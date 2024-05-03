Скрипку Страдивари 1713 года пытались вывезти из Украины. ФОТОрепортаж
На границе с Польшей была обнаружена скрипка Страдивари 1713 года производства, которую пытались вывезти из Украины.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу ГПСУ.
"Пограничники совместно с таможенниками предотвратили вывоз за границу скрипки "Antonius Stradivarius" 1713 года производства. Музыкальный инструмент обзорная группа нашла в багажном отделении автомобиля, который направлялся в Польшу", - говорится в сообщении.
Предмет изъяли и передали на экспертизу.
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Коментарі під новиною гарні.
Если человек написал картину и везёт подарить её куму\свату\брату в Париж\Лиссабон\ Варшаву, то он что, должен у Минкульта разрешения спрашивать?
А если он является наследником/владельцем той скрипки, то что? Он её обязан на асфальт Зеле передать? Хочет везти куда хочет - пусть везёт. Ну, если не украл её, конечно.
Отсылки к "КУЛЬТУРНЫМ ЦЕННОСТЯМ" - это пережиток БОЛЬШЕВИМЗМА (СОВКА) и КОЛЛЕКТИВИЗАЦИИ!
В мене така точно є ,купував колись в німеччині за 100 евро
Зараз непотрібна виставив на олх за 10000 грн і вже два роки не можу продати
Може митникам запропонувати Вони бачу такі шукають