьманцев знає про це, разом з купою отих ДИРЕКТОРАТІВ з ОПУ!!

Це той же «бурштин2», коли «не знають», хто його кришує в Урядових кварталах??! Реалії владних сьогодення…
Відповідь на питання зеленського, Чого ми не в НАТІ?
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18.06.2024 09:15 Ответить
Якби ти дійсно був у Києві за останні 2 роки, то знав би, що до нацбанку більше не пройдеш! Тільки ті хто живуть чи навчаються в тому районі! І діда на банковій я ніякого не бачив! Хоча постійно там бував з 14 до 22, і в цьому році приходив, бо Діти там вчаться!
Скажіть кураторам, що коли іпсуху вам у сколково пишуть, то хоча перевіряють її достовірність!
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18.06.2024 12:44 Ответить
Не рви серце. Під час ковід19, торгівля дядька і призупинилася там…
А знімуть блоки, на Інституцькій від М Хрещатик, усе відновиться…
Головне зараз, це ПЕРЕМОГА над рашистами і ригоАНАЛАМИ з ВРУ, як на мене!! Тримаймося!
Слава Україні!
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18.06.2024 14:59 Ответить
Пам'ятаю, як один раз компанія "Рошен" замовили перевізникаа продукції до Румунії і перевізник з товаром компанії "Рошен" провозив контрбандою свої цигарки. Що тільки тоді відбувалося в внтернеті і по бенязелі телеканалах, що Порошенко возить контрбанду. Наріду пояснювли, що транспорт був найтятий по договору на один раз і ніякого відношення немає до компанії "Рошен"..., але нарід нічого не бажав чути. То сьогодні контрабндою займається Зеленський? Навіть якщо не він особисто в місті Кривий Ріг в руду запихував цигарки, то під його керівництвом все - підприємства, залізна дорога, митниця, прикордонники..., але ні слова не прозвучало щось в цей бік, бо про це промовчали позітівні блохери і шмарафон.
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18.06.2024 09:24 Ответить
Двісті тисяч силовиків не можуть знайти пілдпільне виробництво тютюнових фабрик )))

Пропоную нах..р звільнити як БЕБ, так керівництво митниці та податкової в повному складі - а на виділені кошти найняти організаторів цих фабрик - майстрів конспірації - для створення законспірованих визвольних рухів в Рабсійській *********. Такі талановиті майстри з маскування -мають працювати на Україну , а бездарних силовиків - відправити на фронт , можливо там з вони принесуть державі більше користі - копатимуть окопи чи вивозитимуть поранених ...
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18.06.2024 09:36 Ответить
Гріша Козловський рулить! Дбр, прокуратура, сбу,поліція, усі на підсосі.
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18.06.2024 10:13 Ответить
Може хотіли покурити без свідків /митників/
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18.06.2024 11:01 Ответить
ну от бачите?
тільки но, зе!простроченого тикнули пикою в корупцію, відразу знайшли якихось пару коробів цигарок.
все працює! закон і порядок!

тільки, цікаво, для яких упоротих лошар, цей перфоманс? для марафону?
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18.06.2024 11:04 Ответить
- А меня же, Зинаида Михайловна, обокрали. Собака с милицией обещала прийти. ©

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18.06.2024 15:41 Ответить
 
 