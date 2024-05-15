И. о. руководителя детективов БЭБ Ткачук блокирует следственные действия на Львовской табачной фабрике, - журналист Плинский
Детективы БЭБ заявляют о давлении и блокировании следственных действий на Львовской табачной фабрике и. о. руководителя детективов Александром Ткачуком.
Об этом в Facebook сообщил журналист Евгений Плинский, передает Цензор.НЕТ.
По его словам, он получил от детективов БЭБ, которые уже вторые сутки проводят сложнейшую операцию против производителей нелегальных сигарет, просьбу обнародовать информацию о давлении и влиянии на следственные действия.
"Детективы жалуются, что и.о. руководителя детективов БЭБ Александр Ткачук активно и откровенно блокирует эффективные следственные действия на Львовской табачной фабрике. В частности Ткачук пытается замять и скрыть найденные в селах вокруг ЛТФ 7 линий по производству сигарет.
Найденное оборудование сейчас пытаются разобрать таким образом, чтобы не было возможности провести экспертизу, и доказать, что оно имеет отношение к продукции, которую распространяет фабрика. БЭБ накануне сделал все необходимые контрольные закупки, как сигарет типа Duty Free, так и другой продукции фабрики, но Ткачук пытается исключить доказательства связи этих линий с Львовской табачной фабрикой", - объяснил журналист.
Детективы, отметил Плинский, говорят, что Ткачук откровенно играет в интересах владельцев фабрики.
Журналист обратился к и.о. директора БЭБ Перхуну с просьбой взять ситуацию на контроль и исключить давление Ткачука на детективов.
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