Скрипку Страдивари 1713 года пытались вывезти из Украины. ФОТОрепортаж

На границе с Польшей была обнаружена скрипка Страдивари 1713 года производства, которую пытались вывезти из Украины.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу ГПСУ.

"Пограничники совместно с таможенниками предотвратили вывоз за границу скрипки "Antonius Stradivarius" 1713 года производства. Музыкальный инструмент обзорная группа нашла в багажном отделении автомобиля, который направлялся в Польшу", - говорится в сообщении.

Предмет изъяли и передали на экспертизу.

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