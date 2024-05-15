В. о. керівника детективів БЕБ Ткачук блокує слідчі дії на Львівській тютюновій фабриці, - журналіст Плінський

Детективи БЕБ заявляють про тиск та блокування слідчих дій на Львівській тютюновій фабриці в. о. керівника детективів Олександром Ткачуком.

Про це у Facebook повідомив журналіст Євген Плінський, передає Цензор.НЕТ.

За його словами, він отримав від детективів БЕБ, які вже другу добу проводять надскладну операцію проти виробників нелегальних сигарет, прохання оприлюднити інформацію про тиск та вплив на слідчі дії.

"Детективи скаржаться, що в.о. керівника детективів БЕБ Олександр Ткачук активно та відверто блокує ефективні слідчі дії на Львівській тютюновій фабриці. Зокрема Ткачук намагається замʼяти та приховати знайдені в селах навколо ЛТФ 7 ліній по виробництву сигарет.

Знайдене обладнання зараз намагаються розібрати таким чином, щоб не було можливості провести експертизу, та довести що воно має відношення до продукції яку розповсюджує фабрика. БЕБ, напередодні, зробив всі необхідні контрольні закупівлі, як сигарет типу Duty Free, так і іншої продукції фабрики, але Ткачук намагається унеможливити доведення звʼязку цих ліній з Львівською тютюновою фабрикою", - пояснив журналіст.

Детективи, зазначив Плінський, кажуть, що Ткачук відверто грає в інтересах власників фабрики.

Журналіст звернувся до в.о. директора БЕБ Перхуна із проханням взяти ситуацію на контроль та унеможливити тиск Ткачука на детективів.

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