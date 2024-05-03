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Скрипку Страдивари 1713 года пытались вывезти из Украины. ФОТОрепортаж

На границе с Польшей была обнаружена скрипка Страдивари 1713 года производства, которую пытались вывезти из Украины.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу ГПСУ.

"Пограничники совместно с таможенниками предотвратили вывоз за границу скрипки "Antonius Stradivarius" 1713 года производства. Музыкальный инструмент обзорная группа нашла в багажном отделении автомобиля, который направлялся в Польшу", - говорится в сообщении.

Предмет изъяли и передали на экспертизу.

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Скрипку Страдіварі намагались вивезти з України
Скрипку Страдіварі намагались вивезти з України
Скрипку Страдіварі намагались вивезти з України
Скрипку Страдіварі намагались вивезти з України

Автор: 

Госпогранслужба (6425) контрабанда (2409)


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Топ комментарии
+5
https://dumskaya.net/news/beshoznyy-raritet-v-odesskoy-oblasti-pravoohrani-177607/ Це вже було.
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03.05.2024 12:31
+4
Мабуть це копія.
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03.05.2024 12:38
+3
Якщо річ належить людині, а не крадена, то цього я чесно кажучи не розумію! Яку історико - культурну цінність для Україна має ця річ?!?!!?! Краще б прикордонники активніше працювали по ухилянтам тисоплавам!
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03.05.2024 12:45
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https://dumskaya.net/news/beshoznyy-raritet-v-odesskoy-oblasti-pravoohrani-177607/ Це вже було.
Коментарі під новиною гарні.
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03.05.2024 12:31 Ответить
Мабуть це копія.
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03.05.2024 12:38 Ответить
польські хвермери затримали?
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03.05.2024 12:44 Ответить
Якщо річ належить людині, а не крадена, то цього я чесно кажучи не розумію! Яку історико - культурну цінність для Україна має ця річ?!?!!?! Краще б прикордонники активніше працювали по ухилянтам тисоплавам!
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03.05.2024 12:45 Ответить
Емнип, у нас для вывоза картины, например, нужно разрешение чуть ли не от Минкульта. И пофиг, что эту картину ты сам год назад нарисовал.
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03.05.2024 12:50 Ответить
а может когда ты крякнешь, картина будет миллионы стоить. Не тяни руки до чужого добра!!
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03.05.2024 12:54 Ответить
Я что ли тяну??? Это к владе...
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03.05.2024 12:59 Ответить
ты и тянешь, барыжничать нацдостоянием.
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03.05.2024 15:41 Ответить
Ты не путай частную шерсть с государственной (с)
Если человек написал картину и везёт подарить её куму\свату\брату в Париж\Лиссабон\ Варшаву, то он что, должен у Минкульта разрешения спрашивать?
А если он является наследником/владельцем той скрипки, то что? Он её обязан на асфальт Зеле передать? Хочет везти куда хочет - пусть везёт. Ну, если не украл её, конечно.
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03.05.2024 20:56 Ответить
твоя мазня принадлежит государству, если оно сочтёт нужным. читай законы.
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04.05.2024 12:53 Ответить
Усе, що дорожче 10к $ треба декларувати: готівка, коштовності, витвори містецств та інше. Як пишуть в каментах, скоріше це дешева підробка і звичайно її не треба було декларувати. Але ж прикордонники не експерти в цьому питанні, то ж і відправили на експертизу.
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03.05.2024 13:40 Ответить
Національне надбання знаходиться під охороною Держави, незалежно від форми власності. А при недбалому ставленні можуть і позбавити право власності.
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03.05.2024 15:12 Ответить
Якби це була кобза якось відомого Українського кобзаря чи на ній грав якийсь відомий Український музикант - беззаперечно, а скрипку закордонного майстра скрипок ну ніяк не можна назвати Національним надбанням!
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03.05.2024 17:29 Ответить
Їхав як на пікнік без сумок , ось прикордонники прошманали, мене українська митниця на авто ні разу не перевіряли,тим більше на виїзд, відкрий/ закрий багажник та й все
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03.05.2024 12:58 Ответить
на сторінці ФБ Південного управління ДПС, з гордістю, місяць тому повідомиои що затримали "стародрук" "Кобзаря"№ 1938 року...При тому що стародруком вважається видання до 1830 року
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03.05.2024 13:13 Ответить
до речі - скрипка була самим розповсюдженим музичним інструментом в Україні до революції і жидокомуни.у нас в селі Драчки жив майстер,який виготовляв скрипки,по які приїзджали навіть з за кордону. зараз жодної скрипки в селі нема.
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03.05.2024 13:31 Ответить
Любая ВЕЩЬ имеет свою ЦЕНУ, и если она НЕ ВОРОВАННАЯ, то владелец имеет право сделать с ней ЧТО ЕМУ ГОДНО (хоть сжечь).
Отсылки к "КУЛЬТУРНЫМ ЦЕННОСТЯМ" - это пережиток БОЛЬШЕВИМЗМА (СОВКА) и КОЛЛЕКТИВИЗАЦИИ!
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03.05.2024 13:32 Ответить
Краще б українці не забирали у голанців Скифське Золото, пектораль, інше. Все це поцупили росіяни в Мелітополі. Хочаб у Києві його тримали, більше б грошей на туристах отримали. А так - хто нас розумними назве?
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03.05.2024 13:36 Ответить
А зараз сидять і міркують - чи евакуйовувати харківські виробничі потужності, чи ні? Схоже, що буде так, як і з скіфським золотом
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03.05.2024 13:39 Ответить
Скифское золото находится с Киеве. Вот нах писать х-ню? Какой нах Мелитополь ели золото вернули в Украину в ноябре 23-го года?
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03.05.2024 15:24 Ответить
https://suspilne.media/zaporizhzhia/233930-vikradene-skifske-zoloto-v-melitopoli-dopomogli-znajti-okupantam-miscevi-kolaboranti/ З Мелітопольського краєзнавчого музею окупанти викрали колекцію скіфського золота. Чи дійсно до їхніх рук потрапила унікальна колекція IV ст. до н.е. та хто допоміг російським військовим її знайти - з'ясовували кореспонденти Суспільного.
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03.05.2024 16:59 Ответить
нsмецька копsя 19 cтоліття. У самого така є. річ дуже якісна, вартує від 1 до 2 штук баксів. Але ж не Страдіварі.. Вже скільки сказано про цих дебілів на митниці, що сказати щось нове вже просто неможливо.
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03.05.2024 13:42 Ответить
Мабудь у кожної Страдіварі власне ім'я є.
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03.05.2024 15:07 Ответить
А митниця , випадково,не знає,що для "крутих" пацанів Срадіварі виробляв БАРАБАНИ ?
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03.05.2024 15:38 Ответить
Перед "слугою" вже вибачились, і провели в Польщу з оркестром?
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03.05.2024 14:30 Ответить
Напевно, скрипка їхала без документів. З нами мешкала українка, викладач консерваторії, то в неї скрипка була звичайна, *******, але тим не менш, на неї були документи, страховка, в тому числі і на смичок.
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03.05.2024 15:29 Ответить
Так це копія В Німеччині фірма випускає точні копії цех скрипок
В мене така точно є ,купував колись в німеччині за 100 евро
Зараз непотрібна виставив на олх за 10000 грн і вже два роки не можу продати
Може митникам запропонувати Вони бачу такі шукають
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03.05.2024 18:30 Ответить
Відпрвити цих знвтоків скрипок на фронт, хай там кацапів ловлять!!! Дебіли, б..дь
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03.05.2024 22:00 Ответить
 
 