Тысячи скрытых от таможенного контроля пачек сигарет Marshal и Compliment без акцизных марок обнаружены на станции "Изов", - Гостаможслужба. ФОТО
На железнодорожной станции "Изов" таможенники обнаружили в разных поездах тысячи скрытых от таможенного контроля пачек сигарет Marshal и Compliment без марок акцизного налога.
Об этом сообщили в Государственной таможенной службе, передает Цензор.НЕТ.
Как отмечается, контрабанду спрятали среди тонн железной руды, которая направлялась в Польшу в составе единого груза от того же отправителя из Кривого Рога. Всего обнаружено 500 блоков или 5 тысяч пачек сигарет.
"Сообщение о правонарушениях, содержащих признаки преступления, направлено в милицию с предварительной квалификацией - ст. 204 Уголовного Кодекса Украины (незаконная транспортировка с целью сбыта подакцизных товаров). Сейчас принимается решение об открытии уголовного производства", - говорится в сообщении.
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Гетьманцев знає про це, разом з купою отих ДИРЕКТОРАТІВ з ОПУ!!
Це той же «бурштин2», коли «не знають», хто його кришує в Урядових кварталах??! Реалії владних сьогодення…
Відповідь на питання зеленського, Чого ми не в НАТІ?
Скажіть кураторам, що коли іпсуху вам у сколково пишуть, то хоча перевіряють її достовірність!
А знімуть блоки, на Інституцькій від М Хрещатик, усе відновиться…
Головне зараз, це ПЕРЕМОГА над рашистами і ригоАНАЛАМИ з ВРУ, як на мене!! Тримаймося!
Слава Україні!
Пропоную нах..р звільнити як БЕБ, так керівництво митниці та податкової в повному складі - а на виділені кошти найняти організаторів цих фабрик - майстрів конспірації - для створення законспірованих визвольних рухів в Рабсійській *********. Такі талановиті майстри з маскування -мають працювати на Україну , а бездарних силовиків - відправити на фронт , можливо там з вони принесуть державі більше користі - копатимуть окопи чи вивозитимуть поранених ...
тільки но, зе!простроченого тикнули пикою в корупцію, відразу знайшли якихось пару коробів цигарок.
все працює! закон і порядок!
тільки, цікаво, для яких упоротих лошар, цей перфоманс? для марафону?