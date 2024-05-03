Скрипку Страдіварі 1713 року намагалися вивезти з України. ФОТОрепортаж
На кордоні з Польщею виявили скрипку Страдіварі 1713 року виробництва, яку намагалися вивезти з України.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу ДПСУ.
"Прикордонники спільно з митниками запобігли вивезенню за кордон скрипки "Antonius Stradivarius" 1713 року виробництва. Музичний інструмент оглядова група знайшла у багажному відділенні автомобіля, який прямував до Польщі", - йдеться в повідомленні.
Річ вилучили та передали на експертизу.
Топ коментарі
+5 Деніс Войцеховський
показати весь коментар03.05.2024 12:31
+4 Реджина Фаланджі
показати весь коментар03.05.2024 12:38
+3 Артем Легенький
показати весь коментар03.05.2024 12:45
Вхід на форум Цензор.НЕТ
Будь ласка, зачекайте...
Для входу за паролем, перейдіть за посиланням
Використання імені користувача в якості логіну більше не підтримується!
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Коментарі під новиною гарні.
Если человек написал картину и везёт подарить её куму\свату\брату в Париж\Лиссабон\ Варшаву, то он что, должен у Минкульта разрешения спрашивать?
А если он является наследником/владельцем той скрипки, то что? Он её обязан на асфальт Зеле передать? Хочет везти куда хочет - пусть везёт. Ну, если не украл её, конечно.
Отсылки к "КУЛЬТУРНЫМ ЦЕННОСТЯМ" - это пережиток БОЛЬШЕВИМЗМА (СОВКА) и КОЛЛЕКТИВИЗАЦИИ!
В мене така точно є ,купував колись в німеччині за 100 евро
Зараз непотрібна виставив на олх за 10000 грн і вже два роки не можу продати
Може митникам запропонувати Вони бачу такі шукають