Скрипку Страдіварі 1713 року намагалися вивезти з України. ФОТОрепортаж

На кордоні з Польщею виявили скрипку Страдіварі 1713 року виробництва, яку намагалися вивезти з України.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу ДПСУ.

"Прикордонники спільно з митниками запобігли вивезенню за кордон скрипки "Antonius Stradivarius" 1713 року виробництва. Музичний інструмент оглядова група знайшла у багажному відділенні автомобіля, який прямував до Польщі", - йдеться в повідомленні.

Річ вилучили та передали на експертизу.

Читайте: Суд заарештував директора компанії, близької до "хрещеного батька" контрабанди Альперіна







