Тысячи скрытых от таможенного контроля пачек сигарет Marshal и Compliment без акцизных марок обнаружены на станции "Изов", - Гостаможслужба. ФОТО

На железнодорожной станции "Изов" таможенники обнаружили в разных поездах тысячи скрытых от таможенного контроля пачек сигарет Marshal и Compliment без марок акцизного налога.

Об этом сообщили в Государственной таможенной службе, передает Цензор.НЕТ.

Как отмечается, контрабанду спрятали среди тонн железной руды, которая направлялась в Польшу в составе единого груза от того же отправителя из Кривого Рога. Всего обнаружено 500 блоков или 5 тысяч пачек сигарет.

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"Сообщение о правонарушениях, содержащих признаки преступления, направлено в милицию с предварительной квалификацией - ст. 204 Уголовного Кодекса Украины (незаконная транспортировка с целью сбыта подакцизных товаров). Сейчас принимается решение об открытии уголовного производства", - говорится в сообщении.

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